Un exasesor de Milei apuntó contra Pettovello y lanzó un mensaje con ironía para el Presidente

En pleno escándalo por los alimentos que el Gobierno tiene stockeados en dos galpones -uno en Villa Martelli, Buenos Aires; y otro en Tafí Viejo, Tucumán- y con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, como principal apuntada por las organizaciones sociales, este sábado opinó sobre la funcionaria el economista Carlos Rodríguez y dijo que no está capacitada para el cargo.

Rodríguez estuvo a un paso de integrarse al Gabinete como jefe de Asesores antes de que Javier Milei fuera presidente y trabajó en sus equipos de campaña, pero después se quedó afuera del Ejecutivo y desde entonces suele tener una visión crítica del rumbo de la economía de esta gestión. “Conocí bien a Sandra Pettovello. Hasta el día que renuncié teníamos reuniones frecuentes de trabajo en mi casa con su gente. Desde ese día desaparecí de su radar”, introdujo en su red social X sobre las épocas en que trabajaban en tándem con la actual ministra de Capital Humano.

Acto seguido, el referente del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA) marcó: “Me consta que era una mujer inteligente, colaborativa, motivada, empática y, lamentablemente, poco capacitada para semejante tarea” .

Rodríguez dijo también que la funcionaria del gabinete libertario no tenía equipos y que sigue sin tenerlos. “Espero que Javier Milei no esté pensando que la formación de su grupo de gobierno es una tarea que se la va a resolver el mercado con la mano invisible”, cerró Rodríguez, cargado de ironía contra el Presidente, que tras su visita a Estados Unidos y ahora está en El Salvador para la asunción del segundo mandato de Nayib Bukele.

Las críticas que recaen sobre la funcionaria, sin embargo, parecen no hacer mella en el Ejecutivo. Los cuestionamientos -que no fueron solo de Rodríguez, sino también de referentes de organizaciones sociales y grupos de la Iglesia- son desoídos por Milei, quien sostuvo que Pettovello es la mejor ministra del área social desde el regreso a la democracia.

Su comandada, y también amiga, fue blanco de una denuncia que hizo el referente social Juan Grabois por no liberar los alimentos que están en los depósitos, en un contexto de fuerte crisis social. Y se encuentra en medio del tembladeral tras ordenar el desplazamiento del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, por no informarle que había productos próximos a vencerse y luego de iniciarle una presentación en la Oficina Anticorrupción (OA) por sospechas sobre contratos que el funcionario firmó con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

“Claramente la ministra Pettovello no solo que no está en discusión para el Presidente, sino que el Presidente no deja de ponerla en valor. Es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado y con tantas cosas que no nos han gustado de lo que ha pasado en los últimos años en la asistencia social, los comedores, los planes, cuestiones que no funcionaban o estaban con cierta falta de transparencia. Está llevando adelante un trabajo increíble para que la ayuda llegue y no haya nadie en el medio que se apropie de lo que no es suyo”, la elogió el viernes el vocero Manuel Adorni.

“El Presidente expresó total apoyo a Pettovello. Está al tanto y apoya cada uno de sus movimientos”, sentenció, para no dejar dudas sobre su continuidad.

