Qué es Sea Lion, el proyecto petrolero en Malvinas que rechaza el gobierno de Javier Milei

“Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente”, dijo este jueves el presidente Javier Milei durante una cadena nacional en la que insistió en el reclamo de la Argentina por las islas Malvinas y denunció que el proyecto Sea Lion avanza hacia la explotación de petróleo en ese territorio sin autorización del país.

El avance de la explotación petrolera off shore en Malvinas avanza por estos días pese al conflicto de soberanía. Detrás del desarrollo en Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago y un sector que comprende la plataforma marítima argentina, hay dos compañías de exploración y producción que son Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña.

La alocución del mandatario se extendió por 16 minutos

Según informó LA NACION, la empresa israelí Navitas Petroleum dio un paso fundamental días atrás para dar comienzo a la explotación petrolera en Sea Lion. Su ingreso a Malvinas se produjo hace cuatro años, cuando adquirió el 65% de las licencias que estaba en posesión de Harbour Energy y asumió la operación del área.

Navitas había firmado un Memorando de Entendimiento y finalmente adquirió una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) OSX-1, adicional a la ya adquirida Aoka Mizu, con la intención de llevar la producción programada de hidrocarburos de 55.000 a 180.000 barriles diarios hacia fines de la década. Este paso le significó a la petrolera israelí una inversión de 125 millones de dólares.

Rockhopper se define como una compañía británica de exploración y producción con activos en las islas y algunos intereses remanentes en Italia.

Ninguna de las dos tiene la dimensión de una multinacional petrolera integrada.

En su discurso, Milei advirtió: “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses [Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration] tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”.

Luego, insistió: “Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos. Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas”.

La explotación del crudo en Malvinas volvió a ubicarse en el centro de la escena política y económica nacional Archivo

Finalmente, el Presidente remató: “Hoy nuestra causa demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”.

Otro aspecto que quedó bajo la lupa luego de la cadena nacional fue el aludido a Sea Lion en términos económicos: la primera fase requiere una inversión de alrededor de US$1800 millones, con un financiamiento que incluye US$1000 millones de deuda senior, elementos que alejan una potencial concepción marginal.

Al momento de referirse al propósito de neutralizar los avances de Navitas y Rockhopper, el primer mandatario sostuvo que desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales”.

En ese sentido, durante el discurso que brindó desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei reveló que la Cancillería argentina envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas.