Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Estados Unidos

La fiscalía del estado de Florida presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro y emitió una orden de arresto por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, un episodio en el que murieron cuatro personas. La Habana calificó la medida como una “maniobra política” sin base legal.

El anuncio fue realizado este lunes por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien confirmó la apertura de una causa estatal por conspiración para cometer homicidio en primer grado.

“Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría y Florida nunca dejará de buscar justicia”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa. En ese momento, Castro, de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

Se cumplieron tres décadas del derribo de las avionetas estadounidense por parte del régimen cubano Imagen compuesta

Uthmeier lo acusó de dirigir a espías para infiltrarse en el grupo de exiliados Hermanos al Rescate y de ordenar el ataque contra sus aeronaves. Asimismo, el fiscal señaló que la orden de arresto restringirá la capacidad de Castro de salir de la nación insular y le impedirá viajar a cualquier lugar que tenga un acuerdo de extradición con Estados Unidos.

“No soy ignorante del hecho de que Raúl Castro es un hombre mayor que probablemente no está buscando marchar por su cuenta hacia Miami. Creo que otros lo llevarán ante la justicia antes de que lo haga un tribunal, pero lo importante es que estamos listos para procesar el caso”.

La acusación se refiere al derribo de dos avionetas de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. Ese día, dos cazas cubanos abatieron las aeronaves, que se encontraban desarmadas, según la presentación judicial realizada por las autoridades estadounidenses.

En el ataque murieron los cuatro tripulantes de las aeronaves. La organización tenía como objetivo asistir a balseros cubanos que intentaban llegar a Florida. Un tercer avión logró escapar. A bordo de esa aeronave viajaba el líder del grupo, José Basulto. Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, los aviones cayeron en aguas internacionales.

En el ataque murieron Mario de la Peña (24 años), Carlos Costa (30), Armando Alejandre Jr. (45), ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales (30), residente legal en EE.UU. Facebook American Museum of the Cuban Diaspora

La reacción de Cuba

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la acusación a principios de este año como una maniobra política que buscaba justificar una agresión militar contra Cuba. Este lunes se expresó otra vez tras la emisión de la orden de arresto contra Castro, su predecesor.

“La repudiable acción contra el General de Ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”.

El posteo en X del presidente cubano

Y agregó: “Esa maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba merece nuestra firme condena. Forma parte del afán agresivo y responde los tropiezos al intentar justificar el #Bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo”.

Con información de AFP