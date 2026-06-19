Irán mostró los dientes y Trump pestañeó

Seguramente algo de este acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán debió resultarle familiar al presidente magnate inmobiliario de Estados Unidos. Al fin y al cabo, se lee como una presentación de quiebra inmobiliaria: un acto de capitulación financiera.

La medida de cuánto Irán tenía a Trump contra las cuerdas, y de cuán profundamente lo derrotó, quedó expuesta cuando el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo a la televisión estatal iraní tras el anuncio de los detalles: “El acuerdo es un registro del fracaso de Estados Unidos. La gente lo verá y juzgará”.

No hace falta ser un experto en política exterior para ver lo que pasó aquí. Hace falta ser un experto en política interna. Trump vendió al aliado de Estados Unidos en la guerra, Israel, y a los estados árabes del Golfo por los estados clave de Pensilvania, Georgia y Michigan. Trump sabía que la inflación de los alimentos y los altos precios de la nafta provocados por esta guerra eran una receta para una paliza republicana en las elecciones de medio término. Tenía que detener la guerra ahora para bajar los precios antes de noviembre, porque si los demócratas toman la Cámara de Representantes y el Senado, Trump se enfrentará a investigaciones interminables sobre cómo utilizó la presidencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia, e incluso posiblemente a un juicio político.

Un cartel electrónico con una imagen Trump y la frase “Amo la inflación”, cerca de la I-74 en Cincinnati Carolyn Kaster - AP

Entonces, Trump hizo lo que siempre hace: abandonó todos los principios y todos los aliados, y puso sus intereses personales por encima de cualquier otra consideración.

Incluso preparó el terreno para dejar expuesto a su vicepresidente, JD Vance, ante un eventual fracaso. “Si sale bien, me voy a llevar el crédito”, dijo. “Si no sale bien, le voy a echar la culpa a JD. Mejor tené cuidado, JD”. La gente se rio, pero con nerviosismo, porque todos sabían que era una broma, pero también que no lo era. Era la voz interior de Trump hablando.

No fue una guerra que yo defendiera, pero una vez que empezó, esperaba sinceramente que Irán perdiera. Por eso, estoy sorprendido por el resultado hasta ahora: por el cinismo absoluto con el que Trump y Vance pasaron de condenar a Irán y decirle a su pueblo que se levantara porque “la ayuda está en camino”, a elogiar a sus líderes, y por cómo este acuerdo dejó a Irán más fuerte y a todos sus vecinos más vulnerables a los caprichos de Teherán.

Tendría mucha más simpatía por el manejo lleno de tensión que hizo Trump del problema perverso que representa Irán si alguna vez hubiera mostrado lo mismo hacia el presidente Obama o si hubiera reconocido que ahora no pudo cumplir con el pueblo iraní lo que había prometido. En cambio, simplemente finge que todo lo que hizo fue perfecto.

Fieles iraníes realizan la oración del viernes en el campus de la Universidad de Teherán Vahid Salemi - AP

Contemos las formas en que no lo es. El acuerdo no solo posterga para futuras negociaciones la cuestión del destino del uranio iraní cercano al grado necesario para una bomba, negociaciones en las que la administración Trump ya cedió su ventaja militar, sino que además, de manera sorprendente, deja claramente abierta la posibilidad de que Irán pueda cobrar en el futuro un peaje a cualquier barco que quiera atravesar el estrecho de Ormuz.

Basta con leer el acuerdo de alto el fuego: con la firma de este memorando de entendimiento, “la República Islámica de Irán hará los arreglos, utilizando sus mejores esfuerzos, para el paso seguro de embarcaciones comerciales sin cargo solo durante 60 días...”.

Después de miles de millones de dólares en bombas lanzadas sobre Irán, Steve Witkoff y Jared Kushner obtuvieron de Teherán 60 días de paso gratuito por Ormuz. Después de eso, capitanes de petroleros, traigan sus tarjetas de crédito. Menos mal que teníamos a estos negociadores inmobiliarios de élite a cargo del asunto, y no a diplomáticos débiles.

El acuerdo de alto el fuego no solo guarda silencio sobre cualquier compromiso de Irán de limitar el desarrollo de misiles de largo alcance y su apoyo a apoderados que socavan a los gobiernos del Líbano e Irak, sino que además condiciona los 60 días de negociación sobre el futuro nuclear iraní a que Israel detenga sus operaciones militares en el Líbano contra el ejército mercenario de Irán allí, Hezbollah. Si Barack Obama hubiera aceptado algo así, Fox News habría interrumpido su programación habitual para denunciarlo.

Una fotografía tomada desde la región de Marjayoun, en el sur del Líbano, muestra una columna de humo tras un ataque israelí - - AFP

Todo esto es resultado de que Trump y Netanyahu nunca tomaron en serio la posibilidad de que Irán hiciera lo obvio: cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a su ataque. Así, en su intento de impedir que Irán desarrollara un arma de destrucción masiva que probablemente nunca usaría, dado que Israel usaría de inmediato una contra Irán, Trump y Netanyahu inspiraron a Irán a desarrollar un arma de disrupción masiva: un control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, que puede usar cada vez que sienta demasiada presión de Estados Unidos o Israel.

El mensaje para los aliados árabes de Estados Unidos en el Golfo —los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar y Kuwait en particular— es que nos estamos retirando, así que mejor cierren los mejores acuerdos posibles con Teherán para mantenerlo a raya. Es el mayor cambio de poder geopolítico en el Golfo desde el inicio de la guerra entre Irán e Irak. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Marquen 1-800-Ayatollah.

Por si no habían leído eso entre líneas, Trump lo explicitó en una conferencia de prensa al justificar por qué no intentó limitar el desarrollo de misiles de Irán: “¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que Arabia Saudita tenga misiles, pero ellos no?”, preguntó. “No funciona así, saben, no funciona así, y los misiles no son el problema. Los misiles dañan un pequeño lugar, pero no hacen estallar el planeta”.

Si uno lee esas palabras en Tel Aviv o en Riad, un escalofrío le recorre la espalda, junto con la conciencia repentina de que el presidente de Estados Unidos ya no está jugando con todas las cartas y uno está solo en casa.

Saudíes instalan la nueva Kiswa, una tela de seda negra bordada en oro que cubre la Kaaba, en la Gran Mezquita de la ciudad santa de La Meca - - AFP

Por todas estas razones, es sencillamente imposible escuchar a Trump y Vance sin recordar la famosa observación de Nick Carraway sobre Tom y Daisy Buchanan en El gran Gatsby: “Eran personas descuidadas, Tom y Daisy: destrozaban cosas y criaturas y luego se refugiaban en su dinero o en su inmenso descuido, o en lo que fuera que los mantenía unidos, y dejaban que otros limpiaran el desastre que habían hecho”.

De hecho, poco antes de que Ghalibaf y sus colegas iraníes se jactaran de haber impuesto un “fracaso” a Estados Unidos, Trump declaraba que los líderes iraníes eran “personas muy racionales”. “Fue agradable tratar con ellos, eran personas fuertes, inteligentes”, agregó. “No están radicalizados y, bueno, buscan ayudar a su país”. Los calificó de “más inteligentes” que los líderes anteriores del régimen.

Compárese eso también con la forma en que Trump y Vance hablaron con y sobre el presidente Volodimir Zelensky, de Ucrania, el líder de una democracia heroica que resiste una invasión rusa desde hace cuatro años: “Usted no tiene las cartas”, le dijo Trump, instándolo a cerrar un acuerdo sucio con Vladimir Putin.

Así hablan del líder de un pueblo que defiende la frontera de la libertad frente a su peor enemigo. Sobre los líderes iraníes, parte de un régimen que acaba de matar a tiros a miles de sus propios ciudadanos que buscaban libertad, Trump dice que son “agradables”.

Una mujer sostiene el cómic Persépolis, de la artista franco-iraní Marjane Satrapi, durante la ceremonia fúnebre de la artista en el crematorio del cementerio Père Lachaise, en París JULIEN DE ROSA - AFP

Trump y Vance “no tienen una visión coherente de los intereses de Estados Unidos, y no tienen absolutamente ningún compromiso esencial con los valores democráticos de ningún tipo”, me dijo Gautam Mukunda, autor de Picking Presidents: How to Make the Most Consequential Decision in the World.

Ese es el punto. A Trump le encanta envolverse en la bandera estadounidense, pero, en términos de sus valores centrales, es el presidente menos estadounidense de los tiempos modernos.

Hay que preguntarse cómo Trump y Netanyahu pudieron calcular tan mal al creer que podían derrocar a un régimen que está en el poder desde 1979 bombardeándolo desde el aire. La misma respuesta se aplica a ambos: porque se rodearon de aduladores y purgaron sus partidos de cualquiera que pudiera desafiarlos.

“Hay dos maneras de asegurarse de que un ejecutivo sea un buen líder: elegir personas de buen carácter o poner límites a lo que pueden hacer, y Estados Unidos e Israel hoy han fracasado en ambas”, dijo Mukunda. “Esta guerra es el ejemplo más perfecto de lo que ocurre cuando se desprecian todas las formas de experiencia, conocimiento y principios en favor de los instintos viscerales”. Los expertos habían previsto todo lo que salió mal en la guerra.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca KEN CEDENO - AFP

Pero allí puede residir una posible luz de esperanza tanto para Estados Unidos como para Israel: el fallido intento de Trump y Netanyahu de destruir la autocracia islamofascista de Irán podría terminar salvando la democracia estadounidense e israelí. Ambos países enfrentan elecciones decisivas: las de medio término en Estados Unidos en noviembre y las elecciones nacionales en Israel en el otoño boreal. Trump y Bibi, ambos en caída en las encuestas, esperaban que una victoria rápida en Irán impulsara a cada uno de ellos, o a sus partidos, hacia el triunfo.

Todo el mundo está peor con un Irán más fuerte, pero estará triplemente peor si Trump y Bibi ganan sus elecciones. Porque cinco años más de Netanyahu como primer ministro serían el fin de Israel como democracia judía. Y dos años más de Trump controlando la Casa Blanca, el Senado, la Cámara de Representantes y, en la práctica, la Corte Suprema plantearían el mismo peligro para la democracia estadounidense.

¿Hay alguna forma de que Trump pueda rescatar un buen resultado en Irán? Sí, pero no tiene nada que ver con el destino de sus armas nucleares. Tras esta guerra, si disminuye la amenaza de Israel y Estados Unidos, eso también podría destrabar la política en Irán. Podría crear el espacio para que una mayoría iraní se pregunte: “¿Qué tiene para mostrar este régimen después de 47 años en el poder, aparte de un despilfarro multimillonario de dinero para conseguir una bomba nuclear y financiar milicias en toda la región con fondos que los iraníes necesitamos desesperadamente para nuestro propio desarrollo, mientras convirtió nuestro país en un desastre ambiental sediento de agua?”.

Quién sabe qué política, qué presiones por una reforma del régimen o por un cambio de régimen, podrían desatarse en Teherán si los líderes iraníes ya no pueden distraer a su pueblo con la guerra.