Son horas convulsionadas en la televisión chilena luego de que una participante del famoso reality Gran Hermano contara que sufrió un abuso de parte de un compañero. Scarlette Gálvez acusó a Rubén Gutiérrez de tocarla sin su consentimiento mientras dormían juntos. El relato quedó grabado y rápidamente se hizo viral en las redes, lo que generó polémica. Ayer, la producción del programa emitió un comunicado en el que informó la suspensión del joven acusado y anunció el inicio de una investigación.

“En virtud de las serias acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette, Chilevisión ha decidido suspender la participación del participante Rubén, con el objeto realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados”, se indicó de manera oficial.

Y se agregó: “Ambos participantes se encuentran actualmente con contención psicológica que permita velar por su salud y bienestar. Este apoyo es extensivo también para el resto de los jugadores de Gran Hermano Chile que así lo requieran”.

El polémico hecho tuvo lugar el pasado viernes, tras una fiesta en la que participaron los integrantes del programa. Al otro día se viralizó una grabación en la que la joven acusa a su compañero de reality de tocarla sin su consentimiento durante una charla que mantuvieron en una de las habitaciones.

Escándalo en Chile: denuncia de abuso en Gran Hermano y la decisión que tomó la producción

“Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le dijo ella a él, horas después. “Yo no me confundí, te veo como amiga”, le respondió el participante acusado. “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo...”, agregó Gálvez.

