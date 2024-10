Guerra en Medio Oriente, en números: la cantidad muertos, ataques y destrucción en un año de conflicto

Escuchar

JERUSALÉN.- A casi un año del comienzo de la guerra desatada por el ataque terrorista perpetrado por Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, son cada vez más impresionantes las cifras del impacto humanitario, la cantidad de misiles lanzados y los encuentros diplomáticos que fueron realizados para lograr un inalcanzable cese al fuego.

El conflicto entre Israel y las organizaciones terroristas Hamas y Hezbollah -y, por extensión-Irán- suscitó un fuerte debate alrededor del mundo y mantiene en vilo a Medio Oriente, frente a lo que podría ser una guerra total.

En números

Desde el 7 de octubre de 2023, hubo más de 4400 ataques aéreos con cohetes, misiles y otros proyectiles de corta distancia combinados de parte de Israel y Hezbollah. La organización terrorista intentó lanzar al menos 40 ataques con aeronaves no tripuladas o drones contra objetivos israelíes, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

La gente visita el sitio de los restos de un misil iraní en el desierto de Negev, cerca de Arad, el 3 de octubre de 2024, tras un ataque con misiles iraníes contra Israel MENAHEM KAHANA - AFP

Al menos 116 periodistas fueron asesinados desde el 7 de octubre, según las estadísticas del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó nueve viajes a Medio Oriente, en este periodo, sin alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.

Una fotografía tomada durante una gira organizada por la oficina de medios de Hezbollah el 2 de octubre de 2024 muestra un retrato del líder asesinado del grupo, Hassan Nasrallah, colgado de los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en un vecindario en los suburbios del sur de Beirut - - AFP

Más de 300.00 israelíes se manifestaron ya contra el primer ministro Benjamin Netanyahu por el manejo de la guerra y lo que consideran un pobre desempeño a la hora de negociar un cese al fuego con Hamas para recuperar a los rehenes.

Rehenes

Durante la jornada más trágica de la historia reciente de Israel, 1200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes. Al día de la fecha, se cree que 97 personas siguen cautivas y 33 fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

Entre los rehenes que aún se cree que están vivos, 57 son israelíes y, de los cuales al menos 20 tienen doble nacionalidad. De esos, ocho son argentinos, y entre ellos se encuentra la familia Bibas. Kfir, que el 17 de enero cumpliría dos años y más de 400 días en cautiverio, fue uno de los rostros más simbólicos del pedido desesperado de los familiares de los secuestrados para que los liberen. Este pequeño niño se encuentra en cautiverio con su hermano Ariel de tan solo 5 años y sus padres, Shiri y Yarden.

Una mujer usa una venda durante una protesta para exigir un acuerdo de cese del fuego y la liberación inmediata de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, el miércoles 4 de septiembre de 2024, en Tel Aviv, Israel Ariel Schalit - AP

Algunos de los rehenes ya estaban muertos cuando fueron llevados a Gaza el 7 de octubre de 2023, entre ellos diez soldados.

Al menos otros 28 rehenes murieron en Gaza. Tres de ellos, Yotam Haim (28), Samer Al Talalqa (25) y Alon Lulu Shamriz (26), murieron por error por disparos del ejército israelí el 15 de diciembre de 2023.

El ejército israelí acusa a Hamas de haber ejecutado a otras seis personas en agosto: Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino, hallados muertos por soldados en un túnel en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Muertos, heridos y desplazados

Según el ministerio de Salud de la Franja, 40.005 palestinos murieron por la ofensiva israelí en Gaza, lo que representa el 1,7% de los 2,3 millones que tenía el territorio antes del comienzo de la guerra. La entidad del gobierno del enclave -en manos de Hamas- no distingue en su conteo entre civiles y combatientes, pero asegura que poco más de la mitad de los fallecidos eran mujeres y niños. La cantidad de heridos en este territorio superaría los 92.500.

También se estima que son 284 los trabajadores humanitarios fallecidos en Gaza y más de 500 los trabajadores médicos que perdieron la vida en el territorio.

Un palestino lleva un cuerpo durante un funeral después de un ataque israelí contra una escuela que alberga a palestinos desplazados en el barrio Zaytoun de la ciudad de Gaza el 21 de septiembre de 2024 OMAR AL-QATTAA - AFP

Son casi dos millones de palestinos los que fueron obligados a desplazarse de sus hogares debido a los ataques israelíes, lo que representa el 86% de la población anterior a la guerra.

Además de las muertes, el análisis de imágenes por satélite sugiere que casi el 60% de los edificios de Gaza han quedado dañados o destruidos desde el comienzo de la guerra. Según el análisis de los expertos, la ciudad de Rafah, en el sur de la franja, ha sufrido el mayor aumento de daños en los edificios desde marzo. se cree que el 85% de los edificios escolares han sido dañados y solo el 16 de los 36 hospitales se encuentran funcionando parcialmente en la Franja. La mayor parte de la destrucción se produjo después de que Israel lanzara una ofensiva contra la ciudad el 6 de mayo.

En Cisjordania se contabilizan 623 muertos y más de 5400 heridos.

Los familiares de los fallecidos lloran después de que el ejército israelí atacara la escuela Al-Falah donde se refugian los palestinos, matando e hiriendo a muchos, incluidos niños, en el barrio de Zeitoun en la ciudad de Gaza Hadi Daoud - APA Images via ZUMA Press Wire

En Israel son por lo menos 24 los civiles muertos desde el 7 de octubre a lo largo de su frontera norte y unos 4800 heridos, según fuentes militares.

Las comunidades fronterizas israelíes también debieron desplazarse, sobre todo aquellos que residen en las zonas limítrofes con el Líbano, en el norte. Aquellos que fueron mencionados en reiteradas oportunidades en los discursos de Netanyahu, donde les prometió que “haría todo lo posible para que devolverlos a sus hogares”, son poco más de 62.000 israelíes, lo que representa menos del 1% de la población.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman haber abatido a más de 17.000 combatientes en Hamas, 377 de Hezbollah y 54 de grupos aliados. Del lado israelí serían 329 los militares muertos en la ofensiva terrestre en la Franja, 314 muertos el 7 de octubre y 22 en el frente norte de Israel. Además se estima que más de 2200 soldados fueron heridos.

Los iraníes depositan flores debajo de un cartel con un retrato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, quien murió en un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 27 de septiembre, durante una protesta contra Israel en la Plaza Palestina de Teherán el 30 de septiembre de 2024 ATTA KENARE - AFP

El ministro de Sanidad libanés Firar Abiad confirmó, que al día de la fecha, luego de casi un año de guerra en Gaza, la cifra de muertos en el Líbano superaría los 2000 y alcanzaría los 10.000 heridos.

Líderes asesinados

En múltiples ataques dirigidos, y muchas veces con meticulosidad quirúrgica, varios líderes de Hezbollah fueron asesinados por Israel, a pesar de que en muchos casos las Fuerzas de Defensa de Israel no se responsabilizaron públicamente por los atentados.

El asesinato del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sacudió a la comunidad internacional. El grupo confirmó que su líder había sido abatido en los ataques que las FDI lanzaron en el sur de la capital de Líbano, Beirut. Nasrallah, quien también fue uno de los fundadores de la organización, fue abatido junto con Ali Karki, comandante del Frente Sur de Hezbollah, y otros altos mandos de la organización. Asimismo, el ejército israelí también anunció la muerte de Mohamed Ali Ismail, comandante de la unidad de misiles de Hezbollah en el sur de Líbano. En el ataque también murieron su adjunto, Hussein Ahmed Ismail, y varios líderes más de la organización.

Los partidarios de las Brigadas de Hezbolá de Irak llevan retratos del clérigo musulmán chiíta Gran Ayatolá Ali al-Sistani (izq.) y Hasan Nasrallah mientras se manifiestan para mostrar solidaridad con el grupo terrorista Hezbollah del Líbano en la ciudad sagrada central de Najaf el 27 de septiembre QASSEM AL-KAABI - AFP

Las FDI realizaron un bombardeo selectivo sobre Muhammad Hussein Sarour, jefe de las fuerzas aéreas del grupo terrorista, quien murió en la operación. Ibrahim Muhammad Qabisi, jefe de la Fuerza de Misiles y Cohetes de Hezbollah, también fue abatido en Beirut. Otro de los abatidos en los operativos israelíes contra el grupo terrorista fue Ibrahim Aqil, miembro del Consejo de la Jihad, el máximo órgano militar de Hezbollah. Fuad Shukr, asesor cercano de Nasrallah, murió en un ataque selectivo perpetrado por el ejército de Israel en Dahye, en los suburbios meridionales de Beirut.

En cuanto a los líderes de Hamas asesinados, se consideran importantes las muertes de Mohammed Deif, jefe militar del grupo y cerebro del atentado del 7 de octubre, Saleh Al Arouri, catalogado como el número dos de Hamas y Ismail Haniye, jefe del “Buró Político de Hamas”, el cargo máximo que otorga la organización terrorista;

Apoyo económico a Israel

En abril de este año, el Congreso de Estados Unidos votó un paquete de ayuda económica para, entre otros, Israel. El paquete proporcionaría US$ 26.400 millones para ayudar a Israel, especificando que los fondos son para apoyar “su esfuerzo para defenderse de Irán y sus representantes, y para reembolsar las operaciones militares de EE.UU. en respuesta a los recientes ataques”, según un resumen de la legislación.

La financiación incluye US$ 4000 millones para los sistemas de defensa antimisiles de la Cúpula de Hierro y David’s Sling, y US$ 1200 millones para el sistema de defensa Iron Beam, que contrarresta las amenazas de cohetes de corto alcance. También proporcionaría US$ 4400 millones para reponer los artículos y servicios de defensa proporcionados a Israel y US$ 3500 millones para la adquisición de sistemas avanzados de armamento y otros artículos a través del Programa de Financiación Militar Extranjera.

Tropas israelíes operando sobre el terreno en la Franja de Gaza en medio de la continua guerra entre Israel y Hamas - - Israel Army

También se incluyen US$9200 millones en ayuda humanitaria -incluidos alimentos de emergencia, refugio y servicios básicos- para poblaciones que sufren crisis.

En comparación, el anterior proyecto de ley del Senado habría proporcionado US$ 14.100 millones en ayuda a Israel, incluidos fondos para sistemas de defensa antimisiles y financiación militar extranjera para ayudar a Israel a restablecer la seguridad territorial y la disuasión, y ayuda humanitaria.

