Grecia se suma a la ola de protestas en Europa y Macron calific de “estúpidos” a quienes atribuyen el caos a los migrantes

ATENAS.- Miles de estudiantes y docentes marcharon por las calles de Atenas el miércoles para exigir una mayor financiación estatal para la educación, mejores instalaciones y aulas menos masificadas, mientras se extendían aún más las protestas en Europa.

Protestas similares se extendieron en varias ciudades de Grecia, entre ellas Tesalónica en el norte y la ciudad portuaria occidental de Patras.

Según la policía, unos 10.000 manifestantes, entre ellos estudiantes de secundaria y universitarios, se concentraron pacíficamente en el centro de Atenas y en los barrios periféricos.

Manifestantes participan en una concentración organizada por profesores y estudiantes que exigen mejoras en la educación y medidas para afrontar el creciente costo de vida en Atenas, Grecia, el miércoles 21 de octubre de 2026. Thanassis Stavrakis - AP

El aumento del costo de vida, incluidos los mayores costos del combustible, y el enojo por el estado de las escuelas y la falta de viviendas asequibles para estudiantes han estado alimentando protestas en todo Europa, con estallidos de violencia especialmente en Francia, así como en Italia y Albania.

“De Grecia a Francia, den dinero a la educación”, decía un cartel en la protesta de Atenas. Otros levantaban carteles de cartón en francés que decían: “Estudiar o sobrevivir”.

Los estudiantes montaron carpas en la plaza Syntagma, en el centro de Atenas, y habían organizado una protesta que duró toda la noche antes de la marcha del miércoles.

Las protestas aumentan la presión sobre el gobierno de centro-derecha del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, que se enfrenta a elecciones a mediados de 2027, mientras los griegos luchan contra el estancamiento salarial, los altos alquileres y el aumento de los costos energéticos años después de la crisis de la deuda del país.

Policías griegos se encuentran frente al Parlamento durante una protesta organizada por profesores y estudiantes que exigen mejoras en la educación y medidas para afrontar el creciente costo de vida en Atenas, Grecia, el miércoles 21 de octubre de 2026. Thanassis Stavrakis - AP

El estudiante de ingeniería Panagiotis Moschonas, de 20 años, criticó al gobierno conservador por no tomar ninguna medida para ayudar a los estudiantes a afrontar el alto costo de vida. El gobierno “dice que supuestamente está ayudando a los estudiantes, con un subsidio de alquiler de 120 euros (135 dólares) al mes. Eso ni siquiera alcanza para la mitad de un alquiler, y además se entrega al final del año”, indicó.

La policía antidisturbios siguió de cerca la marcha, mientras agentes realizaban controles aleatorios y revisiones de bolsos a las personas que se dirigían hacia la protesta. Las manifestaciones en Grecia a menudo se tornan violentas, y los locales y cafeterías a lo largo del recorrido bajaron persianas metálicas para protegerse de que les rompieran las ventanas.

Los docentes declararon una huelga para el miércoles, aunque algunas escuelas estaban abiertas.

“Hoy estamos en huelga porque esta situación no puede continuar para nuestras familias, con los altos costos, con nosotros luchando para llegar a fin de mes, con la situación en las escuelas que se deteriora exponencialmente año tras año”, declaró el docente Ioannis Rompas.

El funcionamiento de los colegios y los hospitales públicos se vio afectado, ya que algunos profesores de primaria y médicos se declararon en huelga para protestar por los salarios y la falta de personal.

Manifestantes participan en una concentración organizada por profesores y estudiantes que exigen mejoras en la educación y medidas para afrontar el creciente coste de la vida en Atenas, Grecia, el miércoles 21 de octubre de 2026. Petros Giannakouris - AP

La ministra de Educación, Sofía Zacharaki, declaró antes de las protestas que estaba atenta a las reivindicaciones de los estudiantes. Reconoció que los costos de la vivienda estaban ejerciendo presión sobre los hogares griegos y señaló que se estaban llevando a cabo proyectos por valor de más de 733 millones de euros (823 millones de dólares) para construir nuevas residencias de estudiantes y mejorar las instalaciones.

Grecia se ha recuperado de la crisis de deuda de 2009-2018, cuando se recortaron los salarios y el gasto en educación como medida de austeridad a cambio de tres rescates internacionales por valor de unos 290.000 millones de euros.

Los salarios han aumentado desde entonces, pero el poder adquisitivo real de muchos griegos sigue estando entre los más bajos ‌de la Unión Europea (UE) y ha sufrido un nuevo golpe debido al aumento de la inflación y al alza vertiginosa de los precios ⁠del combustible, vinculados a la guerra con Irán.

El salario promedio mensual de 1500 euros (1685 dólares) sigue estancado en el nivel ‌de 2009 y muchos jóvenes griegos se han visto excluidos del mercado inmobiliario en las ciudades debido al vertiginoso ⁠aumento de los alquileres.

“Sobrevivir aquí es muy difícil, el alquiler es realmente alto y ⁠las viviendas son muy pequeñas. Nuestros padres no llegan a fin de mes para pagarnos el alquiler, la electricidad y lo que necesitamos para vivir aquí”, afirmó la estudiante universitaria Georgia Foukidou, de 21 años, que se sumó a la protesta en Atenas.

Las protestas en Grecia han sido en gran medida pacíficas en los últimos meses. El Gobierno de Mitsotakis afirmó que las subvenciones estatales y otras ayudas destinadas a respaldar a los hogares y las empresas frente al aumento de los costos energéticos ascenderían a unos 1000 millones de euros.

Contagio

Las manifestaciones se producen tras varios días de protestas en Francia, Italia y Albania, donde la indignación por el aumento del costo de la vida, entre otras razones, ha dado lugar a enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y a ​graves daños materiales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este miércoles los comentarios “estúpidos” sobre los disturbios ocurridos el fin de semana por parte de dirigentes extranjeros, que “hacen campaña a costa” de Francia, en una crítica a Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Emmanuel Macron en Doha BENOIT TESSIER - POOL

Luego de las imágenes de saqueos e incendios de edificios públicos, Trump aseguró que Francia está siendo “conquistada, saqueada y reducida a cenizas por migrantes, jihadistas y comunistas”, mientras que Netanyahu la consideró un refugio del “islamismo extremista”. Ambos enfrentan elecciones legislativas clave en las próximas semanas.

Desde Doha, en el marco de una gira para asegurar hidrocarburos y bajar los precios en Francia, Macron cargó contra “comentarios tan inaceptables como estúpidos”.

“Cuando veo a dirigentes que están en campaña, en la región o al otro lado del Atlántico, que a veces, con credulidad, repiten lo que aparece en la inteligencia artificial (...), hacen campaña a nuestra costa”, lamentó.

Las autoridades francesas acusan de los disturbios a “grupúsculos de ultraizquierda”, a los que se habrían sumado “delincuentes oportunistas”, muchos jóvenes y procedentes de los suburbios de las grandes ciudades, que saquearon cientos de tiendas.

Agencias AP, AFP y Reuters