Una convocatoria en redes sociales impulsa un ingreso masivo a Ceuta y eleva la tensión en España

A solo una semana de la crisis migratoria que atravesó España por el cruce de más de 70.000 personas desde Marruecos a Ceuta, episodio que dejó un saldo de 141 muertos, la alarma en el país europeo se volvió a encender luego de que trascendiera una campaña en redes sociales que llama a cruzar nuevamente la frontera la semana próxima. “Nos vemos el 15″, reza uno de los mensajes más frecuentes.

La convocatoria creció en los últimos días y se difundió en grupos de Facebook, Whatsapp e Instagram, entre otras redes sociales y aplicaciones.

Una de las convocatorias sobre el cruce a Ceuta que trascendió en redes sociales Redes

“Nos vemos allí el día 15. Estar a la hora” y “Yo subo desde Marrakech hasta el norte para vivir ese día”, fueron algunos de los textos que escribieron los usuarios, según consignó el diario español El País.

La cantidad de personas en cada comunidad y red social son diversos, pero en algunos casos superan los 400.000 miembros. Consultada por el mismo medio, una de las personas organizadoras aseguró que la creación del grupo tiene como objetivo el ingreso a Ceuta el próximo sábado 15 de agosto.

Según lo expuesto en los distintos mensajes, uno de los puntos de encuentro para el presunto cruce sería Fnideq, la ciudad marroquí más próxima a Ceuta. “Todo el mundo irá por allí”, reza uno de los posteos.

El mensaje del ministro de Relaciones Exteriores de España respecto de la campaña Redes

Ante el crecimiento de la convocatoria en redes, las autoridades españoles comenzaron una investigación para determinar si se trata de una campaña de desinformación o si existen bases reales para pensar que puede haber una nueva migración masiva en los próximos días.

“No te dejes engañar por información falsa. Entrar irregularmente en Ceuta o Melilla no permite permanecer en España o llegar al continente europeo”, publicó en las últimas horas José Manuel Albares, el ministro de Relaciones Exteriores del país europeo.

Por su parte, el tópico fue debatido también en una reunión de la Comisión Europea que se desarrolló en Bruselas, Bélgica.

Protesta de residentes españoles en Ceuta Bernat Armangue - AP

“Mantenemos la atención plena antes, durante y después del 15 de agosto, porque esta es la fecha que se ha mencionado en redes sociales como un posible nuevo intento de cruzar la frontera”, expresó Guillaume Mercier, uno de los voceros del ente.

Arianna Podesta, otra portavoz de la Comisión, indicó que muchos de los informes que están circulando “no están verificados” y que aún el panorama es “poco claro”.

El temor del presidente de Ceuta

Durante una intervención en una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos del Interior del Parlamento Europeo, el presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas expresó preocupación por la situación actual y sostuvo que la campaña sobre el posible cruce del 15 es una “prueba palmaria” de que la ciudad española “vive angustiada”.

“Se ha puesto en jaque nuestra integridad: la de Ceuta, la de España, la de Europa. Nuestra seguridad está en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía”, manifestó Vivas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al rey Felipe VI Raúl Terrel - EUROPA PRESS DPA

Asimismo, expresó que la ciudad atraviesa “uno de los momentos más difíciles en la historia reciente” y calificó lo sucedido como una “invasión”.

“Esta calificación coincide con la que dio el presidente del Gobierno de España [Pedro Sánchez], quien el mismo viernes manifestó que estábamos ante un ataque, una violación de la integridad territorial”, agregó. Según su versión, durante el último cruce ingresaron cerca de 80.000 personas, un número “equivalente a toda la población de Ceuta”.

En ese contexto, pidió por la “expulsión inmediata” de todos aquellos que ingresaron en forma ilegal y que aún continúan en la ciudad.

“El hecho de que todavía no conozcamos las cifras en estos momentos de las personas que permanecen en la ciudad pone de manifiesto la precariedad de medios con la que todavía se está actuando”, aseguró.