Israel quiere condecorar a los cinco pasajeros que evitaron una catástrofe en un vuelo de Flydubai

JERUSALÉN.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció que propondrá distinguir con el Premio Presidencial al Heroísmo Civil a cinco pasajeros israelíes que intervinieron durante el ataque ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai y ayudaron a evitar que el avión se estrellara.

El vuelo FZ1073, que viajaba de Dubai a Tel Aviv con más de 170 personas a bordo, se convirtió en una emergencia en pleno vuelo cuando el copiloto apuñaló al comandante, Smit Machchhar, y el avión comenzó a descender de manera abrupta. Los pasajeros que intervinieron lograron reducir al atacante mientras la aeronave era estabilizada y posteriormente desviada hacia Arabia Saudita.

La primera lista anunciada por Herzog incluía a Yaniv Hayun, Tzvika Manes, Asaf Rajuan y Shota Musayev.

“Quiero presentar su acto de heroísmo ante el comité consultivo del Premio Presidencial al heroísmo ciudadano, y recomendaré que les sea concedido”, indicó Herzog en un primer comunicado, en el que se refería a cuatro hombres. Estos cuatro israelíes hicieron gala de “iniciativa, coraje y responsabilidad colectiva en un momento de peligro extremo” y lograron “evitar una gran catástrofe”, agregó.

El presidente israelí, Isaac Herzog Leo Correa - AP

Horas después, la presidencia israelí anunció que también propondría distinguir a Tali Manes, esposa de Tzvika, quien fue la primera en alertar a los demás pasajeros sobre lo que estaba ocurriendo en la cabina.

El galardón “honra a individuos que actuaron con un heroísmo excepcional, poniendo en peligro su vida y movidos por un sentido de la responsabilidad, para salvar vidas humanas”, según la Presidencia israelí.

“Miro Air Crash Investigation”

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de Yaniv Hayun, de 50 años. El pasajero contó que corrió hacia la cabina después de escuchar a una mujer gritar que alguien estaba siendo apuñalado y sentir que el avión comenzaba a sacudirse.

Netanyahu con Yaniv Hayun

Cuando llegó, encontró al comandante herido y al copiloto involucrado en el ataque. Hayun, junto con otros pasajeros, logró reducir al agresor y sacarlo de la zona de los controles.

Pero el avión también estaba en problemas. Mientras se producía el forcejeo, la aeronave había comenzado a perder altura y alguien debía intervenir sobre los controles.

Hayun contó que tomó el mando y tiró de los controles para ayudar a recuperar la trayectoria del avión. Cuando Netanyahu le preguntó cómo sabía qué hacer, respondió: “Miro Air Crash Investigation, señor primer ministro”, en referencia al programa televisivo que recrea accidentes aéreos y explica cómo se producen y cómo pueden evitarse.

El pasajero explicó que había visto en televisión maniobras similares y que utilizó ese conocimiento en los segundos críticos antes de que otro piloto pudiera hacerse cargo del avión.

Auriculares para inmovilizar al atacante

Tzvika Manes, uno de los pasajeros que participó en el forcejeo, aportó otro detalle de la situación dentro de la cabina: para evitar que el copiloto volviera a atacar, utilizaron los auriculares de la aerolínea para atarlo.

Tzvika Manes

Manes explicó que el enfrentamiento para reducir al agresor duró varios minutos. En medio del caos, los pasajeros tuvieron que actuar mientras el avión continuaba volando y el comandante permanecía herido.

Su esposa, Tali Manes, fue quien dio la primera señal de alarma al advertir a los demás pasajeros sobre la violencia que estaba ocurriendo en la cabina. Por esa razón, Herzog decidió incluirla posteriormente entre las personas propuestas para recibir la distinción.

El médico que atendió al comandante

Otro propuesto para la condecoración es Shota Musayev, un dentista, que además de participar en la reducción del copiloto utilizó sus conocimientos médicos para atender al comandante herido.

Shota Musayev

Según los testimonios de los pasajeros, quienes estaban dentro del avión entendieron que tenían apenas unos segundos para intervenir antes de que la situación pudiera convertirse en un desastre.

Musayev contó que también existía temor de que pudiera haber otro atacante a bordo. Por eso, algunos pasajeros se distribuyeron dentro del avión para reaccionar ante cualquier nueva amenaza.

Israeli Dentist Helps Subdue Flydubai Attacker, Then Saves Wounded Captain



Musaev Shota treated the captain’s severe bleeding after passengers restrained the suspected attacker. pic.twitter.com/4kmFzdG9MT — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 1, 2026

“No soy un héroe”

Asaf Rajuan, otro de los pasajeros que ayudó a someter al copiloto, rechazó la caracterización de héroe después de llegar a Israel.

“No soy un héroe”, dijo. Explicó que actuó de manera instintiva al ver en peligro a su esposa, sus hijas y al resto de las personas que viajaban en el avión.

La llegada de Asaf Rajuan JACK GUEZ - AFP

La intervención de los pasajeros se produjo durante uno de los momentos más críticos del vuelo. La aeronave descendió abruptamente antes de recuperar estabilidad y dirigirse hacia Tabuk, en Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia.

El episodio provocó una respuesta de emergencia y llevó a Israel a movilizar aviones de combate ante el temor inicial de que pudiera tratarse de un intento de secuestro. Las autoridades de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos iniciaron investigaciones sobre el incidente.

Agencias AFP y Reuters