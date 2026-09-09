Irán y EE.UU. atacan petroleros en la mayor escalada naval desde el inicio de la guerra

DUBÁI.– Irán anunció este miércoles la creación de una nueva “zona de exclusión” marítima que se extenderá desde sus costas hasta sectores del golfo de Omán y el mar Arábigo, una medida que amplía la presión de Teherán sobre algunas de las rutas energéticas más sensibles del mundo en momentos en que el conflicto con Estados Unidos vuelve a escalar y los ataques contra buques empujaron el petróleo por encima de los 100 dólares el barril.

La Guardia Revolucionaria indicó que el área restringida se extenderá desde Chabahar, en el sudeste de Irán, hacia partes del golfo de Omán y el mar Arábigo, aunque señaló que las coordenadas precisas serán difundidas más adelante.

“Si un navío entra en esta zona sin coordinación previa, será objeto de nuestras sanciones”, advirtió Hosein Mohebi, vocero de las fuerzas iraníes, en declaraciones a la televisión estatal, sin aclarar qué tipo de medidas podrían adoptarse contra los barcos que incumplan la disposición.

El anuncio profundiza una estrategia con la que Teherán busca imponer nuevas condiciones a la navegación en torno del estrecho de Ormuz, el paso por el que antes de la guerra circulaba alrededor del 20% de los hidrocarburos comercializados a nivel mundial y cuyo tránsito permanece prácticamente paralizado desde el inicio del conflicto.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, ya había anticipado el domingo que el país establecería en los próximos días una zona restringida por fuera de Ormuz.

La decisión llega además después de una de las jornadas de mayor tensión marítima desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero.

Un ataque contra un petrolero iraní en el golfo de Omán HANDOUT - US Central Command Public Affair

La Guardia Revolucionaria afirmó este miércoles haber atacado cerca de 20 embarcaciones en el Golfo, entre ellas dos barcos estadounidenses, ocho petroleros y otros navíos que intentaban atravesar Ormuz, en represalia por la destrucción de cinco petroleros iraníes por parte de las fuerzas norteamericanas.

Las afirmaciones iraníes no pudieron ser verificadas de manera independiente.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), vinculada a la Marina británica, confirmó sin embargo que varios buques mercantes en el norte del golfo Pérsico y el golfo de Omán fueron alcanzados por disparos durante operaciones militares desarrolladas durante la noche y quedaron fuera de servicio.

La agencia señaló que hasta el momento no podía confirmar víctimas ni daños ambientales.

Entre los incidentes registrados estuvo el del New Andros, un petrolero de bandera panameña que transportaba unos dos millones de barriles de fueloil iraquí y que fue alcanzado por un dron alrededor de las 6 de la mañana mientras navegaba en aguas territoriales iraquíes.

El impacto provocó un incendio a bordo, según funcionarios portuarios iraquíes citados por Reuters, aunque ninguno de sus 22 tripulantes resultó herido.

Un helicóptero Eurocopter AS-332 Super Puma transportando suministros al portaaviones de clase Nimitz USS George Washington durante una operación de reabastecimiento en el mar HANDOUT - US NAVY

La UKMTO informó además sobre otro buque situado a unos 44 kilómetros al noroeste de Port Rashid, en Emiratos Árabes Unidos, que fue visto escorado mientras permanecía fondeado, un indicio de que podría haber sido alcanzado por un proyectil.

Una nueva ola de represalias

La ofensiva iraní se produjo después de que Estados Unidos anunciara el martes que había inutilizado cinco petroleros iraníes en respuesta a nuevos intentos de atacar con misiles un buque de guerra norteamericano.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que había ordenado previamente a las tripulaciones abandonar las embarcaciones.

“Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros”, advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita a Colombia.

Un marinero estadounidense en la cubierta de vuelo del destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Mason HANDOUT - US NAVY

Teherán respondió con una amenaza directa.

“Cualquier ataque contra petroleros iraníes provocará bombardeos de las fuerzas armadas de la República Islámica contra las bases estadounidenses en la región”, afirmó el jefe del Estado Mayor iraní, el general Alí Abdolahi, citado por la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria aseguró además que atacó una base estadounidense en Jordania, donde, según la versión iraní, apuntó contra instalaciones de mantenimiento, reparación y despliegue de aviones de combate F-35, F-16 y F-15.

M/T Riesco sinks in the Gulf of Oman, Sept. 8, after being destroyed by CENTCOM forces in response to attempted IRGC attacks on a U.S. Navy warship. pic.twitter.com/EkmG8uyMT9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026

El ejército jordano informó que logró interceptar 18 de los 20 misiles iraníes lanzados contra su territorio y que los otros dos cayeron en zonas despobladas.

Teherán también lanzó una advertencia contra los petroleros presentes en los puertos de Kuwait y Bahréin, países que albergan fuerzas estadounidenses.

“Les advertimos que abandonen sus buques, porque serán atacados”, señaló la Guardia Revolucionaria a través de medios estatales.

El petróleo vuelve a superar los US$100

La nueva escalada tuvo un impacto inmediato en los mercados energéticos. El petróleo Brent, referencia internacional, superó brevemente este miércoles los 100 dólares por barril por primera vez en casi seis semanas, al avanzar más de 2% en las primeras operaciones. El crudo estadounidense también volvió a acercarse a los 95 dólares.

Desde el comienzo de la guerra, los precios mostraron una enorme volatilidad. El Brent, que rondaba los 70 dólares antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, permaneció durante buena parte de marzo, abril y mayo cerca de los 100 dólares, y en julio llegó nuevamente a superar ese nivel.

Los precios de la nafta, por encima de los 6 dólares por galón, se observan en Monterey Park, California FREDERIC J. BROWN - AFP

Analistas de Bank of America elevaron su previsión para el petróleo durante la segunda mitad del año a 83 dólares por barril debido a las “interrupciones más persistentes en Ormuz”.

Pero advirtieron que, si los ataques continúan limitando el tránsito marítimo, el crudo podría ubicarse entre 95 y 120 dólares, mientras que daños importantes contra infraestructura energética podrían provocar picos de hasta 150 dólares por barril.

El encarecimiento ya comenzó a trasladarse al bolsillo de los consumidores. En Estados Unidos, el galón de gasolina regular promediaba el martes 4,15 dólares, un 26% más que un año atrás, mientras que el diésel alcanzaba los 5,90 dólares, un aumento interanual del 59%, según la asociación automovilística AAA.

El costo del combustible de aviación también aumentó y varias compañías aéreas estadounidenses e internacionales respondieron con reducciones de frecuencias y aumentos de tarifas y recargos.

Agencias AFP, AP y Reuters