Guerra Rusia-Ucrania: qué revelan los gestos de Vladimir Putin cuando se ríe, se enoja o llora

El presidente ruso, Vladimir Putin, es considerado uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero hay algo que no puede controlar, al igual que el resto de los humanos: la infinidad de pequeños gestos de su rostro que revelan actitudes profundas de él como persona y de su estilo de liderazgo.

Ya Charles Darwin (1809-1882) había postulado que los seres humanos no pueden inhibir los músculos faciales asociados con emociones intensas. Y más recientemente, el norteamericano Paul Ekman (1934) hizo una serie de clasificaciones de esas microexpresiones, tan innatas y universales que incluso se observan en un ciego de nacimiento, que jamás pudo haberlas aprendido de su entorno.

LA NACION invitó a Hugo Lescano, un especialista que se formó precisamente con Ekman en Estados Unidos, y hoy dirige en la Argentina el Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, a mirar y analizar algunos videos en los que el mandatario ruso, a través de sus gestos faciales y de todo el cuerpo, deja traslucir sus diferentes emociones.

“Hay siete emociones básicas universales que se expresan de la misma manera en todo el planeta, sin importar la educación ni el contexto: alegría, miedo, tristeza, ira, desprecio, sorpresa y asco. Además de estas siete, hay un sistema de codificación facial con un centenar de gestos, y más de diez mil combinaciones posibles para las diferentes emociones”, comentó Lescano en relación a las investigaciones que tomaron popularidad en Lie to me, la serie norteamericana que se emitió entre 2009 y 2013, donde un grupo de especialistas detecta verdades y mentiras para ayudar en la resolución de crímenes.

“No hay dudas de que un ruso tiene una forma de expresarse muy diferente de un latino, incluyendo la distancia que utiliza para comunicarse, no hay tanto contacto físico entre las personas desconocidas. Pero los rusos no escapan a otros gestos universales”, señaló Lescano.

Putin llorando

“Las emociones en público no son comunes en Rusia, especialmente las que pueden mostrar vulnerabilidad, como el llanto. Las veces que se vio a Putin llorar fue en el fallecimiento de personas de su círculo de colaboradores cercanos, o en 2012 cuando ganó la reelección, como es el caso de este video”, explicó Lescano.

“El video de 2012 en el que se lo ve con las lágrimas cayendo por su rostro, demuestra que es un líder que aprendió a no hacer fuerza por ocultar sus emociones. Además, durante ese breve discurso tiene dos gestos muy notables. Se ve que habla emocionado, vulnerable, pero con autoridad. Por eso, levanta el dedo índice de la mano derecha, un gesto llamado ‘batuta’, que sirve para reforzar su autoridad. Y en varios momentos exhibe la palma de ambas manos al mismo tiempo. Este movimiento simétrico, natural o ejercitado, de mostrar las palmas, es una muestra de estabilidad emocional y transmite confianza y transparencia ante el que lo escucha. Los gestos asimétricos, en cambio, como la sonrisa de costado -clasificada por Ekman como la unidad de acción número 14- o el levantamiento de una ceja, suelen ser utilizados para el desprecio, o para mostrar superioridad sobre el interlocutor”.

Putin enojado

En este video de 2009, Putin enfrenta a un grupo de empresarios cerca de San Petersburgo, liderados por el millonario Oleg Deripaska, por haber cerrado una fábrica dejando a miles de trabajadores en la calle. El presidente los trata de “cucarachas” y obliga a Deripaska a firmar delante de él un acuerdo para la reapertura de la factoría y hasta le recrimina: “Devuélvame la lapicera”, cuando el empresario firma a desgano y empieza a marcharse con el bolígrafo del presidente.

“En este video, Putin tiene dos gestos muy característicos: uno, colocar su brazo en jarra, que es una de las posturas de muestra de poder. Y segundo, posicionar un hombro más alto que el otro. Eso es un gesto de desprecio, como todas las posturas asimétricas. Desde que los humanos nos hicimos bípedos, la simetría es una posición básica para enfrentar al adversario. Necesitamos estar firmes sobre los dos pies y los dos brazos listos para atacar. Apoyarnos en un solo pie o en un solo lado, es mostrarle al otro que nada de lo que haga nos pone en riesgo. Son posturas innatas”, señaló Lescano.

Putin riéndose

En este video de 2017, Putin no aguanta la tentación de risa cuando su ministro de Agricultura le habla sobre sus planes para vender cerdo a Indonesia, un país islámico en el que no se come ese tipo de carne por motivos religiosos.

“Es notable que de todas las personas que están alrededor de la mesa, Putin es el único que tiene las dos manos sobre el escritorio. Ese es un gesto de territorialidad. Entonces, no solo se ríe, sino que le marca territorio a sus ministros. Además, cuando nos tapamos la cara para reírnos es porque algo nos resulta totalmente fuera de lugar y no lo queremos ver. Pero es notable que una y otra vez vuelve al gesto de territorialidad apoyando las manos sobre su mesa”, afirmó Lescano.

Putin enojado por Ucrania

En este video reciente, pocos días antes de la invasión a Ucrania, el presidente manifiesta su enojo por la supuesta amenaza de misiles de la OTAN cerca de la frontera rusa.

“Putin se pregunta: ‘¿fuimos nosotros a poner misiles en la frontera con Estados Unidos?’. Y en ese momento comienza a hamacarse en la silla. Eso siempre es un gesto de desafío porque, por ejemplo, nadie lo haría delante de un jefe. Es también un gesto de hacerles sentir a todos los que están presentes en esa sala, que están siendo ‘evaluados’ por él. Y luego, apoya las dos manos sobre el escritorio y exhala. Finalmente, vuelve a poner su brazo izquierdo en forma de jarra. Entonces, nunca deja de mostrar autoridad y territorialidad”, advirtió Lescano.

Finalmente, el especialista hizo comparaciones entre Putin y otros líderes. “No se puede hacer una interpretación de los gestos por una sola imagen, pero cuando se repiten esas muestras en todas las apariciones, están dando cuenta del ‘código basal’ de una personalidad. Cuando Putin vino a la Argentina, o sea que estaba de visita en otro país, se lo veía caminando en todas las reuniones con los brazos levemente separados del cuerpo, como Diego Armando Maradona, como si él hubiese sido el anfitrión. Un macho/hembra alfa ‘juega de local’ en cualquier lugar del mundo”.

“El ‘carisma de Putin’, esa palabra que significa ‘regalo’ o ‘don’, surge de ese alineamiento entre su comunicación verbal y lo que expresa todo su cuerpo. La especie humana no puede simular más de dos minutos, luego aparece la verdadera personalidad. Y Putin siempre se muestra con carisma. Su lenguaje corporal coincide en todo momento con el de sus palabras. Por eso es convincente. Salvando las distancias ideológicas, desde Putin hasta Martin Luther King o Hitler, todos fueron carismáticos. O sea, se trata de líderes que muestran convicción y congruencia entre lo que piensan y lo que expresan con toda su persona”, concluyó Lescano.