Entrevista a Volodimir Zelensky: de la crítica a Lula al mensaje sobre la Argentina, seis definiciones clave del presidente de Ucrania

escuchar

KIEV.- Durante el pasado año y medio, el rol primordial que adoptó el presidente ucraniano Volodimir Zelensky durante la invasión de Rusia a su país lo llevó a convertirse tanto en uno de los líderes más populares del mundo, apreciado por gran parte de sus connacionales, como en el principal objetivo de las fuerzas militares de su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Desde el cuarto piso de la sala de reuniones de su Oficina presidencial en un edificio de Kiev, protegido por barricadas, exhaustivos controles de seguridad y los guardias armados hasta los dientes, Zelensky abordó en conversación con LA NACION las dificultades que enfrenta actualmente la contraofensiva y la posición que deberían adoptar los gobiernos de América Latina para contribuir a la paz de Ucrania.

Entrevista con el presidente de Ucrania Volodímir Zelensky Gentileza Isaac Bautista

Desde el rol del papa Francisco y el presidente brasileño Lula da Silva -figuras que se ofrecieron a mediar el conflicto- hasta las similitudes entre la sociedad de la Argentina y la de Ucrania, a continuación, los principales comentarios de Zelensky en casi una hora de entrevista:

El papel de América Latina

“Ucrania está lista para encontrarse con líderes latinoamericanos, para presentar sus principios y para discutirlos con América Latina. Digo, no se trata solo de armas, podemos hablar del grano, del trigo, de la seguridad nuclear en el mundo, en Ucrania, etc”.

El avance de la contraofensiva

“Y yo sólo sé que es difícil para nosotros, pero es más difícil para los rusos. Hay cansancio en nuestros ojos, pero en sus ojos hay miedo, y es diferente”.

“Pero Rusia, a diferencia de nosotros, puede terminar esta guerra más rápido, sin bajas innecesarias. Que no piensen en las nuestras, sino en los sacrificios innecesarios de sus militares. Es abandonar nuestro territorio”.

El rol de Lula da Silva

“Me parece que el presidente Lula es una persona con experiencia. Pero no lo entiendo muy bien. ¿Cree que su sociedad no entiende completamente lo que está pasando y cuenta con eso? Esas [las de Lula] son algunas declaraciones que no traen paz en absoluto. Es extraño hablar de la seguridad de la Federación Rusa. Solo Rusia, Putin y Lula hablan de la seguridad de Rusia, de las garantías que hay que dar para la seguridad de Rusia”.

“Si el presidente Lula quiere decirme algo, que se siente [conmigo] y me lo diga”.

Sobre una posible visita del Papa a Ucrania

“Al Papa lo invitamos, lo hemos invitado, yo personalmente lo he invitado a Ucrania. Yo quisiera que él pueda venir a cualquier ciudad, no necesariamente a la capital; a dónde pueda venir, porque también en otras ciudades hay otras cuestiones importantes que tratar”.

“Si él logra ayudarnos en el regreso de los niños [deportados a Rusia] será suficiente. Si puede venir a Ucrania, mejor todavía, pero si tuviéramos que elegir, elegiríamos el regreso de los niños deportados. Yo me habría concertado en eso”.

Sobre la Argentina

“Y es muy importante que las personas en la Argentina comprendan qué es esta guerra, cómo terribles son las consecuencias, las circunstancias. Y que, al fin y al cabo, somos personas con valores iguales. No creo que haya tanta diferencia entre nosotros”.

El bloqueo en el mar Negro

“Si hay bloqueo, entonces Ucrania tiene que buscar otro método para acabar con el bloqueo de nuestra agua. Si Rusia sigue dominando en el mar Negro su territorio y bloqueando, disparando misiles, entonces Ucrania hará lo mismo, que es una protección justa de nuestras posibilidades”.

“Si ellos siguen disparando, nosotros no tenemos tantas armas; pero si siguen así, no tienen ni un buque, con el correr del tiempo, para el fin de la guerra, pueden quedarse sin un buque”.