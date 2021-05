Israel: la pesadilla de dos jóvenes argentinas que debían subir a un avión en medio del ataque de Hamas

Las argentinas Denise Segalis (29) y Tatiana Melamud (27) nunca imaginaron que un viaje de amigas podía convertirse en una pesadilla. Anoche, mientras esperaban para abordar su vuelo rumbo a Dubai (Emiratos Árabes) en el aeropuerto internacional de Israel, Ben Gurion, comenzaron a sonar sirenas que alertaban que el lugar estaba siendo blanco de ataque del grupo palestino Hamas.

En el freeshop del aeropuerto antes del ataque

“Nunca nos imaginamos que iba a ser así”, dice a LA NACION, Segalis, que viajó en enero 2020 a Israel con el objetivo de probar un desafío y en búsqueda de un crecimiento personal. “Se dice que cuando los misiles llegan a una zona tan céntrica como Tel Aviv es para empezar una guerra”, la interrumpe Melamud, que hace cuatro años vive en la capital israelí junto a su novio, que se radicó allí para jugar al fútbol.

Durante el ataque

Las amigas comparten un emprendimiento, Yalla Wanderer, una página de la red social Instagram que busca mostrar cómo se vive el “día a día” en Israel y desmitificar la idea de la guerra que siempre ensombrece la historia de este país de Medio Oriente. “Acá se vive muy seguro. Lo que pasó ayer no ocurría hace seis años. No pasa esto siempre”, aclara Melamud.

Aeropuerto Israel: VIDEO 1

“Teníamos programado un viaje a Dubai para generar contenido para nuestro Instagram, estábamos en el aeropuerto felices, habíamos pasado el check in, migraciones, aduana y nos filmamos en el freeshop. De pronto, sonó la alarma, nos miramos y empezamos a correr a los bunkers”, cuenta Segalis que hacía instantes había cortado la comunicación con su padre que vive en Argentina y que la había llamado para saber si estaban bien. “Me acuerdo que le dije ´quédate tranquilo papá, no pasa nada´. Corté y empezaron las sirenas. Fue horrible”.

“Internamente uno sabe lo que está pasando, pero tu cabeza no quiere afrontar la realidad”, agrega, y cuenta que: “Al llegar al refugio comenzamos a escuchar el ruido ensordecedor de la cúpula de hierro”. La cúpula de hierro es el sistema de defensa israelí que intercepta y destruye misiles lanzados contra la población civil. Durante los 40 minutos que estuvieron en el refugio, todos “apretados” y donde les pidieron que no se saquen los barbijos, las argentinas cuentan que “toda la vida te pasa por la mente”.

Aeropuerto Israel: VIDEO 3

Cuando el peligro cesó, debieron enfrentar una difícil decisión: subir o no al avión para ir al destino programado. “Las azafatas nos apuraban. Mi familia que me llamaba desde Argentina me decía que no lo hiciera, que era una locura”, cuenta Segalis. “A mí, mi tía que vive en Tel Aviv me dijo: ´No tengo un motivo para decirte que no vayas, si es por el país o por la seguridad, subí tranquila porque estas cosas suceden y si el gobierno dice que viajar es seguro, entonces lo es´”, dice Melamud y agrega decidida: “Israel no va a cerrar los cielos, intenta mantenerlos siempre abiertos mientras sea seguro, no va a darles ese gusto a los palestinos”.

El cielo había estado en llamas media hora antes, la decisión no era fácil de tomar. Sumado a que el destino elegido hacía que la mayoría de los pasajeros del vuelo sean árabes. Se miraron, dejaron sus celulares a un lado y pensaron qué es lo que deseaban hacer. “Decidimos subirnos. Los primeros diez minutos, hasta que el avión salió de Israel, la pasamos muy mal”, dice Segalis y cuenta que anoche “por el shock” no pudieron dormir. “Todo el tiempo te vienen a la mente los ruidos de los misiles, la gente en el aeropuerto, el silbato de los policías”.

Si bien tienen pasaje de regreso confirmado para el próximo martes, las amigas aseguran que no están disfrutando como esperaban el viaje y están preocupadas por los familiares y amigos que están en Tel Aviv.

“Esperamos que esto quede en una anécdota, que no entremos en un conflicto bélico real. Me duele ver un país así”, dice Segalis.

Denise Segalis y tatiana Melamud

“Un sinfín de emociones me hicieron entender otra vez que cada día que nos despertamos es un milagro. ¿Qué hubiese pasado si caminando con un café en la mano me explotaba un misil? ¿Qué hubiese pasado si entrenando en la playa me explotaba un misil? ¿O andando en bici o cenando en una plaza con amigos? Hoy podría haber pasado, pero no pasó. Hoy podría haber sido mi último suspiro, mi último respiro, pero no pasó. Hoy podría haberme despedido, pero acá estoy. AM ISRAEL JAI”, reflexionan las argentinas en su cuenta de Instagram.

Los grupos terroristas de Gaza dispararon más de 1000 cohetes hacia Israel desde el lunes por la noche, cuando se intensificaron los enfrentamientos luego de días de disturbios en Jerusalén, según informó este miércoles el ejército israelí. Unos 850 cohetes cayeron en Israel o fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, informó el portavoz del ejército israelí, Jonathan Conricus. Otros 200 cohetes se estrellaron dentro de la Franja de Gaza, indicó el portavoz.