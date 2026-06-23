Una torre en Madrid, España, fue evacuada a raíz de una explosión en su interior, informaron este martes las autoridades españolas. Según varios videos que circularon en las redes sociales, se puede ver una gran columna de humo que sale de uno de los pisos.

El siniestro ocurrió esta tarde en una torre de la empresa energética Moeve. De acuerdo a las primeras informaciones aportadas por el diario El País, no se registraron heridos hasta el momento y el fuego ya fue controlado. La detonación pasó en una planta intermedia (se estima que en el piso 25) en el rascacielos de 45 pisos.

🔴Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por una explosión en el interior del edificio https://t.co/gSrL39ID6x pic.twitter.com/mpIItEGe2D — EL PAÍS (@el_pais) June 23, 2026

Todavía se desconoce el origen de la explosión. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional, Samur y Bomberos.

Según un trabajador de una empresa ubicada en una de las cuatro torres de la zona, “la gente salió corriendo en relativa calma”.

Evacúan una torre en Madrid por una explosión y una fuerte columna de humo

“Nos dejamos nuestras pertenencias en las oficinas porque todo pasó muy rápido”, sumó este trabajador, y añadió que “hay cientos de desalojados” entre todos los edificios.

#ÚLTIMAHORA | Un incendio en el rascacielos de la Torre Moeve en Madrid provoca una columna de humo pic.twitter.com/EzDopmSvlI — Europa Press (@europapress) June 23, 2026

Fuentes de la empresa energética indicaron a El Mundo que el edificio está siendo desalojado mientras los equipos de emergencias intervienen en la zona. Se desplegó un importante operativo de seguridad y se cortó el paso al tránsito.

Los equipos de emergencias buscan a tres personas confinadas en el edificio. Se pudieron comunicar con ellos por vía telefónica y se encuentran fuera de peligro.

Las ambulancizas atendieron además a dos empleados por inhalación leve por humo y a una transeúnte con una crisis de ansiedad.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, informó que está “muy atento” a la situación a través de sus redes sociales y dijo que los equipos de seguridad y emergencia trabajan en la zona para “controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños“.

Se trata del segundo incendio en menos de un año la torre de Moeve. El anterior ocurrió el diciembre pasado. Es el segundo rascacielos más alto de toda España, con 45 pisos y 248 metros de altura, y es propiedad del magnate español Amancio Ortega desde 2016.

El edificio Moeve forma parte del complejo conocido popularmente como las Cuatro Torres de Plaza de Castilla, el principal conjunto de rascacielos de España y uno de los centros empresariales más importantes de la capital, publicó Euronews.