El mapa de resultados

El conservador Partido Popular (PP) lideró este domingo las elecciones legislativas anticipadas en España y sumó mayoría absoluta con la extrema derecha de Vox, según los resultados que apuntan al fin de ocho años de gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Con más del 95% de los votos escrutados, el PP de Alberto Núñez Feijóo obtenía 133 diputados y Vox 52, 19 más que en 2023. Juntos sumarían 188 escaños, 11 por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

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El partido socialista de Sánchez quedaría en segundo lugar con 115 diputados, seis menos que en la última cita electoral. El Frente Amplio sumó 10. entre las fuerzas regionales, Esquerra Republicana de Cataluña sumó 11 bancas y EH Bildu del País Vasco, 7.

El PP se impuso en prácticamente todo el país. Solo algunas provincias del País Vasco y de Cataluña le permitieron festejar pequeños triunfos al PSOE.

La jornada estuvo marcada por una participación histórica: casi ocho de cada diez electores acudieron a las urnas, la cifra más alta en cuatro décadas y once puntos por encima de la registrada en las elecciones generales de 2023.

Esta movilización sin precedentes añadió incertidumbre a unos comicios marcados por una profunda polarización entre dos bloques completamente enfrentados y la posibilidad de que la extrema derecha llegue al gobierno por primera vez en medio siglo.

La mayoría de los sondeos auguraban una victoria del PP, aunque necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

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Sánchez, de 54 años, llegó muy desgastado a esta elección tras más de ocho años en el poder. Acostumbrado a las remontadas políticas, adelantó los comicios ante las crecientes dificultades para sacar adelante sus reformas en un Parlamento fragmentado y donde no tenía mayoría.

La crisis del acceso a la vivienda ha empañado el buen desempeño de una economía que crece por encima de la media europea. A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y familiares del presidente, así como dos graves accidentes ferroviarios que pusieron su gestión bajo la lupa.

La llegada masiva de personas desde Marruecos al enclave norafricano de Ceuta en julio y el reciente repunte de las llegadas a Canarias han situado además la migración en el centro del debate electoral.

Tras quedarse a las puertas del poder en 2023, Feijóo ve ahora más cerca su llegada al Palacio de la Moncloa gracias al ascenso de Vox, con el que el PP ya gobierna en varias regiones de España.