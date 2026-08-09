Extraditan a Irlanda a Daniel Kinahan, el presunto jefe de un imperio criminal de más de US$1150 millones

DUBLIN.– Después de una década fuera de Irlanda y años bajo la mira de las autoridades internacionales, Daniel Kinahan regresó este domingo a su país, aunque en circunstancias muy diferentes de las que alguna vez pudo haber imaginado. El presunto jefe de uno de los principales carteles de Europa fue extraditado desde Dubai y acusado ante un tribunal de dirigir una organización criminal.

Vista exterior del aeródromo de Casement, donde Daniel Kinahan llegará tras ser extraditado desde Dubái para enfrentarse a un cargo por dirigir un grupo delictivo organizado Damien Eagers - PA Wire DPA

Kinahan, de 49 años, aterrizó alrededor de las 18.30 en el aeródromo de Casement, una base militar al oeste de Dublin, a bordo de un avión del gobierno irlandés. Un fuerte operativo de seguridad acompañó su llegada: un helicóptero sobrevoló la zona y un convoy de vehículos con vidrios polarizados abandonó rápidamente el lugar con las sirenas encendidas.

Poco después, Kinahan compareció ante el Tribunal Penal Especial de Dublin, que ordenó su prisión preventiva hasta una nueva audiencia prevista para el 5 de octubre. La acusación sostiene que dirigió las actividades de una organización criminal entre octubre de 2015 y abril de 2017. Luego fue trasladado a la cárcel de Portlaoise, a unos 80 kilómetros de la capital.

Daniel Kinahan

Su grupo, el Kinahan Organised Crime Group (KOCG), es considerado la mayor organización criminal de Irlanda y posee una riqueza estimada por la policía en más de 1150 millones de dólares. Las autoridades vinculan al cartel con el narcotráfico internacional, el tráfico de armas y otras actividades delictivas.

La historia del clan se remonta a la década de 1980. Según reconstruyó The Guardian, el padre de Daniel, Christopher “Christy” Kinahan, comenzó entonces un negocio familiar basado en la importación de heroína a Dublin. Con el tiempo desarrolló una extensa red con conexiones en América Latina, el norte de África, Reino Unido y Europa.

Daniel Kinahan comenzó a atraer la atención internacional años después. Un cable diplomático estadounidense de 2009 lo describió como un empresario irlandés involucrado en el narcotráfico europeo. Poco después fue detenido en España junto con su padre, aunque la familia logró superar aquella ofensiva judicial sin grandes consecuencias.

Un avión del gobierno irlandés, que se cree que transportaba a Daniel Kinahan, aterriza en el aeródromo de Casement tras su extradición desde Dubái para enfrentarse a un cargo por dirigir un grupo delictivo organizado Brian Lawless - PA Wire DPA

El punto de inflexión llegó en febrero de 2016, cuando una violenta disputa con la banda rival Hutch derivó en un intento de asesinato contra Kinahan durante el pesaje de una pelea de boxeo en el hotel Regency, en Dublin. Kinahan sobrevivió, pero el episodio alimentó una cadena de asesinatos.

Desde entonces, Kinahan no volvió a mostrarse públicamente en Irlanda. Pasó por el sur de España y finalmente se instaló en Dubai, desde donde mantuvo un alto perfil en el mundo del boxeo. Fundó la empresa de representación MTK Global, que llegó a convertirse en una compañía influyente del deporte y lo acercó a figuras como Tyson Fury.

Su aparente inmunidad comenzó a resquebrajarse en 2022, cuando Estados Unidos ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que permitiera detener o condenar a Daniel, a su padre y a su hermano Christopher Jr.

Miembros de la unidad de respuesta armada de la Garda (policía irlandesa) permanecen en el Tribunal Penal Central de Dublín, donde se espera que Daniel Kinahan comparezca acusado de dirigir un grupo delictivo organizado, tras su extradición desde Dubái Mark Marlow - PA Wire DPA

El cerco se estrechó todavía más después de que Irlanda y Emiratos Árabes Unidos acordaran en mayo de 2025 un tratado de extradición. Ese mismo mes, Sean McGovern, considerado un lugarteniente del cartel, fue enviado a Irlanda y posteriormente condenado a 24 años de cárcel.

Kinahan fue finalmente arrestado en Dubai en abril de este año, después de que Irlanda emitiera una orden internacional de detención. Las autoridades emiratíes rechazaron el mes pasado su apelación contra la extradición y despejaron así el camino para su regreso.

Vehículos de la policía nacional y servicio de seguridad de la República de Irlanda (Garda) salen de los Tribunales Penales de Justicia de Dublín, donde Daniel Kinahan permanece en prisión preventiva acusado de dirigir un grupo delictivo organizado, tras ser extraditado desde Dubai Brian Lawless - PA Wire DPA

El caso también refleja un cambio en la actitud de Dubai frente a los grandes grupos criminales europeos. Un informe de Europol de 2024 había descrito al emirato como un centro desde el cual narcotraficantes coordinaban sus operaciones a distancia, además de disfrutar de una vida de lujo y canalizar activos a través de propiedades y bienes costosos.

Ahora, tras años de persecución internacional, Kinahan espera en prisión el comienzo de su batalla judicial.

Agencia AFP