RIO DE JANEIRO.- El canciller ruso, Sergei Lavrov, es uno de los ministros de Relaciones Exteriores del G-20 que participará en la reunión que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el miércoles y el jueves, la primera reunión de alto nivel de la presidencia brasileña del grupo. Antes de llegar a Brasil, Lavrov concedió una entrevista exclusiva a los diarios O Globo y Valor, en la que dejó claro el deseo de Rusia de fortalecer su relación con el Brasil de Luiz Inacio Lula da Silva, la prioridad dada por el Kremlin al grupo de los Brics (que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) y el apoyo a la propuesta del gobierno brasileño, en 2023, de que creará un grupo de amigos para mediar en la paz entre Rusia y Ucrania.

“Analizamos muy detenidamente la iniciativa de nuestros amigos brasileños”, afirmó Lavrov.

A continuación, los principales extractos de la entrevista, concedida por correo electrónico antes de la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny , el viernes pasado.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Caracas el 20 de febrero de 2024. GABRIELA ORAA - AFP

-En su opinión, ¿cuál debería ser el papel del G-20 hoy y cuáles son los desafíos que enfrenta el grupo en el año de la presidencia de Brasil?

-El G-20 fue creado como un formato económico. Esta decisión se debió a que Estados Unidos enfrentó una grave crisis financiera en 2008. En ese momento, las economías más grandes lograron encontrar soluciones efectivas. Al mismo tiempo, quedó claro que no se podía confiar en un único centro de fortaleza económica. Por lo tanto, en los últimos años, el G-20 ha estado involucrado en un diálogo sobre la reforma y restauración de la eficiencia de las instituciones económicas globales. La dinámica positiva de este foro se debe en gran medida al hecho de que los países de mercados emergentes están demostrando independencia e insistiendo en que sus intereses se tengan en cuenta de manera justa. La declaración adoptada al final de la Cumbre de Nueva Delhi en 2023 identifica las prioridades de los países en desarrollo. La adhesión de la Unión Africana al G-20 fue un gran logro. Consideramos positiva la iniciativa brasileña de celebrar una reunión de ministros de relaciones Exteriores del G-20 al margen del segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. La agenda de la presidencia rotatoria brasileña en esta organización está en línea con los planes de Rusia en los Brics, que presidirá en 2024. Brasil invitó al Nuevo Banco de Desarrollo a colaborar con el G-20. El enfoque en superar los desafíos en el camino hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está plenamente justificado. Es necesario desarrollar soluciones equilibradas para la transición energética, la transformación digital, el restablecimiento de las cadenas de suministro, el acceso a los recursos energéticos y a los alimentos. Es importante que los países del G-20 se comprometan a no utilizar la economía como arma y a evitar la competencia desleal.

-Brasil y Rusia son socios dentro del ámbito de los Brics, un grupo que se amplió para admitir nuevos países, como Irán. ¿Qué importancia tienen los Brics para Rusia en su política exterior y su visión de la geopolítica global? ¿Son los países Brics los principales aliados de Rusia hoy?

-Nuestra prioridad es fortalecer el potencial y el papel de los Brics en los asuntos mundiales. En los Brics, países que representan diferentes sistemas económicos y políticos, religiones y macrorregiones trabajan juntos en pie de igualdad. Su prestigio internacional ha ido creciendo constantemente. La admisión de los cinco nuevos países como miembros a partir del 1 de enero de este año es prueba de ello. Los Brics son uno de los pilares del mundo multipolar. A partir del 1 de enero de 2024, Rusia asume la presidencia rotativa de los Brics. El programa para 2024 incluye más de 200 eventos. Ayudaremos a los nuevos miembros a integrarse al trabajo del bloque de forma orgánica.

El presidente ruso, Vladimir Putin, escucha a los líderes del grupo Brics de economías emergentes al comienzo de una cumbre de tres días en Johannesburgo, Sudáfrica, a través de videoconferencia desde Moscú, Rusia, el miércoles 23 de agosto de 2023. Mikhail Klimentyev - Pool Sputnik Kremlin

-Han pasado dos años desde el inicio de la operación militar especial (como Rusia llama a la guerra). Actualmente se están manteniendo conversaciones sobre cómo poner fin al conflicto, pero ¿cuál es el objetivo final de la operación en Ucrania en este momento?

-Las metas y objetivos de la operación militar especial fueron definidos por el presidente Vladimir Putin. Son los siguientes: la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, la eliminación de las amenazas a la seguridad de Rusia que emanan de su territorio. Para encontrar una solución sostenible y justa a la crisis ucraniana, es necesario eliminar sus causas profundas. Occidente debe dejar de llenar Ucrania de armas y el régimen de Kiev debe poner fin a las hostilidades. Ucrania debe volver a adoptar su estatus de neutral, no alineado y no nuclear, y respetar los derechos y libertades de sus ciudadanos, así como reconocer las nuevas realidades territoriales y la situación “sobre el terreno”. Ni Kiev ni Occidente demuestran voluntad política para resolver el conflicto. No tenemos elección: la operación militar especial continuará hasta que se alcancen sus objetivos.

-Respetando sus tradiciones diplomáticas, Brasil condenó la invasión de Ucrania, así como las sanciones contra Rusia y el envío de armas a Kiev por parte de países como Estados Unidos. Celso Amorim, asesor especial para Asuntos Internacionales de Lula, se reunió con Putin en Moscú y con el presidente Volodimir Zelensky en Kiev. ¿Cómo valora el papel de Brasil en el conflicto? ¿Puede Brasil ser un posible mediador o facilitador en las negociaciones, ya que está en contacto con ambas partes?

-Valoramos la voluntad de Brasil de promover la búsqueda de una solución por medios políticos y diplomáticos. En abril de 2023, Lula propuso la creación de un “grupo de amigos para mediar en la paz”. Analizamos muy detenidamente la iniciativa de nuestros amigos brasileños. Rusia está abierta a encontrar una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, nuestros oponentes en Kiev y en Occidente están comprometidos a promover la “fórmula” de Zelensky, que representa un ultimátum inaceptable para Rusia, y rechazan categóricamente otras iniciativas, incluida la brasileña. Para empezar, Kiev tendrá que levantar la prohibición de diálogo con Moscú que se impuso a sí misma.

Lula da Silva, Xi Jinping, Cyril Ramaphosa, Narendra Modi y Sergei Lavrov, en una cumbre de los Brics Ricardo Stuckert - Palacio Planalto

-Por el momento, Europa es relativamente unánime en su apoyo al gobierno ucraniano y sus relaciones con Rusia. ¿Cómo serán, en su opinión, los contactos entre Moscú y los países europeos en el futuro? ¿Cree que es posible que las relaciones vuelvan a la normalidad en un futuro próximo?

-Los países de la Unión Europea se han impuesto a sí mismos su enemistad con Rusia. Depende de ellos decidir qué hacer con su elección. Teniendo en cuenta la intención de Bruselas de infligirnos una “derrota estratégica”, no podemos hablar de las perspectivas de restablecer las relaciones. Si los países europeos abandonan su política rusofóbica y presentan ideas realistas sobre nuevos principios de relaciones, las estudiaremos. Tomaremos nuestra decisión en función de nuestros intereses nacionales.

-Estados Unidos está en medio de una carrera electoral. Es probable que la principal disputa se desarrolle entre Joe Biden y Donald Trump. Algunos analistas e incluso figuras oficiales han insinuado que Putin preferiría que Trump regresara a la Casa Blanca y, posiblemente, tuviera la oportunidad de ver su victoria en noviembre para iniciar negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania. Nos gustaría escuchar su opinión sobre estos supuestos y preguntarle si el Kremlin tiene un candidato preferido.

-La élite gobernante estadounidense considera a Rusia, independientemente de su afiliación partidista, como un adversario y una amenaza. El anterior presidente, durante sus cuatro años en la Casa Blanca, no hizo nada para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. No nos hacemos ilusiones y no esperamos que la política antirrusa de Estados Unidos cambie pronto. Estamos dispuestos a trabajar con cualquier líder en el que confíe el pueblo estadounidense. Lo importante para nosotros no es la personalidad de un político, sino su política hacia Rusia. Así lo dijo Putin hace unos días en una entrevista televisiva.

Por Filipe Barini y Janaína Figueiredo

O Globo/GDA

O´Globo