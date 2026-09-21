Entre críticas y llamados a elecciones, Delcy Rodríguez llegó a EE.UU. para reunirse con Trump y hablar en la ONU

NUEVA YORK.– La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este lunes a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y reunirse con el presidente Donald Trump, lo que generó protestas de venezolanos en Estados Unidos, mientras la oposición realizó un nuevo llamado a elecciones.

En su primer viaje a Estados Unidos desde que tomó el poder en enero, tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo dirigido por la Casa Blanca, Rodríguez fue recibida por el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, y el vicecanciller venezolano Oliver Blanco.

La nueva líder del chavismo, Delcy Rodríguez, respaldada por el gobierno de Estados Unidos, llega a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU, el 21 de septiembre de 2026. X Delcy Rodríguez

En un mensaje en X, Rodríguez escribió que Venezuela acude con “la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones” y que defenderá sus principios con una agenda de respeto, cooperación y entendimiento.

Está previsto que este martes se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump en una serie de reuniones al margen de la Asamblea General de la ONU. Será el primer encuentro presencial entre ambos y el de mayor nivel entre un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde el breve contacto entre Barack Obama y Maduro en 2015. La Casa Blanca lo describió como un “aparte” informal.

Con su encuentro, Trump ratificará su vínculo con el régimen chavista, del que siempre fue muy crítico, pero al que maneja virtualmente desde la caída de Maduro y su reemplazo por Delcy Rodríguez, a quien ha elogiado públicamente y con quien firmó un gran acuerdo petrolero el mes pasado, que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles.

“Delcy Rodríguez, quien es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con representantes de Estados Unidos. El petróleo está comenzando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy agradable de ver”, dijo Trump en marzo de este año.

"Delcy Rodríguez, who is the President of Venezuela, is doing a great job, and working with U.S. Representatives very well. The Oil is beginning to flow, and the professionalism and dedication between both Countries is a very nice thing to see!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/KBTKnXubGu — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026

Rodríguez intervendrá este jueves 24 de septiembre ante la Asamblea General. Analistas estiman que el gobierno chavista vivirá esta semana un momento de consolidación internacional. Además de la cita con Trump, se prevén otras reuniones de alto nivel con líderes y delegaciones en Nueva York, en un contexto de restablecimiento diplomático, reinserción multilateral y normalización de canales con Washington.

El régimen venezolano ha manejado con hermetismo el viaje de Rodríguez, que no fue confirmado hasta el domingo por parte del Ministerio de Comunicación.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sonríe mientras espera la llegada del presidente de Paraguay, Santiago Peña, al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el sábado 19 de septiembre de 2026. Pedro Mattey - AP

“Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta”, apuntó Rodríguez en un video en redes sociales.

La líder chavista estuvo reunida este fin de semana en el Palacio de Miraflores con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien visitó Caracas. Ambas partes anunciaron el inicio de un diálogo orientado al restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde enero de 2025, cuando Maduro inició un nuevo período presidencial catalogado fraudulento por el ejecutivo paraguayo.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la derecha, recibe al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y a la primera dama, Leticia Ocampos, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el sábado 19 de septiembre de 2026. Pedro Mattey - AP

Aunque permanece en la misma ciudad que el detenido Nicolás Maduro, recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, a pocos kilómetros de la sede de la ONU, no se contempla un contacto ni una visita a la prisión. El exlíder del régimen chavista está actualmente a la espera de ser juzgado por varios delitos, entre ellos el de “narcoterrorismo”.

Protesta y elecciones

En tanto, la diáspora venezolana en Nueva York convocó a una protesta pacífica bajo la consigna “democracia ya, no más dictadura en Venezuela” este martes 22 de septiembre en rechazo a la visita de Rodríguez y para reforzar el llamado a elecciones presidenciales en Venezuela.

Venezolanos en Nueva York convocan protesta pacífica este martes 22 de septiembre a más 11:00 am en la Dag Hammarskjöld Plaza en rechazo a la visita de Delcy Rodríguez y para exigir la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela. pic.twitter.com/YefOKedhNB — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) September 21, 2026

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado respaldó el llamado a elecciones del senador republicano Bernie Moreno, quien impulsó el 24 de julio de 2027 como fecha específica para la celebración de los comicios que llevarían a una transición democrática.

Desde su exilio en Panamá, Machado se sumó al llamado a que se “fije una fecha” hacia la transición. “Una Venezuela democrática es esencial no solo para la estabilidad de nuestro hemisferio, sino también para los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos”, indicó en un posteo en X.

“Los venezolanos están listos para construir una nación libre, pacífica y próspera y posicionarse como el aliado más fuerte de Estados. Ese futuro debe estar anclado en la voz y la voluntad soberana del pueblo”, agregó Machado.

Dear Senator @BernieMoreno,

Thank you for your leadership and clarity regarding the critical importance of a free presidential election in Venezuela. A democratic Venezuela is essential not only for the stability of our hemisphere, but also for the strategic national security… https://t.co/ZiI6xMafzH — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 20, 2026

En una entrevista con The Wall Street Journal publicada este fin de semana, Machado afirmó que está preparada para regresar a Venezuela, lo que podría ocurrir “en 10 minutos o 10 días... o más”. La fecha exacta no está clara. Algunos funcionarios de la Casa Blanca creen que un regreso apresurado de la líder opositora podría “provocar una confrontación y perturbar el plan de transición” hacia la democracia, escribió el medio.

Sin embargo, Machado aseguró que su presencia en Venezuela “no supone un desafío”. “Parte de mi esfuerzo ha sido explicar que es exactamente lo contrario. Es una contribución al proceso”, dijo.

Machado afirmó que varios ejecutivos de inversores extranjeros la han contactado para buscar garantías de que los acuerdos alcanzados con el gobierno actual se cumplan ante cualquier transición.

Otros referentes de la oposición venezolana se sumaron al pedido de elecciones en el país, entre ellos Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor que fue detenido por el régimen chavista tras las elecciones de 2024.

“Delcy Rodríguez NO representa a Venezuela ni a los venezolanos. Es ilegítima. Nadie la eligió. Durante décadas ha insultado a los Estados Unidos, atacado al mundo libre y es una de las principales figuras de un régimen criminal que persigue, encarcela, tortura y ha expulsado a millones de venezolanos”, indicó Guanipa en un posteo en su cuenta de X.

“Ahora pretende hablar ante el mundo en nombre de un país que la odia. Que nadie se confunda: la voz de Venezuela es la de millones que exigimos libertad, democracia y elecciones presidenciales. Delcy Rodríguez representa una dictadura que va de salida”, agregó.

Agencias AFP y ANSA