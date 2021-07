Haití: revelan cómo encontraron el cuerpo de Jovenel Moïse tras el asesinato

PUERTO PRÍNCIPE.- En las últimas horas se conocieron nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ayer por la madrugada. El juez de la paz de la comuna haitiana Pétion-Ville en Puerto Príncipe, Carl Henry Destin, afirmó hoy que se reconocieron doce orificios de bala en el cuerpo del mandatario, quien fue atacado en su residencia por un grupo de agresores que aún terminó de ser identificado. Hasta el momento, hay dos detenidos por el homicidio y la policía mató a otros cuatro presuntos participantes del crimen.

“El escritorio y la habitación del presidente fueron saqueados. Lo encontramos acostado de espaldas, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, la boca abierta, el ojo izquierdo reventado”, explicó el magistrado. Y agregó detalles: ”Vimos un impacto de bala a nivel de la frente, otro en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen”.

Mientras tanto, la primera dama, Martine Marie Etienne Joseph, también herida durante el ataque, permanece hospitalizada y fue trasladada durante la tarde de ayer a Fort Lauderdale, al norte de Miami, en un avión sanitario. Habría aterrizado cerca de las 16, y, de inmediato, dirigida al hospital Baptist, según registraron medios locales.

Martine Moise, la Primera Dama de Haiti al llegar al Ryder Trauma Center de Jackson Health System, en Miami, para recibir tratamiento Carl Juste - Miami Herald

Horas antes, el embajador de Haití en Washington, Bocchit Edmond, había adelantado el posible traslado de la primera dama, a los fines de que recibiera un tratamiento adecuado por su delicado estado de salud.

“Está estable, pero en estado crítico”, informó ayer el diplomático.

La policía de Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) patrulla el área con forenses, mientras el juez Carl Henry Celestin (C) observa, fuera de la residencia presidencial en Puerto Príncipe, Haití Valerie Baeriswyl - AFP

Se conoció, además, que una de las hijas de la pareja, Jomarlie, que estuvo presente en el momento del ataque, se ocultó en la habitación de su hermano cuando comenzaron los tiros. Por su parte, el personal de seguridad del jefe de Estado fue atado por el grupo de agresores, hecho que facilitó el ingreso al domicilio.

Rehenes liberados

Mientras continúa la búsqueda de culpables, la policía haitiana mató a cuatro personas presuntamente involucradas en el asesinato del presidente y detuvo a otros dos. Además, logró recuperar a tres policías que habían sido tomados como rehenes, según informó Léon Charles, director general de la Policía Nacional de Haití (PNH).

El operativo tuvo lugar ayer, horas después del asesinato de Moïse. El ministro de Comunicación de Haití, Pradel Henriquez, explicó que los hombres que fueron detenidos no eran todos haitianos y hablaban tanto inglés como español. “Tenemos hoy hombres con gruesas armas que desembarcaron en un territorio que no es suyo, no son haitianos, es cierto que hay haitianos con ellos (...), son extranjeros que hablan inglés y español que entraron en la casa de un presidente elegido, no había hecho nada para merecer esa suerte”, dijo el funcionario.

En paralelo, Ariel Henry, quien había sido nombrado primer ministro por Moïse el 5 de julio y no llegó a asumir sus funciones, reivindicó hoy su cargo y dijo que avanza en elegir a los miembros de su gabinete. “No quiero echar aceite al fuego. Hay que evitar que el país se inflame”, advirtió.

Moïse gobernaba por decreto desde 2020, luego de que el Parlamento dejara de funcionar por desacuerdos entre los legisladores respecto de la fórmula para la organización de los comicios de la propia cámara, así como de las elecciones municipales que debían realizarse en ese mes. En ese marco, el ahora expresidente eligió su primer ministro, días atrás.

Moïse asumió la presidencia en 2017 por el partido liberal de centroderecha Tèt Kale, y fue rápidamente rechazado por la población haitiana, que ha repudiado, desde entonces, el aumento de los precios y la escasez del combustible, entre las principales críticas a la gestión del mandatario asesinado.}

Agencias ANSA y Télam

LA NACION