En medio de la pandemia, la bolsa sigue registrando récords Fuente: Archivo

David Randall Saqib Iqbal Ahmed Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 17:20

NUEVA YORK.- ¿Se habrá enterado Wall Street de que estamos en medio de una pandemia?

La economía de Estados Unidos sigue vapuleada por el brote de coronavirus y el Congreso está trabado por la nueva ley de estímulo fiscal, pero el mercado accionario de ese país acaba de marcar un nuevo récord de operaciones intradiarias.

"Los comercios viven del día a día, mientras que Wall Street hace foco en el día de mañana", dice Sam Stovall, estratega en jefe de inversiones de CFRA. "Ha habido masivos estímulos monetarios y fiscales, y hay confianza en que las farmacéuticas están muy cerca de la vacuna."

Un cierre del índice Standard & Poor's 500 por encima de los 3386,15 puntos -que fue el récord anterior, registrado el 19 de febrero- confirmaría el fin del ciclo de marcado bajista primario ("bear market") más breve de la historia.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dio el empujoncito para iniciar el rebote de los activos de riesgo comprometiendo una cifra de apoyo monetario sin precedente -2 billones de dólares-, y llegó al punto de intervenir con la compra directa de bonos corporativos. Eso hizo que muchos inversores repitieran su mantra de "No ir a contracorriente de la Fed", y se apresuraron a seguir la orientación del organismo.

La ayuda fiscal aprobada por el Congreso contribuyó con los esfuerzos de la Fed para poner en marcha la reactivación y terminó de tranquilizar a los inversores, al igual que la habilidad de muchas empresas para alentar las expectativas con sus ganancias del segundo trimestre.

Al mismo tiempo, la apuesta a que la Fed mantendrá las tasas del interés por el piso y que la inyección de dinero seguirá fluyendo a mediano plazo terminaron de hundir a mínimos históricos algunos bonos del gobierno norteamericano, y esos inversores ahora desvían su capital a la compra de acciones de la Bolsa.

"Hay mucho dinero dando vueltas en el sistema, y gran parte de ese dinero aterriza en la Bolsa", dice Jeff Buchbinder, estratega accionario de LPL Financial.

Aunque el crecimiento de la economía de Estados Unidos sufrió en el primer trimestre su peor golpe desde la Gran Depresión debido a la pandemia de coronavirus, algunos actores del mercado vienen pergeñando una recuperación comparativamente veloz, como puede verse en Índice de Sorpresas Económicas que elabora el Citigroup.

¿Furor bursátil o peligro inminente?

Tras un abrupto furor de adquisiciones, los inversores empezaron a considerar los riesgos al acecho, como las inminentes elecciones presidenciales en Estados Unidos, y algunos creen que un resultado generaría enorme volatilidad en los mercados.

Las valuaciones siguen siendo una preocupación. El S&P 500 opera a 24,4 veces sobre ganancias futuras, un nivel nunca visto desde hace dos décadas, durante la burbuja de las empresas punto-com. Algunos desconfían y dicen que todavía hay demasiada incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia y su impacto sobre el crecimiento como para justificar esas valuaciones.

"Las buenas noticias ya se trasladaron a los precios del mercado, así que los actuales incrementos me parecen algo inflados", dice Bob Doll, administrador de portfolios en la firma Nuveen.

Mientras tanto, los inversores que apuestan a un grupo de acciones de tecnología e internet que llegaron a dominar el S&P 500 resaltan su preocupación de que ese Índice sea vulnerable a un vuelco abrupto si los accionistas deciden vender todos al mismo tiempo.

Apenas 5 acciones - Microsoft Corp, Apple Inc , Amazon .com Inc, Alphabet Inc ( Google ) y Facebook Inc- acaparan más del 22% de capitalización de mercado de todo el Índice S&P 500. El mes pasado, según una encuesta de BofA Global Research, el 74% de las administradoras de fondos dijeron que el mercado de acciones de las tecnológicas "está totalmente abarrotado".

La fiebre compradora desmesurada ha vuelto más osados a administradores de fondos tradicionalmente más pesimistas o "bajistas", como Scott Minerd, de Guggenheim, que ahora predice que después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, las acciones seguirán subiendo, sin importar quién sea el ganador.

Jeffrey Gundlach, de DoubleLine, es uno de los pocos administradores "bajistas" que mantiene su cautela, y a fines de julio dijo que el furor accionario era liderado por un puñado de grandes empresas tecnológicas es "una clásica actividad de mercado bajista".

Los inversores más optimistas argumentan que las acciones relacionadas con la tecnología contribuyen con la parte que le toca a la suba del índice bursátil. Y que si bien las acciones de tecnología comunicaciones representan alrededor de un 40% del mercado de capitalización del S&P 500, también representan una parte similar de las ganancias.

Las acciones de las tecnológicas son cada vez más atractivas debido al rinde históricamente bajo del mercado de bonos, que acota cualquier ganancia futura, dice Buchbinder, de LPL Financial.

Aunque el auge de la Bolsa en el segundo trimestre empezó a amainar durante el actual, el sector tecnológico sigue superando al resto del mercado.

"La brecha entre ganadores y perdedores se está agigantando, y los fuertes salen cada vez más fuertes", dice.

Agencia Reuters

Traducción de Jaime Arrambide