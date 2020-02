La zona roja de Amsterdam Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020 • 20:07

AMSTERDAM.- La alcaldía de Amsterdam planea crear un gigantesco "centro erótico" de varios pisos, con prostitutas, salones de belleza y techo de vidrio, para aliviar la presión sobre la concurrida zona roja, que suele estar atestada de visitantes.

La alcaldesa Femke Halsema dio a conocer el plan el lunes después de consultar con trabajadoras sexuales, turistas y vecinos sobre las formas de librar al barrio más famoso de Amsterdam de turistas "molestos".

El edificio de cinco pisos ofrecería los mismos servicios que la zona roja, pero en un espacio cerrado: habitaciones para 100 trabajadoras sexuales, restaurantes, peluquerías, salones de belleza y salones de bronceado.También podría contar con un club de sexo y salas de cine y teatro erótico, dijo Halsema.

El interior del edificio sería de "alta calidad" con habitaciones abiertas a un patio central que tendrá "iluminación adecuada, pero íntima".

El techo podría ser de vidrio "para que ingrese la luz del día o mirar las estrellas",señaló la alcaldesa.

Todavía no se han discutido la ubicación, pero Halsema dijo que prefiere un sitio en el centro de la ciudad que esté lo suficientemente cerca como para atraer a los turistas, pero no tan cerca como para afectar la circulación por la ciudad. Aclaró que no se busca reemplazar la actual zona roja, sino aliviar la cantidad de visitantes en el lugar.

El número de turistas en Amsterdam aumentó constantemente en la última década, con 18 millones de visitantes en 2018, una cifra que aumentará a 50 millones para 2030, 50 veces la población actual de la ciudad.

El turismo genera aproximadamente 82.000 millones de euros por año para la economía holandesa.