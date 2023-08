Entrevista con Volodimir Zelensky: “La contraofensiva es complicada, probablemente más lenta de lo que algunos quieren”

escuchar

KIEV.- “Hay cansancio en nuestros ojos. Pero en los ojos de ellos, los rusos, hay temor y son dos cosas muy diferentes. Hay que tener paciencia si queremos vencer”.

Durante una entrevista con medios latinoamericanos, entre ellos, LA NACION, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, admitió que la contraofensiva “es complicada”, pero destacó que el hecho positivo es que el ejército está en fase ofensiva y no está en retirada.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en entrevista con medios latinoamericanos Gentileza Isaac Bautista

Preguntado por los recientes ataques de drones marítimos ucranianos a buques rusos, aseguró que si el enemigo ruso bloquea la exportación de granos ucranianos (después de abandonar un acuerdo que lo permitía), “tenemos que buscar métodos para acabar con eso”. Comparó, además, la situación actual a un juego de ajedrez en el que “Rusia no puede vencer”.

-Algunos expertos militares afirman que la contraofensiva no va al ritmo esperado y que Ucrania tiene poco margen para hacer avances significativos.

-La contraofensiva es complicada. Probablemente se avanza de una forma más lenta de lo que algunos quieren o imaginan. Todo esto son cosas secundarias. Porque hay minas en algunas partes del frente, y hay otras complicaciones en otras partes... Podemos discutirlas durante mucho tiempo. De las direcciones, de lo que está bien y lo que está mal. Pero una contraofensiva es una ofensiva del ejército, no una retirada. Y esto es un aspecto positivo importante. La iniciativa está en manos de Ucrania. Es muy difícil luchar durante tanto tiempo. Está absolutamente claro. Es muy difícil cuando tienes escasez de ciertas armas. Todo esto es muy difícil. Porque es una guerra. Y yo solo sé que es difícil para nosotros, pero es más difícil para los rusos. Hay cansancio en nuestros ojos; pero en sus ojos hay temor y son dos cosas diferentes. Tendremos que aguantar. ¿Qué puedo decir? Hay que tener paciencia si queremos vencer. Y lo queremos. Pero Rusia, a diferencia de nosotros, puede terminar esta guerra más rápido, sin bajas innecesarias. Que no piensen en las nuestras sino en sacrificios innecesarios de sus militares. Tienen que abandonar nuestro territorio. Ucrania no va a continuar la guerra en el territorio de la Federación Rusa, ese nunca ha sido nuestro objetivo. Estamos desocupando solo nuestros propios territorios. Ellos tienen un lugar al que volver. Y nosotros no. Ellos tienen un lugar para irse y nosotros no. Porque esta es nuestra única tierra.

En esta imagen tomada de un video puesto disponible el sábado 5 de agosto de 2023, un dron marino ucraniano se acerca para impactarse contra un buque cisterna ruso en el mar Negro. Validated UGC

-Sobre los últimos ataques que hemos visto en el Mar Negro contra barcos de guerra o con fines militares rusos. ¿Cree que vamos a ver más de esto este verano (boreal)? ¿Pueden ayudar estas acciones a restablecer el corredor del cereal, a reabrir la navegación en el Mar Negro?

-Bueno, existe el corredor del trigo, del grano. Hubo un acuerdo entre tres [negociado por las Naciones Unidas y Turquía con Rusia en el que] ellos garantizaban el corredor. [Pero Rusia] bloqueó el Mar Negro, nuestras aguas territoriales, disparando, bloqueando, no dando la posibilidad del transporte marítimo, ni de buques con granos. Por eso Ucrania tiene que demostrar que en sus aguas territoriales, Ucrania tiene derecho a importar y exportar productos. Si hay bloqueo, entonces Ucrania tiene que buscar otro método para acabar con el bloqueo de nuestra agua. Si Rusia sigue dominando en el Mar Negro su territorio y bloqueando, disparando misiles, entonces Ucrania hará lo mismo, que es una protección justa de nuestras posibilidades.

Si ellos siguen disparando, nosotros no tenemos tantas armas, pero si siguen así, para el fin de la guerra, pueden quedarse sin un buque. Y esto es lo que queremos demostrarles. Para ellos francamente es igual cómo aterrorizarno a nosotros y a todo el mundo. En el juego del ajedrez se llama PAT, entonces como Rusia no es capaz de vencer, nos tratan de poner en esta situación y lo hacen también con las armas en las manos, con violencia. Por eso Ucrania seguramente responderá a cualquier atentado contra nuestra población civil, contra nuestros corredores del grano. Queremos demostrar que no son ellos los que deben influenciar a todo el mundo. Cuando el periodista argentino habló de colonización, esto también es una política de colonización, la del Mar Negro, del Mar de Azov. Con esos métodos políticos quieren dominar como colonizadores. ¿Por qué tienen que decidir ellos qué es lo que podemos producir y exportar? Y ellos deciden también por ustedes, no dándole la posibilidad de decidirlo. ¿Por qué son ellos los que deben decidirlo? No se comprende.