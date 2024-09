Gisele Pelicot lanzó un fuerte mensaje a las decenas de hombres que la violaron mientras estaba inconsciente

Escuchar

AVIÑÓN.- Gisele Pelicot, a quien su marido drogó durante 10 años para que la violaran decenas de hombres contactados por internet en Francia, denunció este miércoles las acusaciones de algunos abogados defensores de los acusados que señalan su posible complicidad en las agresiones. Lo hizo en una fuerte declaración por la tarde, después de que hablara ante el tribunal Jean-Pierre Marechal, el hombre que emuló a Dominique Pelicot, quien admitió que era un “violador” y que merece un “castigo severo”.

El juicio, que comenzó el 2 de septiembre en Aviñón contra el exmarido de Gisele Pelicot y otros 50 hombres, conmocionó a Francia y la decisión de la víctima de que el proceso fuera público convirtió a la mujer en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual.

Gisele Pelicot, quien pidió que el juicio fuera público y asistió todos los días para ver a la cara a sus victimarios, incluido su ahora exmarido, se subió al estrado por segunda vez desde que comenzó el proceso este miércoles.

Gisèle Pelicot llega al juzgado de Avignon, el miércoles 18 de septiembre de 2024 Diane Jantet - AP

Estaba prevista la difusión de fotos y videos de las violaciones, y la mujer se opuso a que se mostraran en una sala anexa.

“Son pruebas de las violaciones que he sufrido. Pero no se debe proyectar al público. No voy a exhibir estos videos en público, son insoportables”, dijo Pelicot, quien había solicitado que sus hijos no estuvieran presentes en la sala principal durante la difusión del material. El miércoles solo la acompañaba su hija, Caroline, quien salió de la sala cuando se mostraron las pruebas.

📹 Así ha sido el aplauso a Gisèle Pélicot a la salida del juzgado. Hoy ha declarado su marido, el hombre que durante una década la drogó sistemáticamente para que otros hombres la violaran https://t.co/1aVpddwWMg pic.twitter.com/dPA7zpvzBh — EL PAÍS (@el_pais) September 17, 2024

En total, se exhibieron 27 fotos que se mostraban a la víctima siendo penetrada por un juguete sexual o mostrando sus genitales. En algunas, la mujer –quien era sistemáticamente drogada por su marido para someterla a violaciones a manos de desconocidos- estaba con los ojos abiertos, un dato utilizado por algunas defensas para justificar que estaba consciente.

“Está perfectamente despierta, en algunas se la ve sonreír”, señaló un abogado respecto a unas fotos que podrían no pertenecer a las secuencias de las violaciones. Fue entonces cuando Gisele Pelicot estalló.

“En ningún momento di mi consentimiento al señor Pélicot, ni a estos hombres que están detrás de mí. ¿En qué momento un hombre decide por su mujer?”, dijo la mujer.

Gisele Pelicot (derecha), flanqueada por sus abogados Stephane Babonneau (centro) y Antoine Camus (izquierda), camina junto a su hija Caroline el 17 de septiembre de 2024 CHRISTOPHE SIMON - AFP

“Desde que llegué a esta sala de audiencias, me siento humillada. Me han llamado alcohólica, cómplice del señor Pélicot. He oído de todo, se necesita un grado de paciencia muy alto para soportar todo lo que tengo que escuchar”, lanzó.

Dominique Pelicot testificó el martes ante el tribunal y reconoció su responsabilidad y dijo que su exmujer “no merecía” el calvario que sufrió. ”Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todos, no pueden decir lo contrario”, afirmó Pelicot, refiriéndose a que los 50 coacusados sabían que su mujer estaba drogada con fuertes ansiolíticos.

El tono fue alzándose a medida que avanzaba la declaración, especialmente cuando se habló de la corta duración de las grabaciones de Dominique Pelicot sobre las violaciones a su mujer.

“¿Es la violación una cuestión de tiempo? ¿Tres minutos? ¿Una hora? No importa cuánto tiempo pasaron, ¡vinieron a violarme!”, le dijo, enojada, Pelicot a un abogado defensor. “¡Tengo la sensación de que la culpable soy yo, y que los 50 detrás son las víctimas!”, remarcó.

Este boceto judicial creado el 17 de septiembre de 2024 muestra al acusado Dominique Pelicot (2R) durante su juicio en el que se le acusa de drogar a su esposa, Gisele Pelicot (L), para que él y decenas de extraños pudieran violarla en su casa en Mazan, una pequeña ciudad del sur de Francia, en el juzgado de Aviñón BENOIT PEYRUCQ - AFP

El discípulo

En la rueda de audiencias de este miércoles, primero declaró Jean-Pierre Marechal, el “discípulo” de Dominique Pelicot que replicó el modus operandi con su propia esposa.

“Estoy en la cárcel y lo merezco”, declaró hoy Jean-Pierre Marechal, de 63 años. ”Hice cosas repugnantes. Soy un criminal y un violador”, admitió este exempleado de una cooperativa.

“Lo que hice es espantoso, quiero un castigo severo”, añadió. Este hombre está acusado de haber drogado a su mujer, entre 2015 y 2018, con ansiolíticos proporcionados por Pelicot, de violarla y de que este último también abusara de ella.

Jean-Pierre Marechal, el único que no está acusado de violar a Gisele Pelicot, está acusado de al menos 12 actos de violación, a menudo filmados, contra su pareja, en los que Pelicot participó en al menos 10 ocasiones.

Además, intentó justificar o explicar la aberración de sus actos con el argumento de una infancia traumática, igual que había hecho Pelicot el martes.

Marechal contó al tribunal que su infancia estuvo marcada por los abusos de su padre.

“Mi infancia es una vergüenza, el alcohol, el sexo, mucho silencio”, dijo. “Vivimos actos horribles de mi padre, de violencia sexual. A mi padre no lo llamaba nunca ‘papá’, sino ‘el padre’”.

El acusado explicó que una vez, de niño, tuvo que hacerle felaciones a su padre para que él y su hermana pudieran acompañarlo a pescar. “Mi hermana lloraba, yo prefería hacerlo yo mismo. Estaba más acostumbrado”, agregó, preguntándose si alguna vez había sido violado por su propio perro, por órdenes de su padre, cuando tenían “siete u ocho años”.

“Nuestra madre intentaba protegernos pero bebía”, dijo. También afirmó presenciar él mismo cómo su padre violaba a su esposa.

Agentes de policía caminan por el tribunal de Aviñón antes del juicio de Dominique Pelicot, en Aviñón, sur de Francia, el jueves 5 de septiembre Lewis Joly - AP

Su principal socio, Dominique Pelicot, contactaba por internet con desconocidos y documentaba todas las violaciones, con fotografías y videos que quedaron registrados en su computadora.

Gisele Pelicot habló puntualmente de su caso durante su descargo. “Jean-Pierre Marechal, en esta sala, es el único que supo decir no. No juzgo lo que hizo con su esposa, pero es el único aquí que ha sabido decir no. Pero hay 50 hombres detrás que ni siquiera se plantearon la pregunta. ¿Qué tienen en el cerebro? Para mí, son degenerados”, dijo.

Uno de los acusados en la sala, según los medios presentes, se irritó por el uso de la palabra y el tono utilizado. Pero ella volvió a levantar la voz: “¡Sí, son degenerados! ¡No estoy acostumbrada a enojarme, pero, sinceramente, ya basta!”.

Los fiscales alegan que Marechal conoció a Pelicot en una página web llamada Coco, donde Pelicot compartió con él imágenes de las violaciones de su mujer por los hombres que había reclutado, describiendo cómo la había drogado. Marechal dijo en la sala que se topó con el sitio web por casualidad y que al principio se negó a aceptar la petición de Pelicot de violar a su esposa. Los fiscales afirman que Pelicot drogó a la esposa de Marechal y la violó mientras su marido observaba.

Pelicot reconoció su culpabilidad por violar a la esposa de Marechal y dijo que se arrepentía de sus actos, añadiendo que cortó el contacto con ellos después de que ella se despertó mientras él estaba en su habitación. Los fiscales afirman que Pelicot fue grabado en al menos tres de las 12 agresiones contra Cilia, la esposa de Marechal.

