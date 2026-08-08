España comienza los controles fronterizos con Italia tras la crisis por los migrantes de Ceuta

MADRID.– Los agentes de migraciones españoles comenzaron este sábado los controles fronterizos temporales a viajeros procedentes de Italia, en respuesta a las medidas similares que tomó el gobierno italiano tras la crisis de Ceuta.

Los controles en conexiones aéreas y marítimas se estaban realizando “en forma aleatoria”, señaló el Ministerio del Interior español sobre el estreno de las medidas de revisión que se extenderán hasta el 7 de septiembre.

Según explicó el ministerio, los controles se practicarán respecto de todas las personas que crucen las fronteras interiores aéreas o marítimas afectadas, con independencia de su nacionalidad, aplicándose el régimen de comprobación correspondiente a su estatuto jurídico.

Una pasajera cuenta su experiencia bajo la nueva modalidad de control de pasaportes. Los controles fueron aleatorios. Chema Moya - EFE

“No veo mucho la palabra diplomacia utilizada en estas decisiones, ni por parte del gobierno italiano ni tampoco por parte del gobierno español”, se lamentó la italiana Maria Celeste Grillo, una turista de 36 años recién aterrizada en el aeropuerto madrileño de Barajas.

Las autoridades españolas justificaron la medida por “la persistente presión migratoria irregular” que afronta Italia, donde llegan anualmente miles de migrantes por mar desde las costas del norte de África.

España devolvió así el búmeran de críticas y medidas restrictivas de la premier Giorgia Meloni contra el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez a causa de la crisis de Ceuta, donde en solo unos días entraron por mar y por tierra más de 70.000 migrantes ilegales provenientes de Marruecos, la mayoría de los cuales emprendió casi enseguida la vuelta.

La avalancha de migrantes en Ceuta también reavivó el debate sobre la inmigración dentro de la Unión Europea, cuyos líderes criticaron a Sánchez por políticas que, según sugirieron, fueron responsables de la enorme afluencia.

Pedro Sánchez durante una visita a Ceuta el 1 de agosto en medio de la crisis migratoria La Moncloa - XinHua

Pese a la sorpresa y las molestias por la novedad de las restricciones, no hubo inconvenientes serios para los pasajeros de los aproximadamente 250 vuelos procedentes de Italia este sábado –64 solo en Madrid-Barajas–, quienes debieron mostrar sus documentos a la salida del avión, en la pasarela de embarque o, en su defecto, directamente en la pista, nada más bajar de la escalera.

Documento en mano

Las experiencias fueron variadas. “Nos han dicho que no podíamos bajar del avión sin mostrar la documentación”, explicó a la cadena Rtev Elisa, una mujer que viajaba a bordo y que aseguró que todos los pasajeros llegados a Barajas debieron mostrar el pasaporte. “Es un poco particular, porque no estamos acostumbrados a los controles en el interior de la UE”.

Otro viajero declaró que al salir de la aeronave “nos han parado y nos han pedido la identificación a quienes les ha parecido bien a la policía”. Tras la identificación se procedió al desembarco del avión.

“Fue muy extraño. Ya en el avión, las azafatas nos dijeron que no podíamos desembarcar sin mostrar nuestros documentos a la policía. Los agentes no nos revisaron los pasaportes; solo se aseguraron de que los tuviéramos en la mano para poder entrar al país”, dijo una pasajera italiana tras desembarcar en el primer vuelo procedente de Roma, más desorientada que molesta. Era su primera experiencia sin la habitual libre circulación entre los dos países.

Inevitablemente, la revisión a los recién llegados de Italia se centraba en quienes provenían de países de fuera de la UE. En función del número de pasajeros de cada vuelo, se disponía el número adecuado de policías de Frontera encargado de realizar cada control.

Los controles fueron especialmente exhaustivos en los vuelos de Roma, más que de otras ciudades de Italia.

Giorgia Meloni y Pedro Sánchez, enfrenados a raíz de la crisis de Ceuta

El español Jorge Villoslada, que viaja a menudo, notó también con extrañeza la situación al viajar de Roma a Barcelona. “Sucedió algo muy extraño. Al llegar, la policía nos preguntó qué hacíamos en España. Les enseñé mi DNI y me dejaron ir. A los que no tenían documentos españoles los llevaron a una sala para identificarlos”, dijo.

Como les sucedió a tantos, el italiano Giovanni, que embarcó en un vuelo de Roma hacia el aeropuerto de El Prat de Barcelona, se encontró con una situación totalmente desacostumbrada. “Al llegar, la policía nos dividió en dos grupos. Les pidieron los documentos a los italianos. Espero que esta situación termine pronto”, admitió, algo molesto.

También en Barcelona, otros pasajeros de varios vuelos procedentes de ciudades italianas, excepto provenientes de Roma, desembarcaron sin embargo prácticamente sin tener que mostrar ningún documento.

Lidia, de Módena, aterrizó en la ciudad catalana en un vuelo procedente de Bolonia, y casi no sintió diferencias. “Cuando llegamos al aeropuerto de El Prat, no nos encontramos con ningún control de seguridad”, contó.

Nicoletta, de Turín, viajaba en el mismo vuelo, estaba también preparada, aunque no hubo necesidad de cambiar la rutina más de la cuenta: “Llegamos con nuestros documentos en mano, pero nadie nos pidió nada”.

Agencias ANSA, AP y AFP