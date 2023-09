escuchar

Un debate en comisión en el Parlamento de Cataluña, España, derivó en un inesperado cruce entre dos diputados que se viralizó en las redes sociales. Ocurrió cuando una legisladora independentista piropeó a un legislador de Vox, sobre quien afirmó: “Eres muy guapo”. Visiblemente incómodo por sus dichos, el hombre le contestó: “Me gustaría devolverle el piropo, pero si lo hago las feministas me desterrarían”.

Según el sitio local Diari de Girona, el cruce tuvo lugar a comienzos de esta semana, cuando tras una exposición del diputado Alberto Terradas su par hizo uso de la palabra, y le manifestó: “Eres muy guapo y me has caído muy bien hasta que abriste la boca. No puede ser, ¡estamos en el siglo XXI!”.

En un primer momento, el legislador sonrió ante el elogio, pero después, cuando volvió a tener la oportunidad de expresarse, sostuvo: “Quiero agradecerle el piropo a la señorita compareciente. Se lo agradezco y me gustaría devolvérselo, lo que pasa es que no puedo, porque si lo hiciera las charos (activistas) feministas me desterrarían completamente de este parlamento. Se ha acabado la cultura del piropo”.

Más tarde el propio Terradas publicó el video en su cuenta de Twitter y reflexionó: “¿Qué hubiera pasado si esta situación se hubiera dado a la inversa?”. Rápidamente, el material obtuvo cerca de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios a favor.

¿Qué hubiera pasado si esta situación se hubiera dado a la inversa? 🤔 pic.twitter.com/SPufj0OFXw — Alberto Tarradas Paneque 🇪🇸 (@AlbertoTarradas) September 12, 2023

Técnico superior en comercio internacional, Terradas fue elegido diputado del Parlamento de Cataluña por la provincia de Gerona en las elecciones del 14 de febrero de 2021, de las que emergió como el único candidato electo de VOX por dicha jurisdicción. Antes el legislador trabajó en el Parlamento Europeo, desde donde llamó la atención de los medios luego increpar al expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, en febrero de 2020 durante un discurso.

Años después, en 2022, se refirió a Puigdemont al evocar el tiempo en el que desempeñó funciones en el Parlamento Europeo. “Recuerdo que andaba caminando de un lado a otro, como un alma en pena y paseándose por las cafeterías e intentando mendigar un poco la atención de los otros eurodiputados. Este es el ridículo que cosecha el separatismo en Europa y allá donde va”, sentenció.

Alberto Terradas de Vox Gerona diciéndole la verdad Puigdemont en el Parlamento Europeo. Con un par pic.twitter.com/r8qlQ8j8CF — Mazzinguerzetta (@Mazzinguerzett1) February 19, 2020

