escuchar

TEL AVIV.- Un alto líder de Hamas anunció el lunes que el grupo “tiene lo que necesita” para liberar a todos los palestinos en las cárceles de Israel, indicando que podría utilizar a los israelíes que secuestró como fichas de negociación para asegurar la liberación de prisioneros palestinos.

Poco después de que el funcionario de Hamas, Khaled Meshaal, hiciera declaraciones sobre los cautivos, que incluyen a israelíes, ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros secuestrados el 7 de octubre, la rama armada del grupo afirmó por separado que los no israelíes eran “huéspedes” y que serían liberados “cuando las circunstancias lo permitan”.

El portavoz de la rama armada, Abu Obeida, afirmó en un mensaje grabado que Hamas tiene “un grupo de detenidos de diferentes nacionalidades, son nuestros huéspedes y buscamos protegerlos”.

“Liberaremos a detenidos de diferentes nacionalidades cuando las circunstancias lo permitan”, añadió sin ofrecer más detalles.

Otro alto funcionario de Hamas, Moussa Abu Marzouk, había declarado el lunes que “los prisioneros extranjeros no pueden ser liberados debido al continuo bombardeo israelí en la Franja de Gaza”.

Un cartel exigiendo un "acuerdo de prisioneros" fuera del Ministerio de Defensa en Tel Aviv el 16 de octubre de 2023. AHMAD GHARABLI - AFP

Hombres armados de Hamas tomaron a decenas de rehenes después de causar estragos en comunidades y bases militares del sur de Israel, matando a más de 1300 personas. El ejército de Israel afirma que el grupo tiene 199 rehenes en Gaza. Hamas dice que tiene entre 200 y 250.

Hamas, al igual que otras facciones, ha pedido durante mucho tiempo la liberación de los aproximadamente 6000 palestinos en prisiones israelíes, y Meshaal, que ahora dirige su oficina en el extranjero en Doha, declaró a AlAraby TV que “tiene lo que necesita para vaciar las prisiones de todos los prisioneros”.

En 2011, Israel intercambió a cientos de prisioneros palestinos para lograr la liberación de un soldado israelí, Gilad Shalit, quien estuvo retenido durante cinco años. Este tipo de intercambio, que en su momento fue criticado por algunos israelíes por ser desequilibrado, parece ser un acuerdo imposible con docenas de personas actualmente detenidas.

Israel, que ha bombardeado Gaza con ataques que han causado la muerte de más de 2000 palestinos, ha manifestado su intención de actuar para liberar a los rehenes al tiempo que busca eliminar a Hamas.

Se cree que entre los cautivos hay ciudadanos de países como Tailandia y Alemania. También se cree que han sido secuestrados israelíes con doble nacionalidad de países como Estados Unidos, la Argentina y Francia. Otros países han informado de la desaparición de sus ciudadanos.

El lunes por la noche, Hamas difundió un video que mostraba una declaración de una de las cautivas, una mujer franco-israelí que fue secuestrada en el ataque de la semana pasada. Su familia se encontraba entre un grupo que apeló al presidente de Francia para liberar a sus familiares desaparecidos.

Rehenes argentinos

El presidente Alberto Fernández mantuvo este lunes una tensa conversación con familiares de rehenes argentinos en manos de Hamas.

En esa charla por Zoom, desde su gira en China, el Presidente reconoció gestiones con Israel, la Autoridad Nacional Palestina que maneja Cisjordania, Egipto y Qatar, aunque adujo que se trata de un trámite “muy complejo”.

Fernández dio detalles de algunas gestiones que lleva adelante su Gobierno para intentar interceder para conseguir la liberación de al menos 16 ciudadanos israelíes con ciudadanía argentina.

“Estamos haciendo permanentemente distintas gestiones, trabajamos con el gobierno de Israel. Es complejo porque todos sus familiares están en manos de terroristas, que obviamente no conocemos. La Argentina no tiene ningún contacto en la franja de Gaza, no tenemos nada”, dijo el mandatario, intentando “no generar falsas expectativas en los familiares”, según comentaron fuentes de la diplomacia nacional en diálogo con LA NACION.

Alberto Fernández en su diálogo vía zoom con familiares de argentinos secuestrados por Hamas

De todos modos, el Presidente confirmó una información no conocida: que la Cancillería se contactó con la Autoridad Nacional Palestina, que encabeza Mahmoud Abbas, enemistada con Hamas y que controla Cisjordania. “Dicen no tener vínculo con ellos, pero muestran predisposición a colaborar, al menos dicen querer hacerlo”, destacó.

Desde el gobierno argentino aclararon que, si bien existe la predisposición de reclamar por los rehenes, las posibilidades de tener éxito son escasas. “Ni Estados Unidos puede rescatar a sus rehenes. ¿Lo vamos a conseguir nosotros?”, se sinceraron fuentes de la diplomacia, con marcado escepticismo.

Agencia Reuters

LA NACION

Temas Guerra en Medio Oriente