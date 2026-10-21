Estados Unidos endurece las advertencias a sus ciudadanos para viajar a Kenia
Washington elevó el nivel de alerta por riesgos sanitarios; el aviso también menciona secuestros, terrorismo y delitos
- 4 minutos de lectura'
WASHINGTON.– Preparar un testamento, acordar con la familia cómo comprobar que sigue con vida ante un secuestro y dejar muestras de ADN para una eventual identificación. Esas son algunas de las recomendaciones que Estados Unidos dirige a sus ciudadanos que decidan viajar a Kenia, un destino reconocido por sus safaris y sus paradisíacas playas. El Departamento de Estado elevó su alerta y pidió reconsiderar los viajes al país africano.
La actualización, fechada el 19 de octubre y difundida al día siguiente por la embajada en Nairobi, elevó la alerta del nivel 2, “Extremar las precauciones”, al nivel 3, “Reconsiderar el viaje”. Aunque el comunicado atribuye la decisión a los riesgos sanitarios, la advertencia también contempla la delincuencia, los secuestros, el terrorismo, los disturbios y la inseguridad vial. Para determinadas zonas del país, la recomendación es aún más estricta y se mantiene en el nivel máximo, “No viajar”.
“Prepare un testamento. Designe a los beneficiarios correspondientes de su seguro o redacte un poder”, señala el aviso. También aconseja establecer un “protocolo de prueba de vida” con los seres queridos: preguntas y respuestas que permitan a la familia confirmar, a través de los captores, que la persona secuestrada está viva. A eso suma una precaución: “Deje muestras de ADN con su proveedor médico por si fuera necesario que su familia acceda a ellas con fines de identificación”.
El riesgo sanitario
El documento menciona una alerta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por la enfermedad causada por el virus del Ébola Bundibugyo en Kenia. También cita el aviso sanitario para la República Democrática del Congo y recuerda que la Organización Mundial de la Salud declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote en ese país y Uganda.
La atención médica también preocupa. Según el Departamento de Estado, los servicios son limitados y a menudo inexistentes en áreas rurales, mientras que los centros de salud suelen carecer de medicamentos y equipos suficientes. Salvo algunas instituciones privadas de las grandes ciudades, muchas afecciones pueden requerir una evacuación médica a cargo del paciente. “Los establecimientos médicos suelen negar la atención si no se paga por adelantado”, advierte.
Por eso, Washington recomienda contratar un seguro con cobertura de evacuación médica y contar con un plan de salida ante una emergencia que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense.
Delitos y zonas de riesgo
“El crimen violento puede ocurrir en cualquier momento”, señala el comunicado, que enumera robos de vehículos a mano armada, asaltos a viviendas, agresiones sexuales y secuestros extorsivos. Advierte que algunos estadounidenses sufrieron abusos sexuales en bares, hoteles y complejos turísticos, y reclama más cautela a quienes viajan solos. “La policía local a menudo no puede responder eficazmente a los delitos”, añade.
La recomendación de no viajar alcanza a los barrios de Eastleigh y Kibera, en Nairobi, por el riesgo de delitos y secuestros. También incluye varios condados y sectores costeros al norte de Malindi, donde el aviso señala la actividad de Al-Shabaab. Otras áreas desaconsejadas son West Pokot, el oeste de Turkana y las franjas de Marsabit y Turkana a menos de 50 kilómetros de la frontera con Etiopía, por delincuencia o violencia transfronteriza.
Las protestas pueden derivar en violencia y bloquear rutas y cruces. El aviso registra ataques contra vehículos con estadounidenses, entre ellos transportes de safari. Además, los accidentes de tránsito figuran entre las principales causas de lesiones y muerte de estadounidenses en Kenia: turistas sufrieron heridas graves o murieron en vehículos de safari.
Según las cifras oficiales de turismo, Kenia recibió 2,7 millones de visitantes internacionales en 2025. Los viajeros procedentes de las Américas representaron el 14%.
- 1
- 2
“La guerra de los chicos”. De Albania a Portugal: la Generación Z se rebeló y Europa tiembla por las protestas
- 3
La joven de izquierda que defendió los disturbios en Francia y desató un escándalo por sus viajes de lujo
- 4
León XIV se mostró en el papamóvil en su primera audiencia general tras la operación de cáncer