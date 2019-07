La familia Orlandi pide justicia por su hija

Los peritos forenses buscan los restos de la joven, que desapareció en 1983

CIUDAD DEL VATICANO.- La misteriosa desaparición en 1983 de Emanuela Orlandi, hija de un empleado del Vaticano , tomó un nuevo giro con las excavaciones de los últimos días en un cementerio local: el descubrimiento de dos osarios debajo de una boca de tormenta, que se abrirán el próximo sábado, según anunció la Santa Sede.

A pedido de la familia de Emanuela Orlandi, que tenía 15 años cuando desapareció, se abrieron el jueves pasado las llamadas Tumba del Ángel, donde se creía que estaban enterradas la princesa Sofía von Hohenlohe, fallecida en 1836, y la princesa Carlota Federica de Mecklemburgo, que murió en 1840. Pero ambas estaban vacías.

La familia Orlandi buscaba los restos de la joven tras recibir algunas pistas anónimas que afirmaban que podría estar enterrada en el Cementerio Teutónico, ubicado en el interior de las murallas vaticanas. "Busquen donde indica el ángel", decía el anónimo que recibieron junto a una foto de la tumba. Según señaló la familia tras recibir la carta, se descubrió que la tumba se había abierto una vez y que había elementos que no coincidían, como la fecha de la estatua que indicaba el anónimo y la de la losa, donde se encuentra una inscripción. Algo que haría pensar que el espacio fue utilizado a escondidas para dar sepultura a la joven.

El Vaticano dijo tras la apertura del jueves que se habían realizado varias obras estructurales en el colegio y el cementerio cerca de la Basílica de San Pedro a partir del siglo XIX y luego en la década de 1970, al tiempo que el fiscal ordenó nuevas investigaciones.

Según anunció ayer el vocero vaticano, Alessandro Gisotti, esas pericias identificaron "dos osarios situados bajo el pavimento de una zona en el interior del Pontificio Colegio Teutónico cubierta por una boca de tormenta".

Gisotti destacó que el promotor de justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano, Gian Piero Milano, decidió sellar inmediatamente los dos osarios, "para el posterior examen y recuperación de los materiales óseos que allí yacen, siempre dentro del ámbito y en las formas requerida por las actividades de investigación". La fiscalía ordenó que sean abiertos el próximo sábado en presencia de peritos forenses. Además, el Vaticano convocó a la familia de Orlandi. Los expertos consideran, en principio, que los restos de las princesas pudieron haber sido trasladados a ese lugar por las obras de ampliación.

Orlandi desapareció en 1983 tras salir del departamento de su familia en el Vaticano para asistir a una clase de música en Roma. Su padre, Ercole Orlandi, era un empleado del Vaticano.

La desaparición de la joven, uno de los grandes misterios de Italia, estuvo rodeada por varias teorías conspirativas, desde la implicación de hombres de la curia vaticana hasta la Banda de la Magliana (la mafia de Roma) o la relación con el atentado al papa Juan Pablo II a manos del turco Ali Agca.

Eran tiempos en los que en Italia se cruzaban las Brigadas Rojas y los escuadrones fascistas. La Logia P2 se encontraba en el centro de todos los escándalos políticos y la mafia acababa de desafiar al Estado. La desaparición de Orlandi fue un nexo entre todos esos mundos criminales.

En 2017, un periodista de investigación italiano causó sensación al publicar un documento robado de un mueble cerrado en el Vaticano, que insinuaba que la Santa Sede estaba implicada en la desaparición. El Vaticano rechazó las acusaciones y dijo que el documento era falso, pero no explicó por qué se encontraba en ese mueble. El presunto autor del documento habría sido un cardenal, y los papeles supuestamente incluían una lista de gastos para el mantenimiento de Orlandi.

Pietro Orlandi, hermano de la joven, le exige desde hace mucho tiempo al Vaticano que le brinde a la familia pleno acceso a toda la información sobre la desaparición. "Mucha gente me dice: 'Olvídalo, disfruta tu vida, no pienses más sobre eso'", dijo Pietro. "Pero no puedo. No podré estar en paz hasta que no sea resuelto".

La abogada de la familia, Laura Sgro, se mostró satisfecha con la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de los dos osarios. "Nuestro interés es cooperar activamente con los fiscales del Vaticano para entender mejor cómo esas dos tumbas podrían haber estado vacías", dijo en un comunicado. "Si entendemos juntos, es mejor".

