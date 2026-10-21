Estados Unidos endurece las advertencias a sus ciudadanos para viajar a Kenia

WASHINGTON.– Preparar un testamento, acordar con la familia cómo comprobar que sigue con vida ante un secuestro y dejar muestras de ADN para una eventual identificación. Esas son algunas de las recomendaciones que Estados Unidos dirige a sus ciudadanos que decidan viajar a Kenia, un destino reconocido por sus safaris y sus paradisíacas playas. El Departamento de Estado elevó su alerta y pidió reconsiderar los viajes al país africano.

La actualización, fechada el 19 de octubre y difundida al día siguiente por la embajada en Nairobi, elevó la alerta del nivel 2, “Extremar las precauciones”, al nivel 3, “Reconsiderar el viaje”. Aunque el comunicado atribuye la decisión a los riesgos sanitarios, la advertencia también contempla la delincuencia, los secuestros, el terrorismo, los disturbios y la inseguridad vial. Para determinadas zonas del país, la recomendación es aún más estricta y se mantiene en el nivel máximo, “No viajar”.

Trabajadores cargan suministros de emergencia de la Organización Mundial de la Salud en un avión de Naciones Unidas que se dirige a la República Democrática del Congo para combatir un brote de ébola, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Nairobi, Kenia Andrew Kasuku - AP

“Prepare un testamento. Designe a los beneficiarios correspondientes de su seguro o redacte un poder”, señala el aviso. También aconseja establecer un “protocolo de prueba de vida” con los seres queridos: preguntas y respuestas que permitan a la familia confirmar, a través de los captores, que la persona secuestrada está viva. A eso suma una precaución: “Deje muestras de ADN con su proveedor médico por si fuera necesario que su familia acceda a ellas con fines de identificación”.

El riesgo sanitario

El documento menciona una alerta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por la enfermedad causada por el virus del Ébola Bundibugyo en Kenia. También cita el aviso sanitario para la República Democrática del Congo y recuerda que la Organización Mundial de la Salud declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote en ese país y Uganda.

Un globo aerostático en Kenia crowntravel.com.ar

La atención médica también preocupa. Según el Departamento de Estado, los servicios son limitados y a menudo inexistentes en áreas rurales, mientras que los centros de salud suelen carecer de medicamentos y equipos suficientes. Salvo algunas instituciones privadas de las grandes ciudades, muchas afecciones pueden requerir una evacuación médica a cargo del paciente. “Los establecimientos médicos suelen negar la atención si no se paga por adelantado”, advierte.

Por eso, Washington recomienda contratar un seguro con cobertura de evacuación médica y contar con un plan de salida ante una emergencia que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense.

El monte Kilimanjaro, ubicado en Tanzania, visto desde el parque nacional Amboseli, en Kenia crowntravel.com.ar

Delitos y zonas de riesgo

“El crimen violento puede ocurrir en cualquier momento”, señala el comunicado, que enumera robos de vehículos a mano armada, asaltos a viviendas, agresiones sexuales y secuestros extorsivos. Advierte que algunos estadounidenses sufrieron abusos sexuales en bares, hoteles y complejos turísticos, y reclama más cautela a quienes viajan solos. “La policía local a menudo no puede responder eficazmente a los delitos”, añade.

La recomendación de no viajar alcanza a los barrios de Eastleigh y Kibera, en Nairobi, por el riesgo de delitos y secuestros. También incluye varios condados y sectores costeros al norte de Malindi, donde el aviso señala la actividad de Al-Shabaab. Otras áreas desaconsejadas son West Pokot, el oeste de Turkana y las franjas de Marsabit y Turkana a menos de 50 kilómetros de la frontera con Etiopía, por delincuencia o violencia transfronteriza.

Un manifestante sostiene un cartel durante una protesta contra un centro de cuarentena para ébola en Estados Unidos en la base aérea de Laikipia Andrew Kasuku - AP

Las protestas pueden derivar en violencia y bloquear rutas y cruces. El aviso registra ataques contra vehículos con estadounidenses, entre ellos transportes de safari. Además, los accidentes de tránsito figuran entre las principales causas de lesiones y muerte de estadounidenses en Kenia: turistas sufrieron heridas graves o murieron en vehículos de safari.

Según las cifras oficiales de turismo, Kenia recibió 2,7 millones de visitantes internacionales en 2025. Los viajeros procedentes de las Américas representaron el 14%.