La epidemia de ébola registra su primer caso en el país más poblado de África

LAGOS.– Nigeria anunció este martes su primer caso de ébola, una mujer que viajó desde Uganda hacia la capital, Abuya, en una extensión de la epidemia que comenzó meses atrás en Congo y que logró así filtrarse dentro del país más poblado de África.

“La paciente, una mujer que llegó recientemente a Nigeria en un vuelo internacional procedente de Uganda, fue internada en un hospital privado” de Abuya, “donde recibió atención médica durante varios días antes de que se confirmara el diagnóstico”, declaró en un comunicado el ministro de Salud nigeriano, Muhamad Ali Pate.

El gobierno instó a “todos los centros de salud públicos y privados del país a mantenerse en estado de alerta máxima”.

Un grupo de viajeros se apresta a ingresar a Kenia a través del Puesto Fronterizo de Ventanilla Unica, en Busia, donde las autoridades montaron un control sanitario John Okoyo - XinHua

Desde mayo, la República Democrática del Congo enfrenta el decimoséptimo brote de ébola de su historia, que en pocos meses se convirtió en el más mortífero registrado en este inmenso país. Hasta el momento el brote superó los 9000 casos y causó 4381 muertes.

El ministro de Salud nigeriano precisó que “hasta la fecha se identificaron 44 contactos cercanos” y que los equipos de salud pública trabajan para identificar y vigilar a las personas que podrían haber estado expuestas, entre ellas personal sanitario, pacientes, cuidadores y personas que interactuaron con la paciente durante el viaje.

Desde principios de octubre, el brote se expandió también a Kenia, donde el Ministerio de Salud confirmó este martes el noveno caso. Entre esos nueve se registró un fallecimiento, un ciudadano keniano que vivía en Congo y que habría contagiado a las otras ocho personas.

El Ministerio de Salud ⁠indicó ⁠que el último caso era un familiar cercano del ​primer paciente y que ya había sido ‌puesto en cuarentena. “Los nueve casos pertenecen ​a un mismo ​foco de contagio y, a día de hoy, no hay indicios de transmisión fuera de este grupo”, declaró en un comunicado el director general de Salud, Patrick Amoth.

Imagen de Abuya, la capital de Nigeria, con la Asamblea Nacional de fondo Chinedu Asadu - AP

Kenia ​se encuentra en alerta máxima a raíz del importante brote de ⁠ébola con epicentro en Congo. El primer caso en Kenia se identificó a principios de este mes en un hombre que viajó desde Congo ‌a Nairobi, la capital del país, y falleció en un hospital el ⁠5 de octubre.

A última hora del lunes, ‌el Departamento de Estado de Estados ⁠Unidos aconsejó a sus ciudadanos ⁠que reconsideraran viajar a Kenia y elevó su nivel de alerta de viaje para el país debido a los riesgos sanitarios.

Avanza en el Congo

El brote se sigue extendiendo en su país originario, tras avanzar el fin de semana hacia una octava provincia. El Ministerio de Salud registró dos casos, incluida una muerte, en la provincia de Nord-Ubangi, en el norte del país y fronteriza con la República Centroafricana.

Las autoridades sanitarias indicaron que ambos pacientes eran hombres de unos 20 años que vivían en la zona de Wapinda, que limita con la provincia de Bas-Uele, donde ya se habían reportado casos de ébola.

La provincia de Ituri, en el este de Congo, sigue siendo el epicentro de la enfermedad y concentra casi tres cuartas partes de los casos confirmados, según los datos más recientes del gobierno, que muestran que 66 zonas se han visto afectadas desde el inicio del brote.

Médicos congoleños trabajan en los estudios clínicos de una posible vacuna contra el virus Bundibugyo Dieudonne Dirole - AP

“Vemos que los focos de ébola en general están disminuyendo, pero lamentablemente, en términos geográficos, se está extendiendo”, dijo a The Associated Press Mohamed Yakub Janabi, director regional para África de la Organización Mundial de la Salud.

Janabi, en una entrevista en Beni, en el este de Congo, señaló que uno de los mayores desafíos ha sido convencer a los enfermos a que busquen asistencia médica, y añadió que algunas muertes ocurren en la comunidad, fuera de los centros de salud.

Nord-Ubangi se encuentra entre Sud-Ubangi y Bas-Uele, las dos últimas provincias a las que se había extendido la enfermedad a lo largo de la frontera con la República Centroafricana, donde la violencia armada ha obligado a miles de personas a huir y refugiarse en comunidades congoleñas fronterizas.

El acceso en la región puede ser difícil debido al mal estado de las carreteras y a las limitadas redes de comunicación.

Una calle de Butembo, un foco de ébola en la provincia oriental de Kivu del Norte Sebastien Kitsa Musayi - AP

La provincia de Ituri, en el este de Congo, sigue siendo el epicentro de la enfermedad y concentra casi tres cuartas partes de los casos, según los datos más recientes del gobierno, que muestran que 66 zonas sanitarias se han visto afectadas desde el inicio del brote.

Las autoridades en la provincia de Kivu del Norte prohibieron durante toda esta semana el ingreso de todas las personas desde la provincia desde Ituri, en un esfuerzo por frenar la propagación del virus.

También se prohibió transportar a más de dos personas en una motocicleta o a cuatro personas en un automóvil, así como las reuniones públicas y actividades deportivas masivas, clubes nocturnos y manifestaciones políticas.

La propagación del brote, causada por el virus Bundibugyo, que de momento no tiene vacuna, creció por los desplazamientos masivos de población, la violencia de grupos rebeldes, la desconfianza a las autoridades y las malas condiciones de trabajo del personal de primera línea.

Agencias AFP y AP