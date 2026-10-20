Quiénes son los candidatos a vicepresidente de Lula y Flávio Bolsonaro para las Elecciones Brasil 2026
El próximo 25 de octubre es el balotaje en el país vecino; quiénes acompañan en la fórmula a los dos candidatos que se enfrentan en las urnas
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Brasil va camino a celebrar el balotaje presidencial, que se celebra el domingo 25 de octubre. Los candidatos que se enfrentan en las urnas son Flávio Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Conocé en detalle quiénes son sus compañeros de fórmula para ocupar la vicepresidencia.
Candidatos a vicepresidente de Brasil
Geraldo Alckmin
El Partido de los Trabajadores (PT), que encabeza Lula da Silva, lleva como candidato a la vicepresidencia a Geraldo Alckmin, quien actualmente ocupa ese cargo. De esta manera, el médico y político busca la reelección por cuatro años más.
En 2006, Lula y Alckmin se enfrentaron en la segunda vuelta de los comicios presidenciales y el primero fue reelegido con el 60% de los votos. En ese entonces era miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), un histórico movimiento de centroderecha que cofundó en 1988 y que gobernó Brasil de 1995 a 2002, con Fernando Henrique Cardoso como presidente.
Alfredo Gaspar
El Partido Liberal, que encabeza Flávio Bolsonaro, lleva como candidato a vicepresidente a Alfredo Gaspar, de 55 años, que representa al estado de Alagoas en la Cámara de Diputados desde 2023 y fue previamente secretario de Seguridad Pública en esa jurisdicción.
Además de su perfil político, el dirigente ganó visibilidad reciente como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), un escándalo que la campaña de Bolsonaro busca instalar como eje central de la contienda.
Cómo se vota en Brasil 2026
En las elecciones presidenciales se utiliza la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.