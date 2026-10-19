España bajo el agua: tres muertos, ciudades aisladas y más de 800.000 confinados por inundaciones devastadoras

MADRID.– Al menos tres personas murieron y más de 800.000 recibieron órdenes de permanecer en sus casas este lunes en el este de España, donde las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta Adam desataron graves inundaciones, dejaron localidades aisladas y obligaron a desplegar helicópteros para rescatar a vecinos atrapados en los tejados de sus viviendas.

La situación es especialmente crítica en las provincias de Valencia y Alicante, donde las calles se convirtieron en auténticos ríos que arrastraron automóviles, anegaron viviendas y bloquearon las principales vías de acceso. Las autoridades ordenaron el confinamiento de la población en 145 municipios del litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, mientras los equipos de emergencia trabajaban contrarreloj para auxiliar a las personas que permanecían atrapadas.

Imatges de Forna (l'Atzúbia, la Marina Alta). El lloc on més ha plogut. Desconeixem l'autor del vídeo.



S'acumulen 715 mm en poc més de 24 hores, 550 mm d'ells les últimes 10 hores (de les 22 h de diumenge a les 8 h de dilluns). pic.twitter.com/jP0gnPJwFK — AVAMET (@avamet) October 19, 2026

La magnitud del temporal quedó reflejada en los registros de precipitaciones. En algunas zonas cayeron más de 700 litros de agua por metro cuadrado en menos de 48 horas, una cantidad extraordinaria que provocó el desbordamiento de ríos y barrancos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) calificó las condiciones de “extremadamente adversas” y señaló que, para encontrar antecedentes de semejante intensidad en algunas de las áreas afectadas, hay que remontarse a 1987.

⚠️Aunque ha pasado la fase más crítica del temporal de lluvias torrenciales, la situación meteorológica sigue siendo adversa. Sigue el aviso NARANJA activado en el litoral de Valencia hasta las 14 h y luego quedarán avisos amarillos todo el día. https://t.co/w7PLtMLGa2 — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 19, 2026

Las imágenes difundidas por los organismos meteorológicos y los servicios de emergencia mostraron escenas dramáticas. Vehículos arrastrados por la corriente, calles completamente sumergidas y vecinos que buscaban refugio en los pisos superiores de sus viviendas mientras aguardaban la llegada de los rescatistas.

Más de quince helicópteros participaron en las operaciones de salvamento, especialmente en aquellos lugares donde la fuerza del agua impedía el ingreso de vehículos terrestres. En un video divulgado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) se observa cómo los tripulantes de una aeronave trasladan en brazos a una mujer mayor que acababa de ser rescatada.

Escombros acumulados en una calle de Els Poblets, en el este de España, tras las lluvias torrenciales que provocaron graves inundaciones y dejaron al menos dos muertos JOSE JORDAN - AFP

La tragedia ya dejó tres víctimas mortales, según las últimas informaciones difundidas por medios españoles. Durante el fin de semana, una mujer murió después de ser arrastrada por el agua en Cabrera de Mar, cerca de Barcelona, mientras que otra falleció ahogada en una playa de Sagunto, en Valencia. Este lunes se confirmó la muerte de una tercera mujer, de 79 años, cuyo cuerpo fue localizado por efectivos de la UME en la localidad valenciana de Oliva.

Localidades aisladas y rescates desesperados

Una de las situaciones más complicadas se registró en Pego, en el norte de Alicante, donde los accesos quedaron bloqueados por las inundaciones. Su alcalde, Enrique Moll, explicó a la emisora regional À Punt que varias personas seguían esperando ser evacuadas en helicóptero desde los tejados de sus casas.

Según el funcionario, el agua había alcanzado tal magnitud que ni siquiera los vehículos militares de gran tonelaje conseguían avanzar por algunas de las zonas afectadas.

Un rescate durante las inundaciones en Valencia

En la localidad costera de Oliva, el teniente de alcalde, Salvador Llopis, describió una situación igualmente desesperante. Los equipos de emergencia debieron intervenir para rescatar a numerosos vecinos, especialmente personas mayores que habían quedado atrapadas en sus viviendas con el agua hasta la cintura.

“Tienen que estar encima de mesas, encima de mobiliario para no tener que mojarse”, relató a la televisión pública española TVE.

Vecinos observan vehículos amontonados tras las graves inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en Els Poblets, en el este de España JOSE JORDAN - AFP

En otras poblaciones, como Els Poblets y El Verger, el desbordamiento del río Girona dejó calles completamente anegadas y automóviles desplazados por la corriente. Los organismos de emergencia informaron además sobre importantes daños en las infraestructuras y cortes de carreteras.

Pese a que las precipitaciones comenzaron a disminuir en algunas zonas hacia el final de la mañana, las autoridades insistieron en que el peligro no había desaparecido.

La orden de Sánchez y el confinamiento masivo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a la población que evitara cualquier desplazamiento y permaneciera en las plantas superiores de los edificios ante el riesgo de nuevas crecidas.

“Se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso. Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas”, advirtió el mandatario a través de X, al describir una “situación muy complicada” en Valencia.

Situación muy complicada en la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, ante las intensas lluvias de las últimas horas.



La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026

La Generalitat Valenciana confirmó que las restricciones afectan a 145 municipios, con una población de más de 800.000 habitantes, y explicó que la medida busca facilitar las tareas de emergencia y evitar nuevas víctimas.

El responsable de emergencias de la región, Juan Carlos Valderrama, sostuvo que el confinamiento permitirá “actuar lo más rápidamente posible” en los rescates y evitar que otros vehículos queden atrapados en zonas inundadas.

Un hombre retira barro y escombros de una calle tras las lluvias torrenciales que provocaron graves inundaciones en Els Poblets, en el este de España JOSE JORDAN - AFP

“Estamos hablando de aproximadamente 700 litros por metro cuadrado en 24 horas”, señaló al describir la intensidad de las precipitaciones en algunos sectores.

El impacto también alcanzó a las escuelas y al transporte. Más de 100.000 alumnos de la Comunidad Valenciana se quedaron sin clases, mientras varias líneas ferroviarias suspendieron parcialmente sus servicios y al menos 22 carreteras permanecían cortadas. El gobierno central desplegó efectivos de la UME y de la Policía Nacional para colaborar con las autoridades locales.

El recuerdo de la tragedia de 2024

Las imágenes de calles transformadas en torrentes y vehículos arrastrados por las inundaciones reavivaron el recuerdo de la catástrofe que golpeó la Comunidad Valenciana hace dos años y dejó más de 230 muertos.

🇪🇸 | Así quedaba un coche de la Guardia Civil atrapado en la inundación de Oliva, en Valencia. pic.twitter.com/fcIeuSfs5k — HerQles (@herqles_es) October 19, 2026

El nuevo temporal, denominado Adam, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de amplias zonas del litoral mediterráneo español frente a las precipitaciones extremas.

Los especialistas explican que el calentamiento del Mediterráneo favorece una mayor evaporación y aporta humedad a las tormentas que suelen desarrollarse durante el otoño. El cambio climático provocado por la actividad humana intensifica las precipitaciones extremas y aumenta el riesgo de episodios destructivos, aunque la magnitud de cada temporal depende también de las condiciones meteorológicas particulares.

Un bombero utiliza una bomba para extraer agua de un sótano tras las lluvias torrenciales que provocaron graves inundaciones en Els Poblets JOSE JORDAN - AFP

La Agencia Estatal de Meteorología había informado esta misma semana que septiembre fue el mes más cálido jamás registrado en la España peninsular, después de que el país atravesara el verano más caluroso de su historia entre junio y agosto.

Aunque las previsiones apuntan a una mejora gradual de las condiciones meteorológicas a partir del martes, las autoridades mantienen las advertencias y piden extrema precaución ante el riesgo de nuevos desbordamientos, especialmente en las zonas donde los ríos y barrancos continúan crecidos.

Agencias AFP y Reuters