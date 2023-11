escuchar

Luego de que se conocieran los datos oficiales del escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales, donde el candidato libertario Javier Milei triunf贸 con el 55,8% de los votos, los principales medios del mundo se hicieron eco de la noticia argentina.

Por su parte, los diarios regionales anunciaron la victoria del candidato de la Libertad Avanza cuando el actual Ministro de Econom铆a Sergio Massa reconoci贸 su derrota, una hora antes de que se anuncien los resultados oficiales. El medio chileno El Mercurio titul贸 鈥淛avier Milei se convierte en el presidente de Argentina: Massa reconoci贸 derrota鈥, mientras el diario brasile帽o O Globo escribi贸 鈥淢assa reconoce la derrota y felicita a Javier Milei鈥. Por su parte, El Deber de Bolivia titul贸 con el triunfo de Milei la nota de apertura que es un perfil sobre el candidato y El Observador de Uruguay se centr贸 en la 鈥渃laridad鈥 de la elecci贸n.

OGlobo

En Europa, el diario El Pa铆s de Espa帽a dio un amplio espacio a la elecci贸n y abri贸 su portal digital con una cobertura en vivo. 鈥淓l peronista Sergio Massa reconoce su derrota y felicita al ultraderechista Javier Milei鈥, titul贸 el diario espa帽ol.

El brit谩nico The Guardian dio a conocer el resultado de las elecciones en la Argentina y realiz贸 un an谩lisis de la coyuntura pol铆tica actual. Por otro lado, describi贸 al presidente electo como 鈥渦n vol谩til libertario de extrema derecha que ha prometido 鈥渆xterminar鈥 la inflaci贸n y utilizar una motosierra contra el Estado鈥.

Le Monde

El diario franc茅s Le Monde tambi茅n public贸 sobre el triunfo de Milei y lo tild贸 como 鈥渆l candidato ultraliberal y antisistema鈥, mientras que el italiano Corriere della Sera lo categoriz贸 como 鈥渁narcocapitalista鈥 que lleg贸 como 鈥渦n terremoto鈥 a la escena pol铆tica argentina. 鈥淓l candidato de Libertad Avanza logr贸 aglutinar tras su nombre el voto descontento en un pa铆s azotado por una grave crisis econ贸mica, pero tambi茅n el del centroderecha tradicional, que hab铆a quedado hu茅rfano de su candidata, Patricia Bullrich, que s贸lo qued贸 tercera en la primera vuelta鈥, agreg贸 el titular.

En Estados Unidos, los grandes medios The Washington Post y The New York Times pusieron el foco desde un principio en Javier Milei: The Washington Post titul贸 鈥渆l ministro de Econom铆a argentino, Sergio Massa, reconoce su derrota ante el populista en la segunda vuelta presidencial鈥, mientras que el NYT escribi贸: 鈥淎rgentina elige a Javier Milei en una victoria de la extrema derecha鈥.

The New York Times.

Ambos medios lo compararon con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Horas antes de que se conozcan los resultados oficiales, el Post titul贸 鈥溌縂anar谩 en la Argentina un candidato similar a Trump? Las elecciones, explicadas鈥.

El balotaje presidencial en los medios rusos.

En Rusia, algunos medios tambi茅n compararon a Milei con Trump. 鈥溌縀legir谩n los argentinos a un presidente 鈥渕ini-Trump鈥? La 煤ltima vuelta de las elecciones presidenciales en la Argentina鈥, titul贸 el medio ruso Rbc.

LA NACION

Temas Javier Milei