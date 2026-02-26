El caso que conmocionó a Florida hace 30 años: cuando Cuba derribó dos aviones con ciudadanos estadounidenses

El 24 de febrero de 2026 se cumplieron tres décadas del ataque aéreo contra dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate. Un día después del aniversario, un operativo de guardacostas cubanos contra una lancha con matrícula de Florida dejó cuatro muertos. Ambos episodios volvieron a colocar en agenda el reclamo de justicia contra el régimen cubano.

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Según la Biblioteca de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota, el 24 de febrero de 1996, dos avionetas Cessna 337 operadas por la organización con sede en Miami Hermanos al Rescate fueron interceptadas por cazas MIG-29 de la Fuerza Aérea cubana.

El caso que conmocionó a Florida hace 30 años

Las aeronaves realizaban vuelos sobre el Estrecho de Florida con el objetivo de localizar embarcaciones precarias y reportar su posición a autoridades estadounidenses para facilitar rescates.

Durante la operación, ambas aeronaves fueron alcanzadas por misiles y cayeron al mar. En este episodio perdieron la vida tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal:

Armando Alejandre Jr.

Carlos Costa

Mario de la Peña

Pablo Morales

Sus cuerpos no fueron recuperados. Las investigaciones posteriores de la Organización de Aviación Civil Internacional, retomadas por la Universidad de Minnesota, concluyeron que el derribo se produjo fuera del espacio aéreo cubano, aproximadamente diez millas náuticas del límite territorial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado cubano incurrió en responsabilidad internacional por la privación de la vida de los ocupantes de las aeronaves y por la falta de acceso a justicia. El informe sostuvo que se trató de una ejecución extrajudicial.

Según las investigaciones, la orden fue atribuida a Raúl Castro, quien en ese momento ocupaba el cargo de Ministro de Defensa. El señalamiento sobre la cadena de mando ha sido uno de los ejes del reclamo de los familiares.

En el ataque murieron Mario de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales Facebook American Museum of the Cuban Diaspora

Repercusiones en Estados Unidos a 30 años del ataque aéreo

Tras el derribo, la administración del entonces presidente Bill Clinton evaluó alternativas diplomáticas y judiciales. Sin embargo, no se avanzó con un proceso penal contra autoridades cubanas en ese momento. El caso aún es objeto de debate en el Congreso.

En el marco del 30.º aniversario, la congresista María Elvira Salazar, junto a los legisladores Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez, además de la senadora Ashley Moody, participaron en actividades conmemorativas en el sur de Florida. Durante esos actos, solicitaron al Departamento de Justicia que evalúe la presentación de cargos contra Raúl Castro.

“Hoy no solo recordamos el derribo de dos aviones civiles desarmados y el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal; denunciamos un crimen de Estado que durante décadas quedó impune”, dijo Salazar en un comunicado oficial. “Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio, la rendición de cuentas ya está en marcha. Es hora de acusar a Raúl Castro y cerrar el capítulo más oscuro de esta dictadura”, señaló.

Los legisladores indicaron que la evidencia disponible permite establecer responsabilidades y que el paso del tiempo no invalida la posibilidad de avanzar en tribunales. También señalaron que los familiares continúan reclamando una resolución judicial.

“Nosotros no estamos buscando venganza. Por lo menos de mi parte, estoy buscando que el pueblo de Cuba pueda vivir en paz“, dijo Miriam de la Peña, madre de una de las víctimas, en una entrevista con Univision. “Dio la vida por aquellos que no conocía”, agregó tras referirse a su hijo Mario de la Peña.

Un día después del aniversario de Hermanos al Rescate, Cuba derribó una lancha estadounidense

El 25 de febrero de 2026, un día después del aniversario, se registró un operativo en el mar a una milla náutica de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. La embarcación involucrada tenía matrícula FL7726SH, correspondiente a una lancha motora de 24 pies (siete metros) fabricada en 1981.

La guardia costera de Cuba dejó a cuatro personas muertas y seis heridas tras un enfrentamiento con una embarcación estadounidense Archivo

“Cuando una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco militares a bordo, se acercó a la embarcación para su identificación, la tripulación de la lancha infractora abrió fuego contra el personal cubano“, informó la Embajada de Cuba en EE.UU. por medio de las redes sociales. “Como consecuencia del enfrentamiento, al momento de este informe, cuatro agresores a bordo del buque extranjero murieron y seis resultaron heridos”, señaló.

El Ministerio del Interior de Cuba informó en un comunicado que los ocupantes eran ciudadanos cubanos residentes en EE.UU. Según esa versión, dos de ellos eran buscados por presuntos vínculos con actos considerados terroristas por las autoridades cubanas.

La agencia sostuvo que la lancha intentó ingresar armada al territorio cubano, que no respondió a órdenes de identificación y que abrió fuego contra la nave oficial.

“Los detenidos tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, aseguró el Ministerio del Interior. “Se incautaron fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”, agregó.

De las cuatro personas fallecidas, solo se identificó a Michel Ortega Casanova. Entre los seis heridos, que luego fueron detenidos, se encuentran:

Amijail Sánchez González.

Leordan Enrique Cruz Gómez.

Conrado Galindo Sariol.

José Manuel Rodríguez Castelló.

Cristian Ernesto Acosta Guevara.

Roberto Azcorra Consuegra.