Quiénes son los candidatos a vicepresidente de Lula y Flávio Bolsonaro para las Elecciones Brasil 2026

Brasil va camino a celebrar el balotaje presidencial, que se celebra el domingo 25 de octubre. Los candidatos que se enfrentan en las urnas son Flávio Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Conocé en detalle quiénes son sus compañeros de fórmula para ocupar la vicepresidencia.

Candidatos a vicepresidente de Brasil

Geraldo Alckmin

El Partido de los Trabajadores (PT), que encabeza Lula da Silva, lleva como candidato a la vicepresidencia a Geraldo Alckmin, quien actualmente ocupa ese cargo. De esta manera, el médico y político busca la reelección por cuatro años más.

El brasileño Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de Sao Paulo busca la reelección como vice de Lula da Silva (Photo by EVARISTO SA / AFP) EVARISTO SA - AFP

En 2006, Lula y Alckmin se enfrentaron en la segunda vuelta de los comicios presidenciales y el primero fue reelegido con el 60% de los votos. En ese entonces era miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), un histórico movimiento de centroderecha que cofundó en 1988 y que gobernó Brasil de 1995 a 2002, con Fernando Henrique Cardoso como presidente.

Alfredo Gaspar

El Partido Liberal, que encabeza Flávio Bolsonaro, lleva como candidato a vicepresidente a Alfredo Gaspar, de 55 años, que representa al estado de Alagoas en la Cámara de Diputados desde 2023 y fue previamente secretario de Seguridad Pública en esa jurisdicción.

Alfredo Gaspar es el candidato a vice de Bolsonaro (Photo by Evaristo Sa / AFP) EVARISTO SA - AFP

Además de su perfil político, el dirigente ganó visibilidad reciente como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), un escándalo que la campaña de Bolsonaro busca instalar como eje central de la contienda.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utiliza la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.