Elecciones en Brasil: qué decían las encuestas antes del batacazo de Lula sobre Bolsonaro

BRASILIA.- El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, se impuso en las elecciones presidenciales de Brasil frente al senador Flavio Bolsonaro, en un resultado que contrastó con las últimas encuestas, que anticipaban una disputa voto a voto y situaban al candidato del Partido Liberal (PL) con una leve ventaja, aunque dentro del margen de error.

Con el 99,99% de los votos escrutados, Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), obtenía el 51,76% de los sufragios, frente al 48,24% de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, una diferencia de tres puntos y medio, y de casi cuatro millones y medio de votos.

El resultado le dio al líder de izquierda un cuarto mandato en el Palacio de Planalto, con una victoria que no estaba anticipada por la mayoría de los sondeos publicados antes de la votación.

Las encuestas difundidas el sábado 24 de octubre -horas antes del balotaje- mostraban una contienda muy ajustada. Las consultoras Datafolha y Quaest otorgaban el 51% de los votos válidos a Flavio Bolsonaro y el 49% a Lula. En ambos casos, la diferencia de dos puntos porcentuales se encontraba dentro del margen de error, por lo que los estudios describían un escenario de empate técnico.

Por su parte, AtlasIntel/Bloomberg registraba una distancia menor, con un 50,8% de los votos válidos para Bolsonaro y un 49,2% para Lula.

Las principales encuestadoras aseguraban un triunfo del senador del Partido Liberal Andre Penner - AP

Otros relevamientos coincidían en señalar una ventaja numérica para Bolsonaro, aunque con diferencias en su magnitud. Contemplando los votos totales, BTG/Nexus proyectaba un 47% para el candidato del PL y un 46% para Lula, mientras que CNT/MDA estimaba un 46,3% para el senador y un 45% para el mandatario.

El estudio de Instituto Gerp, publicado el 21 de octubre, era el que mostraba la brecha más amplia entre los principales candidatos: 50% para Flavio Bolsonaro y 45% para el presidente.

Pese a las diferencias entre las consultoras, el conjunto de las mediciones ubicaba a Bolsonaro por delante o en una situación de paridad con Lula, en contraste con el desenlace del escrutinio.

Las encuestas de la primera vuelta anticiparon el liderazgo de Bolsonaro, pero el balotaje favoreció a Lula EVARISTO SA - AFP

No obstante, las mediciones de Datafolha, Quaest, BTG/Nexus y CNT/MDA situaban a los candidatos dentro de márgenes de error que impedían establecer una ventaja estadísticamente concluyente. Por eso, sus resultados describían una elección abierta hasta el último momento.

En Datafolha, además, el 3% de los consultados declaraba que votaría en blanco o anularía su sufragio, mientras que el 2% permanecía indeciso. Quaest registraba un 8% entre votos blancos, nulos y personas que no votarían, y un 1% de indecisos.

Finalmente hubo un 1,1% de votos en blanco y 2,1% nulos. La abstención fue de 19,22%, casi dos puntos menos que en la primera vuelta.

Primera vuelta: las encuestas también fallaron

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, las encuestas mostraron una competencia reñida entre Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, aunque con diferencias en la magnitud del respaldo que cada candidato podía obtener. El resultado en las urnas terminó favoreciendo al senador del Partido Liberal (PL), que superó al presidente por más de 2,2 millones de votos.

Entre las consultoras, Instituto Gerp se destacó por haber anticipado el liderazgo de Bolsonaro en esa instancia electoral. El desempeño de esa firma cobró relevancia tras la primera vuelta, en contraste con otros relevamientos que no habían reflejado con la misma precisión la ventaja que el candidato opositor consiguió en las urnas.

La participación electoral también fue un factor relevante para interpretar los resultados. De un padrón de casi 160 millones de electores, más de 33 millones se abstuvieron de votar, un nivel de ausentismo récord que añadió incertidumbre sobre la capacidad de los candidatos para movilizar apoyos de cara al balotaje. En esta segunda vuelta, los ausentes fueron 30,5 millones.

Agencia Reuters