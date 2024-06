Elecciones europeas: Yolanda Díaz renunció al liderazgo de su partido tras los malos resultados y volvió a apuntar contra Milei

Escuchar

MADRID.- Tras la significativa derrota en las elecciones europeas del domingo, Yolanda Díaz, jefa del partido español de izquierda radical Sumar que integra la coalición de gobierno de Pedro Sánchez, anunció su renuncia. La decisión se produce en un contexto de resultados electorales desafiantes en los que Sumar no logró los resultados esperados, lo que llevó a Díaz a dejar su cargo para permitir una nueva dirección dentro del partido.

En su anuncio, Díaz expresó su compromiso con los principios del partido y la necesidad de renovación para enfrentar el panorama político en evolución. “Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer; la ciudadanía sin duda lo ha percibido”, señaló en un video la vicepresidenta, que seguirá en su puesto en el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. “Por eso he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es mi responsabilidad y yo voy a hacerme cargo”.

“Creo con enorme firmeza en la fuerza de la política y en ser una fuerza de Gobierno que da buenas noticias a quienes más nos necesita. Ahí me encontrarán siempre.”



Díaz apuntó hacia el avance de la extrema derecha tras los resultados de los comicios, y mencionó que “esta situación no es una anomalía europea. Lo vemos en la Argentina, donde (Javier) Milei está hundiendo a la población en la pobreza”. Y apuntó también a que en Israel, Benjamin Netanyahu, “sigue cometiendo un genocidio contra la población palestina, y que en Estados Unidos “Trump puede volver a ganar”.

El resultado del 9 de junio fue un duro golpe para Díaz, que se involucró profundamente en la elección de la candidata Estrella Galán, una figura poco conocida en la política que había sido directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El partido no alcanzó sus expectativas en las elecciones: inicialmente, esperaba conseguir hasta siete escaños en la Eurocámara, pero durante la campaña, sus expectativas se redujeron a tres.

Sumar logró casi los mismos votos que Alvise Pérez (Se acabó la fiesta): 800.763 papeletas consiguió el agitador sevillano frente a las 811.545 de Sumar. La coalición de Díaz se hizo con el 4,65% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo, frente al 3,27% de Podemos, que se quedó a un asiento de igualar a Sumar.

Gracias querida @estrella_galan y a todas las personas y organizaciones que habéis hecho posible esta campaña.



La renuncia se confirmó en medio de tensiones políticas y reacciones de diversas figuras y partidos políticos sobre el avance de la extrema derecha y marca un punto crítico para Sumar mientras enfrentan las repercusiones del revés electoral y planifican sus futuras estrategias políticas.

La extrema izquierda española consiguió en total cinco escaños el domingo en las elecciones europeas, contra seis en 2019, pero en el marco de agrias disputas entre Sumar y Podemos, que consiguió los otros dos. Podemos aceptó integrarse en Sumar antes de las elecciones legislativas de julio de 2023, pero unos meses después abandonó la plataforma.

El líder del partido derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, y Dolors Montserrat, candidata del PP a las elecciones europeas, posan para las fotografías durante una conferencia de prensa tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, en Madrid el 9 de junio de 2024. OSCAR DEL POZO - AFP

Las elecciones europeas en España las ganaron los conservadores del Partido Popular, que logró una victoria clara sobre el partido socialista de Sánchez. La formación de Alberto Núñez Feijóo se impuso con cuatro puntos de ventaja al PSOE, una mejora sensible respecto a los 1.40 puntos que le sacó en las generales de hace casi un año. Ahora bien, la participación esta vez fue mucho menor, de cerca del 50%, por lo que es difícil hacer una extrapolación de estos resultados a los de unas generales.

Posturas disidentes

Como ministra de Trabajo y vicepresidenta, Díaz se caracterizó por una tranquila gestión de las discrepancias, y por un perfil más bien bajo en la política internacional. No obstante, en el último tiempo, Díaz había adoptando unas posiciones más estridentes y en línea con los postulados de la izquierda clásica.

29/05/2024 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante un acto sobre la transformación del modelo de cuidados del Gobierno, en el Ateneo de Madrid, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

En el último mes, Yolanda Díaz estuvo involucrada en la tensión diplomática con Israel, tras la polémica generada por su proclamación sobre Palestina -en la que pedía que ésta fuera “libre del río hasta el mar”, mientras celebraba el anuncio de Sánchez sobre el inminente reconocimiento por parte de España del Estado palestino.

El gobierno de Israel la trató de “ignorante” y antisemita y anunció nuevas medidas en el marco de la crisis diplomática bilateral. La vicepresidenta segunda, por su parte, dijo que con esa consigna –que para sus críticos, representa una incitación a la destrucción de Israel-, ella buscaba en realidad respaldar la fórmula de los dos estados para Medio Oriente.

Yolanda Díaz también fue una de las principales voceras de las críticas contra Javier Milei cuando el presidente argentino estaba en Madrid el fin de semana pasado. “Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo”, lanzó, antes de que estallara la crisis diplomática entre los dos países.

Sin embargo, la figura de Yolanda Díaz ha desempeñado un papel clave en la gestación Sumar, que aglutina a una veintena de partidos progresistas, entre ellos Izquierda Unida (IU), que se quedó fuera del parlamento europeo. La vicepresidenta fue su impulsora y es su principal activo, pues llegó a ser la política mejor valorada en España según los sondeos.

En su discurso de renuncia, Díaz estableció que es su “responsabilidad” y que “la ciudadanía ha hablado”. Además, agregó que ahora debe abrirse “un debate” en Sumar sobre su liderazgo.

