Gran Bretaña le advirtió a Trump sobre las “consecuencias económicas” de la ofensiva de Milei por Malvinas

LONDRES.- El primer ministro británico, Andy Burnham, abordó el viernes, en una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las “consecuencias económicas” del intento de Argentina de bloquear un proyecto petrolero británico-israelí cerca de las Islas Malvinas.

La semana pasada, Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que bloquee el proyecto conjunto de exploración de hidrocarburos frente a la costa de las Malvinas, en la más reciente disputa sobre la soberanía del territorio.

En su llamada del viernes, Burnham y Trump “hablaron sobre el proyecto Sea Lion”, informó el gobierno británico en un resumen de la conversación.

“El primer ministro planteó las consecuencias económicas que las medidas coercitivas de Argentina tienen para el Reino Unido y Estados Unidos, y reiteró la importancia de respetar el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales”, señaló.

Andy Burnham con Trump, durante su último encuentro Toby Melville - Pool Reuters

El presidente Javier Milei, ha redoblado la postura argentina respecto a las Malvinas desde que Trump sugirió que estaba abierto a revisar la postura de Washington al respecto.

El gobierno de Milei ha apuntado especialmente al proyecto petrolero Sea Lion -liderado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas- argumentando que viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de acciones unilaterales hasta que se resuelva su disputa.

Según Milei, Sea Lion constituye “un saqueo ilegal” de recursos naturales argentinos.

Milei, durante el último aniversario de Malvinas [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El mandatario libertario también ha respaldado un proyecto de ley que prohibiría la explotación de cualquier recurso natural sin la autorización argentina, lo que aumentaría la sanción establecida en una ley anterior.

Londres se ha mantenido firme en que las islas seguirán siendo británicas y que tienen derecho a explotar sus recursos naturales “como mejor les parezca”. La oficina de Burnham no proporcionó más detalles sobre el supuesto impacto de la reciente medida de Argentina.

Proyecto en el Mar del Norte

En tanto, Trump afirmó ‌que la conversación con Burnham ⁠se centró sobre todo en la ​explotación petrolera en el mar del ‌Norte y que solo ​abordó “muy de pasada” ​los conflictos de Irán y Ucrania.

“Están explotando el petróleo del mar del Norte”, comentó a la prensa en la Casa Blanca ​antes de partir hacia Florida para una gira ⁠de campaña de cara a las elecciones ‌de mitad de mandato del 3 de noviembre. “Llevo dos años insistiendo en que lo hagan (…) Andy lo está consiguiendo”.

El gobierno británico aprobó el miércoles un proyecto de gas natural frente a la costa de Escocia, pese a las objeciones de grupos ambientalistas, al afirmar que mejoraría la seguridad energética mientras el país transita hacia fuentes de energía renovable.

Se espera que el gas del yacimiento Jackdaw, al este de Aberdeen, que quedó paralizado por un fallo judicial en 2024, comience a fluir hacia la red de distribución de gas británica a finales de este año. El gobierno dijo que reducirá la dependencia de la energía extranjera amenazada por la guerra de Irán y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Las autoridades aún no se han pronunciado sobre el proyecto Rosebank, al oeste de las islas Shetland, que se espera que produzca principalmente petróleo crudo.

Burnham dijo que la decisión “protegería cientos de empleos y ayudaría a mantener calientes millones de hogares este invierno”.

Burnham señaló que el gobierno quería maximizar las reservas energéticas existentes en el Reino Unido en un momento en que la gente está pasando apuros, pero que también seguía “comprometido con avanzar hacia la energía renovable” y alcanzar las emisiones netas cero para 2050.

Jackdaw y Rosebank han sido objeto de un intenso debate en el Reino Unido y Trump aumentó la presión sobre Burnham para que otorgue los permisos.

El miércoles, Trump publicó en su plataforma Truth Social que la aprobación del yacimiento Jackdaw era una “gran noticia”.

“El Reino Unido ha comenzado a perforar en el Mar del Norte, una de las zonas de PETRÓLEO más grandes y prósperas del mundo. Deberían ir A TODA MARCHA”, escribió.

Los partidarios dicen que Reino Unido seguirá necesitando petróleo y gas para impulsar la industria y calentar los hogares mientras el país avanza hacia el uso de más energía renovable, como la eólica y la energía nuclear, y que es mejor utilizar fuentes locales que depender de suministros extranjeros.

Agencias AFP y AP