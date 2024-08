Exmandatarios presionan a Lula para adoptar una posición más firme ante la crisis en Venezuela

Escuchar

RIO DE JANEIRO.- La presión internacional está aumentando sobre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para que adopte una posición más decisiva sobre la crisis en Venezuela. En una carta abierta, numerosos ex jefes de estado y de gobierno conservadores de España y de países latinoamericanos pidieron a Lula que “reafirme su compromiso indiscutible con la democracia y la libertad” adoptando un tono menos indulgente hacia Nicolás Maduro.

El documento está firmado por los 37 integrantes de IDEA, un foro integrado, entre otros, por los expresidentes de la Argentina Maurício Macri; los colombianos Alvaro Uribe e Iván Duque; el de México, Vicente Fox; Ecuador, Guillermo Lasso; y Bolivia, Carlos Mesa.

“El evidente secuestro de la soberanía popular que ha realizado Nicolás Maduro Moros, coludido con los poderes del Estado que están a su servicio y bajo su control, lo hace con atropello de la verdad electoral para perpetuarse en el ejercicio del poder y afirmarlo a través de una política de Estado represiva y mediante la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos de los venezolanos” establece el documento.

Comunicado Idea.

En este sentido escribieron: “Es un escándalo lo que ocurre. Lo saben todos los gobiernos americanos y europeos. Admitir tal precedente herirá de muerte los esfuerzos que con tanto sacrificio se siguen haciendo en las Américas para sostener la tríada de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos”.

Reconocido como el principal interlocutor en la región, Lula ha optado por la cautela diplomática al abordar la cuestión del reconocimiento del resultado electoral en Venezuela, donde crece el escepticismo sobre la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro.

Mauricio Macri y Lula Da Silva

“No le exigimos nada distinto a lo que el mismo presidente Lula da Silva preserva dentro de su patria. Este mensaje que le hacemos llegar, en esencia, nos tiene como portavoces del sentimiento de la mayoría determinante de los venezolanos que hoy ve como compatriotas que han luchado a su lado sufren encarcelamientos, torturas, desapariciones, y hasta pérdida de la vida”, agregó

Si bien no reconoció formalmente los controvertidos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Lula no se pronunció sobre la decisión de Estados Unidos y de numerosos gobiernos de la región de reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia a partir de la publicación de datos de urnas de la oposición, mientras las autoridades aún no divulgan las planillas oficiales.

Reunión con Boric

En medio de la tensión en América Latina luego de las elecciones en Venezuela, que dividieron las aguas en sus posturas ante los resultados el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió este lunes a Lula en el palacio de la Moneda.

Los dos líderes de izquierda, que prevén suscribir una declaración conjunta al término de su encuentro, han asumido posiciones divergentes frente a los comicios del 28 de julio en Venezuela. La autoridad electoral de Venezuela, de línea oficialista, dio como vencedor a Maduro en medio de las denuncias de fraude de la oposición.

El presidente de Chile, Gabriel Boric (izq.), saluda al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, a su llegada al palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, el 5 de agosto de 2024. Lula Da Silva se encuentra de visita oficial en Chile para tratar temas económicos y de relaciones bilaterales. RODRIGO ARANGUA - AFP

Boric, uno de los presidentes más críticos con Maduro, fue uno de los primeros mandatarios en poner en duda los resultados, al considerarlos “difíciles de creer” y exigir transparencia. El gobierno de Maduro, en represalia, expulsó al personal diplomático de Santiago en Caracas.

Lula tardó dos días en pronunciarse sobre los comicios en Venezuela. Aunque señaló que fue “un proceso normal, tranquilo”, hizo un llamado para que se publiquen las actas electorales, como exigen varios gobiernos que se hicieron eco de las sospechas de fraude por parte de la oposición.

La semana pasada, en un comunicado conjunto, Brasil, Colombia y México llamaron al régimen venezolano a avanzar en “forma expedita” en la divulgación de las actas electorales. Una declaración a la que luego Boric expresó su respaldo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, coloca una corona de flores durante una ofrenda floral en el monumento al Libertador Bernardo O'Higgins en la Plaza de la Constitución en Santiago el 5 de agosto de 2024. JAVIER TORRES - AFP

Lula llegó hasta el palacio presidencial de La Moneda luego de depositar una ofrenda floral frente al monumento de Bernardo O’Higgins, el líder de la independencia chilena. Boric guiará a Lula en un recorrido por la casa de gobierno, incluido el Salón Blanco, donde se encuentra la reconstrucción del despacho de Salvador Allende, el presidente derrocado por Augusto Pinochet en el golpe de Estado de 1973.

El mandatario brasileño se reunirá más tarde con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el titular del Senado y con la presidenta de la Cámara de Diputados. La visita del presidente brasileño, que se extenderá hasta el mediodía del martes, contempla su participación en un foro empresarial y una reunión privada con el expresidente Ricardo Lagos, quien en enero pasado anunció su retiro de la vida pública. Durante la visita se prevé la firma de cerca de 20 acuerdos de cooperación con Chile en diversos temas como seguridad, salud, comercio, cultura, ciencias y turismo, entre otros.

