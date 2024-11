Igor Boyco: “Quizás vale la pena decir de acuerdo, tomen esta parte, pero déjennos en paz”

ROMA.- Al cumplirse 1000 días de la guerra en Ucrania, con miles de muertos, destrucción pavorosa y un 20% del territorio bajo ocupación rusa, Igor Boyco, rector del seminario greco-católico del Espíritu Santo de Lviv, reconoce que la gente está cansada.

En una entrevista con LA NACION en esta capital Boyco, de 48 años y con estudios en diversas universidades pontificias de Roma en filosofía, teología, teología moral y experto en bioética, también admite que se imaginaría una Ucrania sin la región del Donbass: “si la guerra debe continuar y provocar más muertos, más desastres, quizás vale la pena decir, ok, tomen esta parte, pero déjennos en paz y dennos garantías por las que no invadirán más Ucrania”, indicó.

Igor Boyco, rector del seminario greco-católico del Espíritu Santo de Lviv

-Pasaron 1000 días desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia del 24 de febrero de 2022: ¿cómo se siente hoy la gente en Ucrania?

-Después de 1000 días de guerra, vemos que la gente está cansada. Aunque la guerra quizás no se siente de igual manera en todas las partes de Ucrania, porque en la parte occidental se siente menos, la guerra está presente. Hay bombardeos todos los días, con misiles, drones, con todo lo que ellos utilizan y esto llena de miedo y mata a las personas. Además de los muertos, tenemos muchísimas personas heridas, mutiladas, sin piernas, sin brazos, sin una mano, que necesitan rehabilitación y muchas madres que pierden a sus hijos, viudas y huérfanos, todas consecuencias muy difíciles de esta guerra…

-El gobierno no da las cifras de los muertos…

-Sí, pero los cementerios, en cada ciudad, son indicadores. Por ejemplo en el cementerio de Lviv ya llegamos a más de mil sepulturas por la guerra. Podemos imaginar los cementerios de otras ciudades grandes y de los pequeños pueblos. Por lo tanto, aunque no tenemos la cifra exacta, vemos que el número de personas que mueren en esta guerra crece todos los días.

-Con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos muchos creen que podría haber un cambio, un acuerdo y podría terminar la guerra…

-No sé, se dicen muchas cosas, pero también lo que todos dicen es que Trump es impredecible por lo que no sabemos qué va a hacer… Hay muchas versiones sobre cómo podría terminar esta guerra, pero no lo sé…

ARCHIVO - Una explosión se ve en un edificio de apartamentos tras el disparo de un tanque ruso en Mariúpol, Ucrania, el viernes 11 de marzo de 2022. (AP foto/Evgeniy Maloletka, Archivo) Evgeniy Maloletka - AP

-¿Qué piensa de la autorización de Biden de utilizar misiles de largo alcance norteamericanos para atacar a Rusia?

-Pienso que esto le dará la posibilidad a Ucrania de debilitar las capacidades del ejército ruso en su territorio, no atacando a civiles, sino atacando depósitos de armas, o de combustible.

-¿No teme que el presidente ruso, Vladimir Putin, como advirtió, pueda reaccionar con armas nucleares?

-No soy un político, pero desde que estalló la guerra Putin cada tanto tiene que dar miedo y amenazar con armas nucleares. Pero no hay que temerle a un dictador como Putin, que debe entender que el problema principal está en él, en su comportamiento ilegal y criminal... La amenaza nuclear no es una novedad y personalmente no creo que Rusia vaya a utilizar armas nucleares porque sabe bien que si lo hace hay otros países que también podrían usar sus armas nucleares y sería el fin del mundo…

-¿Cómo es la situación hoy en el terreno?

-Creo que Rusia tiene en sus manos el 20% del territorio de Ucrania, pero yo siempre repito que no es el territorio lo que les interesa a los rusos, ellos ya tienen bastante territorio. Esta no es una guerra para conquistar territorio, sino que es una guerra para poner de rodillas al pueblo ucraniano, para exterminar al pueblo ucraniano. Es un genocidio y se ve a través de su táctica de arrasar las ciudades, matar a las personas, poner minas, una táctica de destrucción que incluye a escuelas, hospitales, civiles, mujeres y niños, de una atrocidad inimaginable. Ellos quieren destruir la nación y la identidad ucranianas.

-Después de 1000 días Rusia avanza, Ucrania pierde terreno. Para llegar a un acuerdo de paz ¿qué estaría dispuesta a ceder Ucrania?

-Reitero que no soy un político, pero, por lo que entiendo, para que la guerra no siga, Ucrania quizás deberá cederle algo a Putin. Pero, al mismo tiempo, al escuchar a las viudas que han perdido a sus maridos, a las madres que han perdido a sus hijos en esta guerra, sé que no comprenderían ninguna cesión de territorio. ¿Nuestro hijo murió en esta guerra para que ahora les cedamos a los rusos el Donbass y Crimea? Muchos jóvenes dieron su vida y ¿para qué sirvió? Por eso creo que debemos tener mucho cuidado porque se trata de temas muy sensibles. Yo creo que debe haber una paz justa, que los rusos tienen que dejar de atacar, deben retirarse de nuestro territorio y pagar los daños. Después se puede hablar de paz, pero no creo que para ellos esto es aceptable.

Un hombre anda en bicicleta frente a una oficina postal destruida por un ataque aéreo ruso, el 7 de noviembre de 2024, en Kurakhove, región de Donetsk, Ucrania. (AP Foto/Anton Shtuka) Anton Shtuka - AP

-¿Cuál sería el mejor escenario y cuál sería el peor?

-Para mí el mejor escenario, el ideal, sería que las tropas rusas dejaran de disparar, que se retiraran de nuestro territorio, que invadieron violando el derecho internacional, que nos indemnizaran de los enormes daños y repararan los crímenes de guerra cometidos, según los dictámenes de una corte de justicia. Este sería el mejor escenario, que parece de ciencia ficción: sé que no es posible. El escenario peor, en cambio, sería que él (Putin) no quisiera detenerse. Él a menudo habla de esto y dice que ellos pueden seguir la guerra por mucho, mucho tiempo… Ahora están teniendo ayuda de soldados de Corea del Norte, pero también podría ponerse de acuerdo con China y otros países que lo respaldan y esta guerra sería de nunca acabar, con una pérdida de vidas aún mayor que la de ahora y más destrucción. Aunque, en verdad, el escenario aún peor sería que toda Ucrania fuera conquistada por Rusia.

-¿Se imagina una Ucrania sin Crimea y sin la región del Donbass?

-Sinceramente puedo imaginar quizás una Ucrania sin Donbass. Lo lamento, pero sé lo que digo. La guerra en Donbass se está combatiendo desde 2014, así que la gente que está allí ya ha tomado su posición. Los que están con Ucrania se fueron, ya se establecieron en otras partes, pero hablando con ellos te dicen que esperan volver a sus casas, a sus terrenos, a sus propiedades. La gente tiene esperanza de volver, aunque la esperanza es pequeña. Fue obligada a irse. Pero si la guerra debe continuar y provocar más muertos, más desastres, quizás vale la pena decir, ok, tomen esta parte, pero déjennos en paz y dennos garantías por las que no invadirán más Ucrania. Crimea, en cambio, me parece un lugar más estratégico, mucho más difícil de ceder porque si lo hacemos los rusos seguirán aterrando a Ucrania porque es demasiado cerca y no habría ninguna seguridad para nosotros. Pero hay muchas cuestiones políticas en juego, sería mejor que liberaran todo, pero no sé si es factible ahora.

-¿La gente le tiene más confianza a la ayuda de la Unión Europea (UE) o a la de Estados Unidos?

-Es difícil de responder, pienso que la gente seguramente no quiere estar con Rusia, seguramente quiere ser parte de la UE porque entiende que compartimos los mismos valores. Es decir, queremos libertad, que se respete nuestra dignidad y que se respeten nuestras decisiones. Por estos ideales está muriendo muchísima gente, pero no podríamos combatir esta guerra sin la ayuda de la UE y de Estados Unidos. Sin esa ayuda no podemos hacer absolutamente nada.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, escucha al responsable nombrado por Moscú para la region ucraniana controlada por Rusia de Zaporiyia, Yevgeny Balitsky, durante su reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el lunes 18 de noviembre de 2024. (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP) Vyacheslav Prokofyev - Pool Sputnik Kremlin

-¿Hay decepción en Ucrania porque hasta ahora esta ayuda ha sido insuficiente y por el hecho de que después del 7 de octubre de 2023 el foco de atención mundial pasó a la guerra en Medio Oriente?

-No podemos estar decepcionados porque si nos quedamos decepcionados no podemos seguir combatiendo una guerra. La decepción es lo último a lo que podemos llegar. Sí, hay muchísimas dificultades, hay algunos que no quieren ir a la guerra porque es muy peligroso, pueden morir y las dificultades aumentan todos los días. Cada día es para nosotros más difícil, pero no podemos rendirnos. Es mejor defendernos que rendirnos, porque si nos rendimos estamos terminados, van a ocupar todo. Es decir, reitero, la gente, sí, está cansada, pero no pierde la fe, no sale a la calle a decir ‘basta, terminemos esta guerra, hagamos un acuerdo, hagamos la paz”. Esto no pasa y no pasará…

-¿El presidente Volodimir Zelensky sigue siendo popular después de 1000 días de guerra?

-Contesto diciendo que el pueblo ucraniano ama la libertad y este espíritu de libertad indica que si no estuviera contento con el presidente expresaría su opinión, haría protestas, huelgas, más allá de la ley marcial… Claro, como en todo el mundo hay gente que no está contenta, pero mi opinión es que Zelensky demostró ser un presidente que ha sabido conducir a su país durante la guerra y que ha tomado decisiones para mí valientes, como haberse quedado en el país cuando habría podido irse, tuvo varias propuestas en ese sentido al principio de la invasión. Después, durante un año, aunque era peligroso, fue a otros países a explicar la situación, a pedir ayuda y a agradecer el apoyo y se mostró como un presidente del que podíamos estar orgullosos. Quizás hoy viaja menos, se oye menos su voz, pero es por el cansancio generalizado, no quiere decir que haya perdido popularidad. Es el presidente que tenemos, el pueblo de Ucrania lo ha elegido y por lo tanto es él quien debe conducir al país hasta que concluya su mandato.

