Entraron encapuchados y escaparon en un auto de lujo: el audaz robo a un banco del que habla todo Uruguay

MONTEVIDEO.– Un asalto espectacular a una sede bancaria en la ciudad uruguaya de Pando se saldó con el robo de cerca de 425.000 dólares en dinero de distintas denominaciones y un exitoso pero accidentado escape de los perpetradores.

Las autoridades continuaban este martes la investigación del asalto al banco, una sucursal del Banco República (BROU), producida sobre el final de la tarde del lunes a manos de una banda de cuatro miembros con armas largas. Por el momento no hay personas detenidas.

Según confirmó la gerenta general de la sucursal, Mariela Espino, los ladrones se llevaron 10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros. Se trata de billetes que a esa hora de la tarde, sobre las 17:50, estaba en la zona de cajas porque formaban parte del flujo que se mantiene con los clientes que concurren a retirar o depositar.

ATRACO EN PANDO: Cuatro delincuentes armados ingresaron a la sucursal del BROU, le dieron un culatazo a un guardia y se llevaron dos bolsones con dinero. Todos los detalles en Uruguay al Día.https://t.co/mdSMnOSj2R — Uruguay Al Día (@uruguayaldoo) August 25, 2026

Los cuatro hombres ingresaron a la oficina bancaria, en su mayoría con la cara tapada con máscaras y uno con el rostro descubierto. Llevaban armas largas. Primero amedrentaron al personal y a los clientes y luego redujeron a los guardias de seguridad, uno de los cuales recibió una herida cortante, tras lo cual tomaron sus armas.

Los ladrones ingresaron así al sector de cajas, se apoderaron del dinero, salieron con los billetes en bolsas y se dirigieron a un auto que los esperaba en la puerta, un Mercedes Benz color negro, con la matrícula visible. En ese momento fueron captados por la cámara de un vecino.

Mientras tanto, al banco llegó una emergencia médica que asistió al guardia de seguridad herido, a quien se le diagnosticó una “contusión occipital”.

Despiste y abandono

El auto fue seguido mediante el sistema de videovigilancia y fue localizado abandonado en una cuneta sobre la ruta, al parecer tras haber despistado y chocado. Allí interceptaron una camioneta, una Fiat Fiorino, sacaron al conductor mediante amenazas con armas y se fugaron en el vehículo. Previamente, según narró una vecina de la zona, intentaron robar su auto estacionado en su casa.

“Estábamos en el comedor de casa mirando tele, vienen cinco personas –yo vi a cuatro pero eran cinco– a pedirnos la llave del vehículo, patearon el ventanal y se metieron puerta adentro. Me apuntaron con el arma pidiéndome la llave, les dije que no la tenía, se fueron y a mitad de cuadra pararon una camioneta. Iban como cuatro personas en la camioneta, son vecinos del barrio. Ellos querían la llave para huir, por suerte no nos lastimaron”, relató.

DELINCUENTES ARMADOS ROBARON UN BANCO EN URUGUAY



Al menos cuatro ladrones ingresaron con escopetas y pistolas a la sede del Banco República en la ciudad de Pando y se llevaron varias bolsas llenas de dinero en menos de un minuto. pic.twitter.com/Oj7qM2Edv3 — en.con.texto (@en_con_texto) August 25, 2026

La investigación quedó bajo la órbita de la Policía y la Fiscalía. Según indicó la Policía, se hizo el relevamiento correspondiente y la derivación de todo el procedimiento al Área de Investigaciones de la Zona Operacional II.

La gerenta de la sucursal asaltada subrayó que “el banco tiene sus protocolos de seguridad y se cumplieron en su totalidad, pero estos son hechos imprevistos que lamentablemente suceden”. “Lo importante es que no hay ningún herido grave, solo un golpe en la cabeza que tuvo un guardia de seguridad”, destacó sobre el incidente que pudo pasar a mayores dado el aumento de los índices de criminalidad.

Asimismo, al ser consultada sobre si se prevé reforzar la seguridad en otras sucursales del BROU, dijo a Montevideo Portal que eso “dependerá del análisis que hagan” los servicios especializados del banco, así como también de lo que “recomiende” el Ministerio del Interior.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se refirió al robo y descartó que se trate de una “modalidad” que llegó al país. “Lo que sé hoy es que vienen trabajando fuerte sobre algunas pistas. Vamos a ver, ojalá se pueda resolver. El último antecedente era de 2023, cada tanto pasan estas cosas. Nada indica que sea una modalidad”, sostuvo.

Diario El País/GDA