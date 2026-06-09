Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- Un helicóptero militar del ejército de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima que sigue bajo el control de Irán. El presidente Donald Trump aseguró que los dos tripulantes a bordo de la aeronave modelo AH-64 Apache están “bien” y que fueron rescatados.

La noticia fue informada en primera instancia por The New York Times, que indicó que las causas del accidente no estaban claras. El incidente se da en medio crecientes tensiones en la región y a un día de que Irán e Israel volvieran a lanzarse misiles balísticos, lo que puso al límite el frágil alto el fuego en la guerra en Medio Oriente anunciada por Trump en el mes de abril.

Donald Trump aseguró que los pilotos del helicóptero "están bien" (AP Photo/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Trump habló sobre el asunto con periodistas en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York después de asistir a las Finales de la NBA la noche del lunes y reconoció el accidente. “Los pilotos están bien. Sí“, afirmó el mandatario. ”Nadie resultó herido. Vamos a emitir un reporte mañana. Pero los pilotos están bien”.

Por su parte, los medios estatales iraníes, basándose en reportes extranjeros, reconocieron el accidente sin ofrecer más detalles.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra generó un fuerte impacto en la economía mundial, subió el precio de la energía en todo el mundo y se encarecieron muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Sin embargo, por el momento, las autoridades no pudieron convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin de manera permanente al conflicto.

El helicóptero cayó cerca del estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos busca mantener su bloqueo a Irán con el objetivo de presionar la firma de un acuerdo de paz (AP foto/Fatima Shbair) Fatima Shbair - AP

Este tipo de helicópteros son un recurso clave para las fuerzas estadounidenses en la tarea de bloquear los envíos de crudo y los petroleros iraníes, acción mediante la cual buscan presionar a Teherán para que alcance un acuerdo.

Como antecedente, el viernes 3 de abril de 2026, LA NACION informó que un caza F-15E Strike Eagle fue derribado por las fuerzas de Irán. Fue el primer caso de un jet militar estadounidense que cae dentro del territorio del país persa en los 35 días que lleva el conflicto bélico.

Como consecuencia de esa situación, un oficial encargado del sistema de armas quedó aislado en territorio enemigo, herido y con recursos extremadamente limitados. El otro piloto que iba dentro de la aeronave fue rápidamente rescatado.

Un avión de combate F-15E de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (Foto de CHRIS RADBURN / AFP) CHRIS RADBURN - AFP

En ese marco, se llevó a cabo una audaz misión de las fuerzas especiales norteamericanas en territorio iraní. De esa manera, el domingo se logró el rescate del miembro de la tripulación que se encontraba desaparecido hace dos días. “¡Lo tenemos! ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense”, exclamó el presidente estadounidense al confirmar la noticia.

Durante más de 24 horas, el militar sobrevivió escondido en una grieta de montaña, armado únicamente con una pistola. Su ubicación era desconocida, tanto para las fuerzas estadounidenses como para las iraníes. El objetivo era claro: encontrarlo antes que el enemigo.

Con información de AP.