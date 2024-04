Israel difunde un duro video del secuestro del padre de la familia argentina-israelí capturada por Hamas

Escuchar

TEL AVIV.- El gobierno de Israel difundió este miércoles un dramático video del momento de la captura a manos de milicianos de Hamas de Yarden Bibas, de 34 años, el papá de los dos chicos argentinos Kfir, de 15 meses, y Ariel, de 4 años, que supuestamente murieron en la Franja de Gaza junto a su madre, la argentina-israelí Shiri, de 32 años.

🔴VIDEO PUBLICADO POR PRIMERA VEZ: El terrible momento del secuestro de Yarden Bibas, padre de Kfir (1 año) y Ariel (4 años) y esposo de Shiri, todos secuestrados el 7/10 a manos de Hamas.



El mundo no puede quedar indiferente ante estas imágenes de Yarden siendo rodeado,… pic.twitter.com/WRVlE6uyeE — Israel en Español (@IsraelinSpanish) April 17, 2024

“Video publicado por primera vez: el terrible momento del secuestro de Yarden Bibas, padre de Kfir (un año) y Ariel (4 años) y esposo de Shiri, todos secuestrados el 7 de octubre a manos de Hamas. El mundo no puede quedar indiferente ante estas imágenes de Yarden siendo rodeado, agredido y secuestrado”, señaló la cuenta oficial en español del Estado hebreo.

El momento del secuestro de Yarden Bibas (Captura de video)

En noviembre pasado, Hamas había difundido un dramático video de Yarden Bibas. En un breve mensaje, que no tenía fecha de cuándo fue grabado ni bajo qué condiciones, el hombre acusaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la muerte de su familia.

Yarden Bibas, en el video difundido por Hamas

“Para Netanyahu: usted hizo volar a mi esposa y a mis hijos, y Hamas se ofreció a llevar los cuerpos para enterrarlos en Israel, pero usted se negó. Son lo único que tengo en la vida. Le pido que tome los cuerpos y los entierre en Israel”, decía Yarden, quebrado en llanto, en el video, que finalizaba con la bandera de Hamas.

Kfir fue el rehén más joven capturado por Hamas. Cumplió su primer año en cautiverio en el enclave palestino. “Todavía no caí, no asumí lo que pasó, que la vida cambió completamente. Y no puedo creer que ya pasaron más de 100 días y llegamos al 18 de enero, el día del primer cumpleaños de Kfir, sin que sepamos nada de él, ni de su hermanito Ariel ni de mi prima Shiri y de su marido, Yarden. No sé si todavía están vivos, pero el mundo no se puede olvidar de un bebé que los terroristas sacaron de su cama el 7 de octubre, cuando también asesinaron salvajemente a sus abuelos, mis tíos, y que todavía no volvió”, le dijo en aquel momento a LA NACION Yifat Zailer, prima de Shiri Bibas.

La comunidad judía y familiares de Kfir Bibas, el bebé secuestrado por Hamas, festejaron su primer cumpleaños reclamando su libertad y la de su familia en Parque Centenario, en Buenos Aires, en enero pasado. Santiago Filipuzzi

También con motivo del primer cumpleaños de Kfir, en Parque Centenario, en Buenos Aires, más de 2000 personas se reunieron el 17 de enero para visibilizar la situación de los secuestrados.

Aunque Hamas el 29 de noviembre pasado anunció que Kfir, Ariel y su mamá habían muerto en bombardeos israelíes, el Ejército israelí dijo que nunca pudo verificar esa información ni encontrar pruebas, destaca.

El asalto de Hamas en el sur de Israel, en localidades cercanas a la Franja de Gaza, dejó unos 1170 muertos, la mayoría civiles, y 250 secuestrados. En respuesta, el gobierno de Netanyahu lanzó una ofensiva contra el grupo terrorista en el enclave mediterráneo, donde viven unas 2,3 millones de personas. Según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas, los ataques ya provocaron casi 34.000 muertos.

