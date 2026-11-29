MADRID.- España giró a la derecha. Después de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) se convirtió este domingo en el partido más votado, aunque necesitará a Vox, la fuerza de extrema derecha, para conseguir los votos que le permitan formar gobierno.

El Partido Socialista (PSOE) no logró la ansiada remontada, pero quedó en el segundo lugar, un resultado que vuelve a avalar a Sánchez pese al desgaste de las repetidas crisis en su gestión.

Con el 95% de los votos escrutados, el PP logra 133 bancas y con las 52 del Vox supera ampliamente las 176 para tener mayoría absoluta. El PSOE, en tanto, consigue 115 bancas y el Frente Amplio, 10.

Los primeros gritos en la sede central del PP llegaron cuando el recuento oficial ni siquiera llegaba al 10%, pero desde la oposición ya sabían que la tendencia era irreversible: Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente de España. El principal partido opositor perdió algo de fuerza en comparación con la elección de 2023, pero ese 32% de los votos le permitió mantenerse como el partido más votado. Millones de españoles respaldaron su ingreso a Moncloa.

Ya con los resultados consolidados, Sánchez llamó por teléfono a Feijóo para felicitarlo por la victoria.

“No es el resultado” que esperaban reconoció Sánchez tras la derrota. “Hoy es una noche triste para nuestro pais”, admitió, pero, en una alusión a Javier Milei, prometió: “Cuando enciendan la motosierra, nos tendrán enfrente”.

En tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, se mostró exultante: “Misión cumplida, hemos echado a Pedro Sánchez”.

El retrato de Abascal entre los festejos de Vox THOMAS COEX - AFP

El PP se impuso en prácticamente todo el país. Sólo algunas provincias del País Vasco y de Cataluña le permitieron festejar pequeños triunfos al PSOE.

La satisfacción era doble en la sede del PP. Ya sabían de antemano que Feijóo necesitará negociar con Vox, pero el reparto de bancas en el Congreso le entregó el sustento necesario para mantener pulsos con la ultraderecha. Serán días de negociaciones, siempre complejas con Vox, desde este lunes hasta que logren sellar el acuerdo que termine con Feijóo en La Moncloa.

Como le pasó a Sánchez, el PP tendrá el desafío de lograr consensos en un recinto cada vez más fragmentado desde el punto de vista ideológico, pero también territorial. Los partidos nacionalistas se asentaron en muchas comunidades autónomas y, cada uno con sus reclamos, exigirán cintura política desde el nuevo oficialismo.

Poco importó el papelón de Santiago Abascal en el último debate de candidatos, Vox fue la fuerza política que más bancas ganó desde 2023 y se consolidó como la tercera fuerza política de España, todo un ejemplo de los vientos que soplan en Europa. Tendrá un bloque de 50 diputados, 17 más. Estas elecciones ratifican una ola ultraderechista, como ya ocurrió en Italia, Francia y Alemania, entre otros países del continente.

Núñez Feijóo, después de votar PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Su discurso antiinmigración, que suele identificar a los inmigrantes con la delincuencia, y sus ataques directos a Sánchez le permitieron crecer hasta el 15% de los votos. Allí se cobijaron muchos votantes del PP descontentos, que acusaban cierta “tibieza” de Feijóo, que intentó endurecer su discurso sin perder el centro. Vox tuvo su apogeo en julio, cuando la crisis en Ceuta despertó el orgullo nacionalista como nunca antes.

El matrimonio PP-Vox ha tenido que sobrevivir a sus diferencias a lo largo de los años. Compartieron gobiernos autonómicos apenas desde 2023, pero Abascal decidió romper con sus socios en 2024 por diferencias en Bruselas y porque las encuestas reflejaban una caída de su partido, una fuerza que sabe sacarle rédito a su rol opositor. PP y Vox tuvieron que volver a tejer alianzas este año, cuando las urnas volvieron a exigir un pacto en la derecha para formar gobierno en cuatro comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, la más poblada del país.

Mientras degustaban el sabor del triunfo, ambos saben que un acuerdo nacional entre PP y Vox deja todavía muchas incógnitas por resolver, como por ejemplo, si Abascal exigirá ser vicepresidente. Otra duda será qué ministerio pedirá la ultraderecha para dejar su marca en el nuevo gobierno de España, que puede incomodar al PP con sus propuestas más radicales, como los temas migratorios o su política agropecuaria.

Hubo movilización histórica, pero no hubo remontada para Sánchez. A pesar de las reiteradas crisis, la última con un choque de trenes que dejó 69 muertos, el PSOE logró el 29% de los votos, una pérdida leve de votos en comparación a lo que ocurrió hace cuatro años. Sólo perdió tres bancas en comparación con 2023. El socialismo y sus aliados podrán consolidar un bloque opositor para convertirse en la contracara de la alianza PP-Vox. Sánchez sería, al menos hasta mayo, el líder de la oposición.

Pedro Sánchez habla con los medios tras votar JAVIER SORIANO - AFP

A lo largo de estos ocho años, Sánchez abrió una grieta en la sociedad que terminó por convertir estas elecciones en un referéndum sobre su liderazgo. La sangría a su izquierda y, sobre todo, el crecimiento de Vox terminó por sentenciar la elección.

El Frente Amplio, liderado por Ada Colau, obtuvo el 4% de los votos, menos de la mitad de las bancas que tenía Sumar, la fuerza política de izquierda sobre la que se apoyó Sánchez para gobernar durante los últimos cuatro años. Si por la derecha, Vox creció como nunca antes, desde la izquierda Podemos, el partido que formó parte del primer gobierno de Sánchez, se quedó afuera del Congreso por primera vez desde su aparición en 2014, cuando los indignados irrumpieron en la política española. Todo un cambio de época.