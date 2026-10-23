En qué canal pasan el debate de Flávio Bolsonaro y Lula para el balotaje de las Elecciones Brasil 2026

A días de la segunda vuelta en las elecciones de Brasil, los dos candidatos Lula da Silva y Flavio Bolsonaro protagonizarán este viernes un nuevo debate presidencial.

En el marco del balotaje, Lula da Silva y Bolsonaro se presentarán este viernes a un debate presidencial que será transmitido por la cadena O Globo. El horario de comienzo está estipulado a las 21.20 y tendrá la mediación del periodista César Tralli.

Este viernes se celebra un nuevo debate presidencial entre Lula y Bolsonaro NELSON ALMEIDA - AFP

Cómo ver el debate presidencial en vivo

La entrevista a los dos candidatos, pactada para el viernes 23 de octubre a las 21.20 horas, será conducida por César Tralli, quien moderará el debate para conocer las propuestas finales de Lula da Silva y Bolsonaro.

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Para quienes deseen ver en vivo la transmisión deberán tener en cuenta los siguientes datos:

La transmisión en viva estará a cargo de O Globo y podrá seguirse, en simultáneo, por la página de g1.

Además, la plataforma Globoplay también seguirá el acontecimiento en vivo y mostrará el contenido una vez finalizado el mismo en su plataforma.

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A días de lo que será la nueva apertura de los comicios, las encuestas comienzan a brindar un panorama sobre quién podría ser el nuevo presidente. En efecto, Data Folha brindó el pasado jueves 8 de octubre los números preliminares del balotaje.

Según lo publicado en G1, Bolsonaro tomaría la batuta con un 49% contra el 45% de Lula da Silva. Los restantes porcentajes hablan de un 5% de voto en blanco y el 1% impugnado.

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Cuáles son las propuestas de Lula y cuáles las de Flávio Bolsonaro

El panorama político brasileño presenta dos visiones contrapuestas, encarnadas por Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, con propuestas divergentes en ejes clave como lo social, económico y la seguridad.

Lula da Silva centra su plataforma en la ampliación de políticas sociales, la inversión pública y programas de empleo, educación y salud, con el eje de campaña en reducir las desigualdades. En el ámbito laboral, propone la eliminación de la jornada 6x1 y el establecimiento de una semana laboral de 40 horas sin reducción salarial, además de garantizar aumentos reales para el salario mínimo.

En seguridad, plantea robustecer la participación del gobierno federal mediante la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y una estrategia basada en inteligencia, coordinación entre fuerzas y el combate al financiamiento del crimen organizado. Su compromiso ambiental es alcanzar la deforestación cero para 2030. Para financiar estas iniciativas, Lula aboga por una mayor progresividad tributaria, elevando la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos y los capitales en el exterior.

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Por su parte, Flavio Bolsonaro, influenciado por el modelo de Javier Milei en la Argentina, promueve una drástica reducción del tamaño del Estado y del gasto público. Su plan incluye un “tijeretazo” que contempla la eliminación de al menos 10 ministerios, una disminución de cargos y una agenda de reducción de impuestos. Bajo el lema “más Brasil y menos Brasilia”, busca descentralizar el poder y reformar el sistema tributario para reducir la deuda pública.

La seguridad es el eje central de su programa “Brasil sin miedo”. Bolsonaro propone declarar a organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho como grupos narcoterroristas, una medida alineada con la postura de aliados como Donald Trump y la Argentina.

Además, busca bloquear activos criminales y reforzar operaciones para recuperar territorios bajo control delictivo. En materia penal, plantea reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad para ciertos delitos y construir cinco nuevas cárceles federales de máxima seguridad, inspiradas en el modelo salvadoreño. La candidatura de Flavio también se ve marcada por su defensa del indulto para su padre, Jair Bolsonaro, y otros condenados por los ataques del 8 de enero de 2023, así como por su intención de limitar las atribuciones del Supremo Tribunal Federal (STF).