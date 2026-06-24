Grossi se pone firme y asegura que habrá inspecciones nucleares en Irán, pero el régimen lo desmiente

TOKIO.— El jefe del Organismo Internaional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, indicó el miércoles que sus inspectores visitarán instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear, un componente clave del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, pero un diplomático iraní lo negó con rapidez y afirmó que la visita sólo puede producirse después de un acuerdo definitivo, en un reflejo de la precariedad de las negociaciones.

El comentario de Grossi fue el más firme hasta ahora por parte de la agencia de Naciones Unidas, que es considerada clave para determinar el estado de las reservas nucleares de Irán.

Las declaraciones cruzadas de las últimas horas dejaron al descubierto una verdadera confusión diplomática sobre uno de los puntos centrales del entendimiento: si Teherán ya aceptó o no permitir inspecciones internacionales en los sitios vinculados a su programa nuclear.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, observa durante una inspección de agua tratada cerca de la central nuclear Fukushima Daiichi de Tokyo Electric Power Company, en la prefectura de Fukushima HANDOUT - International Atomic Energy Agen

Grossi, dio a entender este miércoles que las inspecciones se realizarán. Durante una visita a Japón, sostuvo que el acuerdo preliminar alcanzado entre Washington y Teherán establece de manera explícita que las actividades nucleares vinculadas a instalaciones y materiales atómicos estarán bajo supervisión de la agencia de Naciones Unidas. Grossi reconoció las contradicciones, que calificó como una “guerra de palabras”.

“Puedo entender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que me gustaría recordarles y llamar su atención es que ha habido un Memorándum de Entendimiento, firmado por ambos presidentes”, dijo Grossi a los periodistas en una conferencia de prensa en la central nuclear Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami.

El acuerdo “establece explícitamente que las actividades nucleares que se van a llevar a cabo con respecto a las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA en todos los términos”, dijo.

“Obviamente, para hacer eso, tendremos que inspeccionar”, añadió. “El que esto ocurra pasado mañana o en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir”.

The head of the U.N.'s nuclear agency signaled Wednesday that Iranian nuclear enrichment sites would be visited by his inspectors, a key component in the interim deal between the United States and Iran to reach an end to the war. He added that the timing of the inspections is… pic.twitter.com/TYbVd61iiP — CBS News (@CBSNews) June 24, 2026

Las palabras del jefe del organismo internacional representaron la señal más firme hasta ahora sobre el eventual regreso de los inspectores a instalaciones clave del programa nuclear iraní, especialmente a los centros de enriquecimiento de uranio a los que el OIEA no tiene acceso desde la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán de 2025.

Sin embargo, apenas unas horas después llegó una respuesta contundente desde Teherán.

Grossi en Fukushima HANDOUT - International Atomic Energy Agen

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, aseguró la delegación de su país no se reunió con Grossi mientras estaba en Suiza y agregó que Irán no tiene intención de permitir el acceso de inspectores a las instalaciones nucleares dañadas durante los ataques estadounidenses ni a los materiales nucleares asociados a esos sitios.

“Estos asuntos se revisarán y decidirán únicamente en el marco de un acuerdo final y como resultado de una acción práctica por la otra parte para poner fin a todas las sanciones y otras medidas”, escribió Gharibabadi en X.

Al OIEA se le ha permitido visitar otras instalaciones nucleares en Irán desde la guerra de 12 días en 2025, como la central nuclear de Bushehr. Pero sin acceder a los sitios de enriquecimiento, el OIEA dice que no puede verificar el estado de las reservas de Irán ni revisar las cadenas de centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio. Tanto Irán como el OIEA dicen que Teherán no ha estado enriqueciendo uranio, pero expertos en no proliferación temen que la República Islámica pueda estar trasladando sus reservas a zonas no declaradas.

La posición iraní contradice de manera directa las declaraciones realizadas tanto por Grossi como por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ya había asegurado el martes que Teherán aceptó las inspecciones.

“Irán ha aceptado plena y completamente que se realicen inspecciones nucleares al más alto nivel durante mucho tiempo”, escribió Trump en redes sociales. Incluso afirmó que sin ese compromiso no existirían negociaciones entre ambas partes.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian firma un memorando de entendimiento previamente firmado por el presidente estadounidense Donald Trump Iranian Presidency Office

Desde los bombardeos estadounidenses e israelíes de junio de 2025, persisten interrogantes sobre el destino de cientos de kilogramos de uranio altamente enriquecido que permanecían bajo control iraní. Aunque Teherán insiste en que su programa tiene fines exclusivamente civiles, el acceso limitado del OIEA impide verificar de manera independiente la situación de esas reservas.

El presidente estadounidense Donald Trump BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Estados Unidos e Irán acordaron un memorándum la semana pasada que prevé que Teherán diluya sus reservas de uranio enriquecido y exime las sanciones respaldadas por Estados Unidos sobre el petróleo iraní , al tiempo que da a cada parte 60 días para concretar acuerdos más amplios.

Pero el incómodo alto el fuego ya ha sido puesto a prueba por Irán al decir que volvió a cerrar el estrecho por los combates en Líbano entre Israel y la milicia Hezbollah, respaldada por Irán. La violencia volvió a estallar en Líbano el martes, pero no escaló.

Se espera que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se reanuden a principios de la próxima semana en el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza, dijo el miércoles el Ministerio paquistaní de Exteriores. Pakistán ha sido un mediador clave.

Los comentarios de Grossi se produjeron mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegaba al golfo Pérsico para una gira de tres países, comenzando con una reunión a puerta cerrada y un almuerzo de trabajo privado en Abu Dabi con el presidente emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan , dijo el Departamento de Estado el miércoles .

Agencias AP, ANSA y Reuters