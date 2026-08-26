Insólito error de una funeraria en Uruguay: enterraron a la persona equivocada

Una familia uruguaya realizó el sepelio de un familiar en el Cementerio de Maldonado y, horas después, recibió una comunicación que modificó lo ocurrido: la persona sepultada no era su ser querido.

La madrastra de la víctima fue a reconocer el cuerpo. Hicieron los papeles para el servicio fúnebre con una empresa, que al levantar el cuerpo en la morgue se equivocó, según informó FM Gente y confirmó El País.

La familia había realizado todos los pasos previos al sepelio entendiendo que el cuerpo correspondía a su familiar. Sin embargo, horas después se les comunicó que se había producido una confusión y que la persona sepultada era otra.

La víctima era uno de los dos jóvenes que días atrás murió aplastado por un árbol en Maldonado.

Una persona cercana a la familia señaló que sus integrantes se encuentran en shock y esperan explicaciones sobre cómo pudo ocurrir la situación.

El caso está en manos de Fiscalía y se espera que la Justicia autorice la exhumación del cuerpo enterrado por error. Una vez que se realice ese procedimiento se podrá hacer el sepelio correctamente.

Dos hombres murieron el pasado viernes 21 de agosto en Maldonado luego de que un árbol se les cayera encima. El hecho ocurrió en las cercanías de las calles Del Rodeo y De la Montura, en la zona de Parque Burnett.

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, sobre las 15 horas, el 911 recibió un aviso que alertaba sobre la presencia de dos cuerpos en un área de muchos árboles en la mencionada intersección.

Dos hombres murieron el pasado viernes 21 de agosto en Maldonado luego de que un árbol se les cayera encima LA NACION - Archivo

Allí, personal policial constató la presencia de dos hombres mayores de edad sin signos vitales y con parte de sus cuerpos con un árbol por encima.

Al lugar concurrieron autoridades policiales, así como un médico forense y Policía Científica. Por otro lado, Fiscalía investiga el caso y continúan las actuaciones para conocer la identidad de los dos fallecidos.

En tanto, la Intendencia de Maldonado informó que del accidente no formaron parte las “cuadrillas” de la comuna que estaban realizando tareas de poda en la zona. Tampoco formó parte del siniestro una empresa tercerizada que la intendencia contrata para realizar descopes en diferentes espacios públicos.