Italia: revuelo por migrantes que llegaron con un caniche y look de turistas

Una captura del video en el que se ve al caniche entre los migrantes; las imágenes generaron un revuelo en Italia

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 13:16

ROMA.- Mientras en Italia reina la alarma por una nueva ola migratoria desde el norte de África, más problemática que nunca debido al coronavirus y considerada un "peligro sanitario", causó gran revuelo la llegada a la isla de Lampedusa de un grupo de tunecinos con "look" extraño.

Los migrantes, en total once, quizás para pasar inadvertidos estaban todos vestidos como de turistas, con bermudas, remera, gorro y mochila, una mujer incluso con sombrero de paja, llevaban carry on y hasta un perro caniche, con correa y todo.

La guardia costera confirmó que se trataba de un grupo de migrantes con una "mise" seguramente inusual. "Viví 15 años en Italia, después volví a mi país y ahora regresé de nuevo a Italia porque me gusta. Espero encontrar trabajo y libertad porque Túnez está llena de cárceles y llena de asco", dijo la dueña del caniche. Entrevistada por News Mediaset, la mujer contó que para realizar el viaje los once pasajeros compraron entre todos un barco y navegaron hasta Lampedusa. "Yo me escapé de mi país", dijo un hombre del grupo, que fue llevado al centro de acogida de la isla, que se encuentra colapsado porque si bien tiene capacidad para 95 personas, en los últimos días hospeda casi a mil.

Como no podía ser de otra manera Matteo Salvini, líder de la derechista Liga e impulsor de una política de cierre de puertos cuando, hace un año, fue ministro del Interior, aprovechó de las imágenes de estos extraños migrantes para atacar al gobierno de Giuseppe Conte.

"He aquí el grado de ridículo y humillación de Italia y de los italianos causado por este gobierno fallido. A este punto en el exterior somos un chiste", denunció el exhombre fuerte de Italia, en un tuit en el que adjuntó un video con las imágenes de los migrantes tunecinos, en el que, con flechitas, señala el sombrero de paja de la mujer, el caniche, el smartphone, el cigarrillo, el anillo y el esmalte de cada uno de los pasajeros a punto de desembarcar.

Proveniente de la isla de Lampedusa, y en dos barcos militares, cientos de migrantes llegan a Sicilia Fuente: AP

Más allá de las polémicas, lo cierto es que la imagen de la mujer con el caniche se convirtió en la foto-símbolo de la reciente oleada migratoria, marcada por el continuo arribo de gomones, barcos de madera, lanchas pequeñas y por desembarques menos dramáticos con respecto a esas enormes barcazas repletas de desesperados que solían verse en otras épocas.

De los 12.228 migrantes llegados hasta ahora a Italia, casi 9500 lo hicieron gracias a "desembarques autónomos" -es decir, sin ninguna ayuda de naves de ONG-. Muchos de ellos lograron eludir controles y por lo tanto el confinamiento obligatorio para prevenir el peligro de contagio de coronavirus. De los extracomunitarios llegados en los últimos días a Sicilia y Cerdeña, 13 resultaron positivos. Tal como destacó el Corriere della Sera, se trata justamente del aspecto más grave de esta nueva oleada, que está causando una verdadera emergencia.

"Se trata de flujos sin control que crean serios problemas relacionados con la seguridad sanitaria nacional, que afectan inevitablemente a las comunidades locales donde surgen los centros de acogida, de los cuales, además, especialmente los migrantes tunecinos tratan de irse, antes de cumplir el período de cuarentena obligatorio", admitió la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, que ayer decidió enviar a Sicilia militares y naves-cuarentena para hacerle frente a una situación explosiva.

La mayoría de los migrantes procede de Túnez, país que vive una gravísima crisis económica y de Libia, que se encuentra en el caos desde la caída de Muammar Ghadafi. Fiel reflejo de una situacón fuera de control, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció que la guardia costera de Libia disparó y mató a tres migrantes sudaneses que habían desembarcado anoche en Khums, al este de Trípoli.

La alarma es alta en Italia porque los servicios de inteligencia señalaron que hay al menos 10.000 personas listas para dejar el norte de África para alcanzar Europa, pasando por la península "Gestionar flujos migratorios de esta entidad es difícil en tiempos normales y ahora con las problemáticas vinculadas a la difusión del Covid-19 la situación se volvió realmente compleja", reconoció Lamorgese, que ayer justamente viajó a Túnez para renovar acuerdos de cooperación para el control y patrullaje del territorio y de las fronteras marítimas.