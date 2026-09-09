Con Hezbollah golpeado y Hamas debilitado, el régimen apuesta por un vínculo más estrecho entre los hutíes de Yemen y las milicias iraquíes para presionar a Arabia Saudita, amenazar rutas energéticas y ampliar el costo regional de la guerra

Irán renueva su red de aliados para presionar a los socios de EE.UU. en el golfo Pérsico

9 de septiembre de 2026 15:58 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

EL CAIRO.— Arabia Saudita y Estados Unidos bombardearon en julio a milicias respaldadas por Irán en Irak después de culparlas de ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes que habían sido reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, otro aliado de Irán.

Ahora, funcionarios regionales dicen a The Associated Press que los hutíes ayudaron a las milicias iraquíes a planificar y ejecutar el ataque masivo de enjambre durante dos días, lo que muestra un nuevo nivel de coordinación.

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Irán pasó décadas fortaleciendo a grupos armados en las fronteras de Israel, que sufrieron grandes pérdidas en las guerras posteriores al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desde la Franja de Gaza. Israel golpeó duramente a los milicianos palestinos, así como a Hezbollah en Líbano, que había sido el aliado más poderoso de Irán.

A la izquierda, un cartel muestra juntos al rey saudita y al presidente de Yemen en Mahra, Yemen; a la derecha, miembros de los hutíes queman una bandera saudita durante una protesta

Funcionarios regionales y expertos afirman que Irán ahora está utilizando a las milicias iraquíes y a los hutíes para amenazar a Arabia Saudita y a otros aliados estadounidenses en el golfo Pérsico con el fin de elevar los costos de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero.

Es una estrategia arriesgada. Una oleada de ataques hutíes contra instalaciones petroleras saudíes amenazó con reavivar el martes una guerra a gran escala con el reino. Irak ha ordenado a las milicias que se desarmen antes de que termine este mes, aunque poderosos grupos respaldados por Irán se han negado a hacerlo. Un nuevo esfuerzo estadounidense por aislar económicamente a Irán podría provocar una mayor escalada.

Efecto pinza

La participación hutí en el ataque con drones en Irak fue confirmada por dos funcionarios saudíes, que citaron información de inteligencia, y por un alto funcionario de seguridad iraquí. Indicaron que emisarios hutíes trabajaron en una sala de operaciones dirigida por milicias iraquíes.

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Arabia Saudita y Estados Unidos respondieron con ataques aéreos conjuntos que mataron al menos a 20 combatientes iraquíes, a seis asesores iraníes y al menos a un funcionario hutí. La muerte del hutí, no informada previamente, fue confirmada por un funcionario hutí y por un miembro de una milicia iraquí.

Un funcionario militar estadounidense señaló que varios hutíes habían muerto en ataques anteriores en Irak. Estados Unidos está preocupado por la presencia hutí allí y por su capacidad para lanzar ataques contra otros países, incluida Arabia Saudita, afirmó el funcionario.

Imágenes de un ataque hutí en territorio saudita (izquierda); miembros de las milicias yemenitas respaldadas por Arabia Saudita (abajo)

Dos funcionarios de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un grupo paraguas de milicias que oficialmente forma parte de las fuerzas de seguridad de Irak, negaron su participación en el ataque contra Arabia Saudita y negaron que los hutíes estuvieran operando bajo su amparo. Las FMP incluyen poderosas milicias respaldadas por Irán que a veces actúan de manera independiente.

Todos los funcionarios y el miembro de la milicia hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios. Los hutíes no respondieron a una solicitud de comentarios.

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Cooperación creciente

La cooperación entre las milicias iraquíes y los hutíes, mejor organizados, había aumentado a lo largo de la guerra en Gaza, cuando coordinaron ataques contra Israel, según funcionarios hutíes y regionales. En el punto álgido de la guerra, el líder hutí Abdel-Malek al-Houthi habló de una sala de operaciones conjunta.

Después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, Irán y sus aliados comenzaron a disparar contra naciones del golfo Pérsico para ampliar el conflicto e infligir daño a grandes productores de petróleo que albergan fuerzas estadounidenses.

“Irán tiene una estrategia híbrida en la guerra actual. No estamos luchando en un solo frente y no estamos usando una sola herramienta”, escribió en redes sociales en junio Mahdi Mohammadi, asesor del presidente del Parlamento iraní.

“La creciente prominencia de los hutíes durante la guerra de Gaza abrió un nuevo horizonte en Irak. Muchos grupos allí se mostraron ansiosos por apoyar a los hutíes y, a cambio, los hutíes empezaron a compartir su experiencia militar con las milicias iraquíes”, afirmó Ahmed Nagi, analista principal sobre Yemen en Crisis Group.

Ahora están “presionando a Arabia Saudita como con unas tenazas”, dijo Nagi.

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El bloqueo hutí a Arabia Saudita

Una semana antes del ataque de enjambre con drones, los hutíes declararon un bloqueo contra el transporte marítimo saudí en el mar Rojo, amenazando otra ruta comercial crítica, mientras la interrupción causada por la guerra en el estrecho de Ormuz trastocaba la economía mundial.

Desde finales de julio, los hutíes han llevado a cabo más de una docena de ataques contra instalaciones petroleras saudíes y petroleros en el mar Rojo, según el grupo de monitoreo de conflictos ACLED.

Simpatizantes de los hutíes durante una protesta en Saná (izquierda); los restos de un vehículo atacados por los hutíes en Arabia Saudita (arriba); un rebelde hutí patrulla por Saná

El martes lanzaron una oleada de ataques contra instalaciones petroleras y de suministros en el sur de Arabia Saudita que hirió a más de 70 personas, incluidas mujeres y niños, según informaron las autoridades saudíes.

El bloqueo hutí ha obligado a Arabia Saudita a adoptar una política de tránsito “clandestino” que incluye apagar las señales de rastreo en los petroleros en el mar Rojo, de acuerdo con ACLED.

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Exportaciones en la mira

Arabia Saudita había desviado gran parte de su petróleo al mar Rojo después de que Irán cerrara de facto el estrecho de Ormuz. Cuando los hutíes comenzaron a atacar, el reino empezó a enviar más petróleo hacia el norte, al canal de Suez y al oleoducto SUMED de Egipto, cuyos flujos han aumentado de 650.000 barriles diarios en junio a más de 1,9 millones en agosto, según el monitor global de transporte marítimo Kpler.

El mes pasado, los hutíes demostraron que también pueden atacar esa ruta al golpear con un misil un petrolero saudí en el norte del mar Rojo. Según informes, el petrolero había viajado desde el puerto saudí de Yanbu hasta el canal de Suez, a unos 1.000 kilómetros (700 millas) del territorio hutí.

Los hutíes “están dispuestos a soportar cierto dolor a corto plazo por lo que consideran que serán ganancias a más largo plazo”, como extender su alcance a lo largo de la costa del mar Rojo, dijo Adam Baron, experto en Yemen del centro de estudios New America.

“El tren hacia un regreso a una guerra a gran escala ya salió de la estación, y no está claro si alguien va a subirse para detenerlo”, afirmó, citando la estrategia de Estados Unidos en Irán y la reticencia de los saudíes a intervenir de nuevo en Yemen.

Causa propia

Los rebeldes tomaron la capital de Yemen, Saná, en 2014. Al año siguiente, los saudíes se unieron al gobierno yemení reconocido internacionalmente en una contraofensiva, probablemente por temor a que el reino pudiera terminar con un grupo similar a Hezbollah en su puerta.

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Militantes hutíes en una protesta en Saná (izquierda); una explosión el 13 de julio en un aeropuerto controlado por los hutíes durante un bombradeo saudita

La guerra civil de Yemen ha matado al menos a 150.000 personas, según estimaciones de la ONU, y en ocasiones ha llevado a Yemen al borde de la hambruna. Un alto el fuego que se había mantenido en gran medida desde 2022 ahora está hecho trizas.

Durante años, un bloqueo liderado por Arabia Saudita ha incrementado la presión sobre los hutíes, al tiempo que ha impuesto un alto costo a la gente común en las zonas de Yemen controladas por los rebeldes.

Los hutíes a menudo han respondido intensificando las hostilidades, y un nuevo repunte de los combates podría permitirles tomar el control de zonas ricas en energía en el este de Yemen, dijo Elisabeth Kendall, experta en Yemen del Girton College de la Universidad de Cambridge.

Armas avanzadas

Los hutíes, que controlan el norte y el centro de Yemen, han estado introduciendo de contrabando armas avanzadas durante años, eludiendo el bloqueo y un embargo de armas de la ONU. Irán niega armar a los rebeldes, pero se han encontrado armas de fabricación iraní en el campo de batalla y en cargamentos interceptados.

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Los rebeldes cuentan con un arsenal de misiles de crucero, misiles balísticos, drones y submarinos no tripulados.

Fuerzas respaldadas por Arabia Saudita en Yemen están contraatacando en varios frentes, incluida la crucial ciudad portuaria de Hodeida y la provincia de Taiz a lo largo de la costa occidental de Yemen. Los hutíes han atacado Mokha, el principal puerto del mar Rojo que aún está en manos del gobierno.