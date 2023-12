escuchar

NUEVA YORK.- Mientras Israel continúa con los ataques en Gaza e incluso anunció que “aumentará la presión” en la zona, la decisión de Estados Unidos de vetar una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que exigía un alto el fuego humanitario inmediato provocó fuertes reacciones de rechazo de sus aliados y renovó los pedidos para la reforma de ese organismo de la ONU.

La votación en el Consejo de 15 miembros para exigir el cese de hostilidades realizada el viernes por 13 votos a favor y uno en contra, con la abstención de Gran Bretaña. La postura aislada de Estados Unidos -que tiene poder de veto- refleja una fractura cada vez mayor entre Washington y algunos de sus aliados más cercanos en relación con el bombardeo cada vez más mortífero de Gaza por parte de Israel. Francia y Japón fueron algunos de los países que apoyaron la resolución.

Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina (que Washington y otros han presentado como un posible órgano de gobierno para la Gaza de posguerra) calificó el veto como “la marca de la vergüenza que seguirá a Estados Unidos durante muchos años” y dijo que la política de los funcionarios estadounidenses hacia Israel había convertido a su país en “un socio en el genocidio”.

La votación volvió a disparar también un viejo reclamo para que se reforme el organismo internacional.

El presidente chileno, Gabriel Boric, pidió este sábado una reforma estructural “urgente” a la ONU.”Es urgente una reforma estructural a la ONU. El mundo ya no es el de 1945″, escribió Boric en la red social X (antes Twitter), en respuesta al mensaje publicado el día anterior por la representante chilena ante las Naciones Unidas, Paula Narváez, quien sostuvo que “lamentablemente el veto de Estados Unidos impide avanzar en esta necesidad humanitaria urgente”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también pidió la reforma del Consejo de Seguridad y cuestionó que Estados Unidos pudiera vetar la propuesta de cese al fuego a pesar del enorme apoyo de otros países. “¿Es esto justicia?”, lanzó Erdogan en Estambul. “Hay que reformar el Consejo de Seguridad de la ONU”, completó.

“Desde el 7 de octubre, el Consejo de Seguridad se convirtió en un Consejo de Protección y Defensa de Israel”, agregó el presidente turco.

El veto pareció en cambio animar a Israel a endurecer su ofensiva. El jefe del ejército israelí, Herzi Halevi, dijo este sábado que su país debe “aumentar la presión” militar en Gaza para derrotar a Hamas.”Todos los días vemos más y más terroristas muertos, más y más terroristas heridos y en los últimos días estamos viendo terroristas que se rinden. Esto es una señal de que su red se está desmoronando, una señal de que debemos aumentar la presión”, dijo Halevi en una ceremonia en el Muro de los Lamentos, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

En un vano esfuerzo por presionar al gobierno de Estados Unidos para que abandone su oposición a un alto el fuego, los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, de otras importantes naciones árabes y de Turquía estuvieron en Washington el viernes. Pero su reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, no estaba prevista hasta después de la votación de la ONU.

La votación también hizo recaer más directamente en Estados Unidos la responsabilidad de proteger a Israel de las crecientes demandas para que detenga los ataques aéreos que están matando a miles de civiles palestinos.

“¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a los palestinos si no podemos unirnos tras un llamamiento para detener el implacable bombardeo de Gaza?”, preguntó tras la votación el embajador adjunto de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Abushaha. “De hecho, ¿cuál es el mensaje que estamos enviando a los civiles de todo el mundo que puedan encontrarse en situaciones similares?”.

El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, criticó al Consejo tras la votación por no condenar el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre, en el que murieron unas 1200 personas, en su mayoría civiles, ni reconocer el derecho de Israel a defenderse. Declaró que detener la acción militar permitiría a Hamas seguir gobernando Gaza y “sólo plantaría las semillas para la próxima guerra”.

“Hamas no tiene ningún deseo de ver una paz duradera, de ver una solución de dos Estados”, dijo Wood antes de la votación. “Por esa razón, aunque Estados Unidos apoya firmemente una paz duradera, en la que tanto israelíes como palestinos puedan vivir en paz y seguridad, no apoyamos los llamamientos a un alto del fuego inmediato”.

La campaña militar israelí ya mató a más de 17.400 personas en Gaza -el 70% de ellas mujeres y niños- e hirió a más de 46.000, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por Hamas. El ministerio no distingue entre muertes de civiles y combatientes.

Decepción

Abushahab, diplomático de los EAU, declaró antes de la votación que la resolución, patrocinada por su país, había conseguido casi 100 copatrocinadores en menos de 24 horas, reflejo del apoyo mundial a los esfuerzos por poner fin a la guerra y salvar vidas palestinas.

Tras la votación, expresó su profunda decepción por el veto estadounidense y advirtió que el Consejo de Seguridad está cada vez más aislado y “parece desvinculado” de su mandato de garantizar la paz y la seguridad internacionales.

El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, señaló que la votación era “uno de los días más oscuros de la historia de Medio Oriente” y acusó a Estados Unidos de dictar “una sentencia de muerte para miles, si no decenas de miles, de civiles en Palestina e Israel, incluidos mujeres y niños”. Agregó que que “la historia juzgará las acciones de Washington” ante lo que calificó de “despiadado baño de sangre israelí”.

Irán advirtió por su parte que el veto de Estados Unidos expone a Oriente Medio al riesgo de una “explosión incontrolable” de la situación.

Organismos de Derechos Humanos también cuestionaron al gobierno de Joe Biden por su veto en la ONU.

“Al vetar esta resolución, Estados Unidos ha mostrado un cruel desprecio por el sufrimiento de los civiles ante el asombroso número de muertos, la extensa destrucción y una catástrofe humanitaria sin precedentes que está ocurriendo en la ocupada Franja de Gaza”, señaló la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. El uso del veto “es moralmente indefendible y constituye un abandono del deber de Estados Unidos a la hora de prevenir crímenes atroces y respetar el Derecho Internacional”, agregó.

Mientras, el responsable para la ONU de Human Rights Watch, Louis Charbonneau, criticó que Estados Unidos “siga proporcionando a Israel armas y cobertura diplomática” mientras “perpetra atrocidades, tales como el castigo colectivo contra la población civil de Gaza”, lo que supone que “Estados Unidos se arriesga a ser cómplice de crímenes de guerra”. Desde Médicos Sin Fronteras, la directora ejecutiva, Avril Benoit, brindó un mensaje similar y destacó que “Estados Unidos se queda solo al vetar esta resolución”.

El gobierno de Biden profundizó en su mensaje en las últimas semanas para que Israel haga más para limitar la muerte de civiles en sus ataques y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Blinken dijo la semana pasada que seguía habiendo “una brecha” entre la “intención declarada de Israel de proteger a los civiles y los resultados reales que estamos viendo sobre el terreno”.

Reunión extraordinaria

El Consejo convocó la reunión de emergencia para escuchar al secretario general, António Guterres, que por primera vez invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, la cual permite al secretario exponer amenazas para la paz y la seguridad internacionales. Guterres advirtió de una “catástrofe humanitaria” en Gaza e instó al Consejo a exigir un alto el fuego humanitario.

Guterres dijo que recurrió al artículo 99 -que no se había utilizado en la ONU desde 1971- porque “existe un alto riesgo de colapso total del sistema de apoyo humanitario en Gaza”. La ONU prevé que esto provoque “una ruptura total del orden público y un aumento de la presión para el desplazamiento masivo hacia Egipto”, advirtió. Gaza está en “un punto de quiebre” y la gente corre un grave riesgo de morir de hambre, señaló.

Guterres dijo que la brutalidad de Hamas contra los israelíes el 7 de octubre “nunca puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino”. “Aunque el lanzamiento indiscriminado de cohetes por Hamas contra Israel y el uso de civiles como escudos humanos contravienen las leyes de la guerra, esta conducta no exime a Israel de sus propias violaciones”, subrayó.

El jefe de la ONU detalló la “pesadilla humanitaria” a la que se enfrenta Gaza, citando los intensos, generalizados y continuos ataques israelíes desde el aire, la tierra y el mar que, al parecer, han afectado a 339 centros educativos, 26 hospitales, 56 centros de salud, 88 mezquitas y tres iglesias.

Según los informes, más del 60% de las viviendas de Gaza han sido destruidas o dañadas, alrededor del 85% de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares, el sistema sanitario se está colapsando y “ningún lugar de Gaza es seguro”, afirmó Guterres.

Riyad Mansour, embajador palestino ante la ONU, dijo al Consejo que el objetivo de Israel es “la limpieza étnica de la Franja de Gaza” y “la desposesión y el desplazamiento forzoso del pueblo palestino”.

“Quien se oponga a la destrucción y el desplazamiento del pueblo palestino tiene que estar a favor de un cese del fuego inmediato”, dijo Mansour. “Cuando se niegan a pedir un alto del fuego, se niegan a pedir lo único que puede poner fin a los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio”.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, subrayó que la estabilidad regional y la seguridad de israelíes y gazatíes “sólo pueden lograrse una vez que se elimine a Hamas, ni un minuto antes”.

“Así que el verdadero camino para garantizar la paz es sólo a través del apoyo a la misión de Israel, de absolutamente no pedir un alto del fuego”, dijo al Consejo. “Israel se comprometió a la eliminación de las capacidades de Hamas por la única razón de garantizar que tales horrores no puedan repetirse nunca más. Y si no se destruye a Hamas, se repetirán tales horrores”.

