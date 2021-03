Islandia: la inusual ola de 18.000 terremotos que presagiarían décadas de erupciones

REIKIAVIK.- Breves y ligeros, los terremotos están a la orden del día en Islandia, el país insular del norte de Europa cuyos remotos volcanes, según los científicos, estarían al borde de una erupción.

Más de 18.000 terremotos sacudieron el sudoeste de la isla en algo más de una semana, según indicó The New York Times, pero característica de una reactivación volcánica luego de 800 años.

Se trata de la culminación de más de un año de intensa actividad sísmica en la isla, y aunque la mayoría de los temblores han durado unos segundos, sacudieron incluso a los residentes de la capital, Reikiavik.

La Oficina Meteorógica de Islandia, en Reikiavik, con atención total a los recientes movimientos tectónicos HALLDOR KOLBEINS - AFP

“La gente en Reikiavik se está despertando con un terremoto, otros se van a dormir con un terremoto”, dijo al Times Thorvaldur Thordarson, profesor de vulcanología en la Universidad de Islandia.

Los terremotos son comunes en Islandia, un país que se extiende a ambos lados de dos de las placas tectónicas, la norteamericana y la euroasiática, divididas por una cadena montañosa submarina. La cresta rezuma roca caliente fundida, o magma, de las profundidades de la Tierra, lo que obliga a las placas a separarse y provocar terremotos.

El enjambre de terremotos actual comenzó el 24 de febrero con un sismo de magnitud 5,7° en la escala de Richter, el más grande hasta la fecha, seguido de otros miles.

La vulcanóloga Kristin Vogfjord explica los alcances del agitado fenómeno sísmico HALLDOR KOLBEINS - AFP

Geofísicos y vulcanólogos dicen que la actividad sísmica en la isla se intensificó desde diciembre de 2019. En octubre de 2020, la primera ministra Katrin Jakobsdottir tuvo que interrumpirse brevemente durante una entrevista en vivo cuando se sintió un terremoto.

Mientras tanto, los vulcanólogos se están preparando para lo que podrían ser décadas de mayor actividad. “Los pulsos de actividad volcánica en el área ocurren aproximadamente cada 800 años”, dijo Thordarson sobre las últimas erupciones en Reykjanes, que se extendieron desde el siglo XI al XIII. “Parece que llegamos a tiempo”.

Los terremotos causaron pocos daños hasta ahora, aunque la Administración de Carreteras y Costas de Islandia informó sobre pequeñas grietas en las rutas de la zona y desprendimientos de rocas en pendientes pronunciadas cerca del epicentro del enjambre.

“¿Por qué está sucediendo esto? Es muy probable que tengamos una intrusión de magma en la corteza [de la Tierra] allí. Definitivamente se acercó a la superficie, pero estamos intentando para averiguar si se está acercando aún más “, dijo el vulcanólogo Porvaldur Poroarson.

Con múltiples volcanes en el área, los funcionarios locales advirtieron que una erupción podría ser inminente.

Lejanos y solitarios, se erigen el faro y la planta geotérmica del pueblo de Grindavik HALLDOR KOLBEINS - AFP

“He experimentado terremotos antes, pero nunca tantos seguidos”, dijo a la cadena CNN el residente de Reikiavik Auur Alfa Olafsdottir. “Es muy inusual sentir la Tierra temblar las 24 horas del día durante toda una semana. Te hace sentir muy pequeño e impotente frente a la naturaleza”.

En el pueblo pesquero de Grindavík, los lugareños tuvieron un asiento de primera fila para los temblores. “No había experimentado nada como esto antes”, dijo Pall Valur Björnsson, quien enseña en el Colegio de Pesca local y se sienta como miembro adjunto del Parlamento.

“Estamos acostumbrados; comenzó hace un año. Pero ahora es mucho más, muy inquietante. No tengo miedo, pero esto es incómodo. Me desperté dos veces anoche por temblores. Hubo un uno grande cuando me fui a dormir, y me desperté con uno”, dijo Björnsson. Y concluyó: “Es difícil pero hay que aprender a vivir con eso”.

