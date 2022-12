“Esto es un caos”: los reclamos de los argentinos varados en Cusco por los bloqueos en Perú

escuchar

Unos 5000 turistas, entre ellos varios argentinos, quedaron varados en la ciudad de Cusco -una de las que más visitantes recibe en Perú- debido al bloqueo de rutas y caminos por las protestas en reclamo de la liberación del destituido presidente Pedro Castillo y el adelanto de elecciones.

”Se tiene 5000 turistas varados en la ciudad de Cusco, están en sus hoteles a la espera de que se puedan reactivar los vuelos”, dijo Darwin Baca, alcalde del vecino distrito de Machu Picchu, que también se encuentra en Cusco sin poder viajar.

El argentino Nicolás Solimando, de 32 años y programador de Sistemas, varado en Cusco junto a su novia Nayla Carabajal, de 28 años e ingeniera en sistemas, le contó a LA NACION que quedó varado en esa ciudad desde el lunes, cuando tenía su vuelo de regreso a Lima y conexión a Buenos Aires.

Nicolás Solimando, junto a su novia, Nayla Carabajal

“El martes y el miércoles fueron las manifestaciones muy numerosas. Luego se declaró el estado de emergencia y ya dejó de haber tanta gente en las calles. Hoy parece que el aeropuerto abrió al mediodía y nos dijeron que supuestamente podríamos viajar a Lima a la tarde. Pero aún no sabemos”, relató Solimando.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú informó por Twitter que el aeropuerto Alejandro Velasco Astete reinició hoy sus operaciones, y a las 13.30 (hora local) se efectuó el primer vuelo de Cusco a Lima.

El turista argentino había aprovechado el fin de semana largo del 8 de diciembre para conocer las ruinas de Machu Picchu y tenía previsto retornar el lunes por la aerolínea JetSmart. “La empresa se portó bien con nosotros, porque originalmente fueron ellos los que cancelaron el vuelo del lunes y nos cubrieron esa noche de hotel. Cuando cerró el aeropuerto hicimos el reclamo y nos están cubriendo todos estos días de alojamiento”, señaló.

Félix Fernández Riestra (izquierda) y su amigo Julián Píaz

Félix Fernández Riestra, un mendocino de 30 años y profesor de Squash, no tuvo tanta suerte con JetSmart ni con su gestión ante las autoridades consulares argentinas. La compañía argumentó que el vuelo Cusco-Lima que tenía el martes 13 fue cancelado “por razones ajenas a la empresa” y que por lo tanto no correspondía que le cubriera el alojamiento a él ni al amigo, Julián Píaz, de 28 años, con el que está viajando. “Nos comunicamos con el Consulado argentino en Lima y tampoco se hicieron cargo. Nos dijeron que hiciéramos el reclamo a través de un formulario de IPerú, la oficina estatal peruana de asistencia al turista. Pero no tuvimos ninguna otra respuesta. Así que desde el martes que tenemos que pagar por nuestra cuenta el alojamiento y la comida”, contó a LA NACION.

Ahora, Fernández Riestra y Píaz esperan que, tras la reapertura del aeropuerto, la empresa pueda cumplir con la promesa de embarcarlos este sábado hacia Lima. Ambos siguen viaje luego hacia Colombia y la semana próxima tienen el vuelo de regreso a la Argentina.

Fueron varios los turistas argentinos que hicieron conocer su reclamo a través de las redes sociales. Natalí Ramallo se encontraba varada en Arequipa con la misma dificultad para salir de la ciudad, y se quejó de que “nadie ayuda”. “Esto es un caos”, señaló.

Mientras tanto, en Machu Picchu unos 200 turistas, principalmente norteamericanos y europeos, tuvieron que salir caminando por la vías del tren hasta la localidad de Ollantaytambo, a unos 30 kilómetros, para poder conseguir luego una conexión hacia Cusco.

Turistas esperan la reapertura del aeropuerto Alejandro Velasco Astete International Airport, en Cusco, Perú. (Photo by Ivan Flores / AFP) IVAN FLORES - AFP

Por esa vía usualmente transita el tren hacia la ciudadela inca, cuyo servicio también está suspendido. ”Lo que temen es llegar a Cusco y que no puedan llegar luego a su país, porque esto puede empeorar”, manifestó el alcalde.

Los muertos por las protestas en Perú subieron a 18 este viernes, tras un enfrentamiento entre militares y manifestantes.